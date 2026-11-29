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Avec l'hypercar GT41, Ford signe son retour au sommet du championnat du monde d'endurance et au Mans

La voiture, dont le nom évoque les temps glorieux de la GT40, fera son entrée en compétition en 2027.

Photo: Ford

Par: Roland Hildebrandt

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

29 Nov à 11:08

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Ford Racing a dévoilé la Ford GT41. Cette toute nouvelle hypercar marquera le retour du constructeur américain dans la catégorie reine du Championnat du Monde d'Endurance FIA (WEC) et aux légendaires 24 Heures du Mans en 2027.

La Ford GT41 a été présentée au public pour la première fois au Ford Field de Detroit lors du match de Thanksgiving entre les Detroit Lions et les Chicago Bears. L'objectif est clair : la lutte pour la victoire au classement général au Mans.

Le nom GT41 rend hommage à une glorieuse histoire de la marque, incluant quatre victoires consécutives au général avec la GT40 au Mans entre 1966 et 1969. "Ford vs. Ferrari" a immortalisé cette époque au cinéma il y a quelques années. Le lancement de la GT41 coïncide avec le 60e anniversaire du triplé historique de Ford lors de la course des 24 Heures du Mans 1966.

Comme son prédécesseur, la GT41 tire son nom de ses dimensions : elle mesure 104 cm de hauteur du sol à la prise d'air. Le nom reflète à la fois la conception technique du véhicule et sa place dans l'histoire de l'endurance de Ford Racing, alors que le constructeur se prépare à viser à nouveau la victoire au classement général au Mans.

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Ford GT41 Hypercar (2027) et Ford GT40

Photo : Ford

Le retour dans la catégorie reine

Le développement complet de la GT41 a été dirigé par Ford Racing. Le véhicule combine un moteur V8 atmosphérique de 5,4 litres basé sur le moteur Coyote avec un système hybride. Au-delà de la compétition, le programme offre un terrain d'essai international pour l'innovation. Il permet à Ford d'appliquer ses connaissances et technologies tant dans ses activités de course que dans le développement plus large de véhicules.

Le savoir-faire technique et les procédés issus des programmes de sport automobile de Ford Racing dans le monde entier accélèrent le développement de cet hypercar. Cela inclut la Formule 1 par la participation à Red Bull Ford Powertrains ainsi que les activités de course tout-terrain au Rallye Dakar. Les connaissances acquises couvrent les systèmes hybrides, les logiciels, la fabrication moderne et les opérations, renforçant le lien entre les programmes de course et de véhicules de série de Ford.

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Ford GT41 Hypercar (2027)

Photo : Ford

Les échanges fonctionnent dans les deux sens : l'expertise des autres domaines de développement de Ford Motor Company est également intégrée dans le développement de leurs programmes de course.

Le chemin vers le "Bleu Ford"

Les différentes livrées de la Ford GT41 racontent l'histoire de son parcours jusqu'en 2027 : d'un camouflage fonctionnel, utilisé lors des tests pour dissimuler les évolutions techniques et aérodynamiques, au design distinctif révélé aujourd'hui dans différentes nuances de bleu. Ce design rend hommage à l'identité de Ford Racing en tant que "America’s Race Team". (La réaction de Cadillac reste à découvrir...)

Ford GT41 Hypercar (2027)

Photo : Ford

Parmi les détails cachés figurent le drapeau américain, un pygargue à tête blanche et la sculpture de Détroit "The Spirit of Detroit". La livrée de course finale sera dévoilée avant la course d'ouverture de la saison FIA-WEC 2027 au Qatar.

De la conception à la grille de départ

La Ford GT41 a effectué un programme de tests intensif en Europe. L'équipe utilise les données recueillies pour optimiser le véhicule avant ses débuts en course. L'attention se tourne maintenant vers la prochaine phase : d'autres tests sont prévus aux États-Unis pour tout le mois de décembre 2026 et janvier 2027.

Parallèlement au développement du véhicule, Ford Racing a constitué une équipe de pilotes internationaux expérimentés : Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller et Nick Yelloly. L'équipe bénéficie également de l'expérience de Tom Dillmann, confirmé ce mois-ci comme pilote de réserve de Ford Racing pour 2027.

Ford GT41 Hypercar (2027)

Photo : Ford

Pour Logan Sargeant, il a été passionnant de se familiariser avec la nouvelle Ford GT41. "Le programme de tests de la Ford GT41 a été très positif jusqu'à présent. Chaque fois que nous montons dans la voiture, nous apprenons, apportons des améliorations et comprenons mieux ce dont nous avons besoin pour être compétitifs. Un travail énorme est accompli en coulisses, et il est encourageant de voir comment ces progrès se traduisent sur la

piste."

Avec le retour de Ford Racing dans la catégorie reine de l'endurance, l'équipe participera à neuf courses FIA-WEC en 2027. Le championnat commencera en mars au Qatar, avant de se rendre à Imola, Silverstone et Spa-Francorchamps. En juin, les 24 Heures du Mans suivront. La saison se poursuivra à São Paulo, sur le Circuit of The Americas au Texas, ainsi qu'à Fuji et Bahreïn.

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