Il ne s'agit ni d'un Ford F-150 amélioré, ni d'un Ranger. Vous avez devant vous le Ford Raptor T1+, un pick-up de course pur-sang conçu pour conquérir le Dakar et Ford a le mérite de dire qu'il a l'air prêt à botter des fesses.

Une grande partie de ce mérite revient à M-Sport LTD. Ford s'est associé aux professionnels du rallye pour développer le Raptor T1+, ce qui explique la suspension à double triangulation à l'avant et à l'arrière, avec un débattement de plus de 13 pouces. Les amortisseurs Fox à réglage tridimensionnel occupent chaque coin, avec quatre réglages pour les amortisseurs. Le pick-up roule sur des pneus de 37 pouces montés sur des roues de 17 pouces, derrière lesquelles se trouvent des freins de 14 pouces avec étriers à six pistons.

Le châssis à cadre spatial spécialement conçu est en acier T45. Une carrosserie en fibre de carbone compense cette masse, ce qui donne au Raptor T1+ un poids à vide de 2 010 kg. La conception permet une garde au sol de près de 16 pouces et un angle d'approche super raide de 70 degrés. En ce qui concerne le V8, Ford ne donne pas plus de détails qu'un "moteur de 5,0 litres basé sur le Coyote" avec un système d'huile à carter sec et un système d'échappement adapté.

Ford se rendra au Dakar avec le Raptor T1+ et quatre équipes pour le conduire. Deux de ces équipes comprennent le vétéran Carlos Sainz Sr. avec Lucas Cruz à la navigation, et Nani Roma associé à Alex Haro. D'autres équipes seront annoncées ultérieurement.

"Se lancer dans une course aussi exigeante que le Dakar est une tâche intimidante pour nous tous chez Ford Performance, mais nous n'avons jamais reculé devant un défi. Pour relever ce défi, nous nous sommes associés aux meilleurs au monde avec M-Sport et Red Bull, et je pense que cela montre à quel point nous prenons ce projet au sérieux." - Mark Rushbrook, directeur mondial de Ford Performance Motorsports

Avant de rejoindre le Dakar, Ford emmènera le Raptor T1+ à Baja Hungary en août et au Rallye du Maroc début octobre. Le Rallye Dakar 2025 débutera le 4 janvier, mais vous pouvez le voir dès maintenant au Goodwood Festival of Speed 2024.