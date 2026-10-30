Alpine laisse la porte ouverte à la commercialisation d'une nouvelle voiture de sport à essence

Alpine n'est pas encore prêt à dire adieu aux moteurs à combustion. La marque française de voitures de sport développe un successeur électrique à l'A110, mais elle pourrait encore proposer une version à essence. S'adressant au magazine Top Gear, la directrice générale d'Alpine au Royaume-Uni, Nicola Burnside, a déclaré que l'entreprise n'avait pas exclu d'équiper la prochaine génération de voitures de sport d'un moteur à combustion interne.

La dirigeante a souligné que la nouvelle plateforme Alpine Performance Platform (APP) est suffisamment flexible pour accueillir différents groupes motopropulseurs. Cependant, ne vous emballez pas trop vite. Cela ne signifie pas qu'une A110 à moteur thermique est déjà en préparation. La marque détenue par Renault reste déterminée à lancer le nouveau modèle en tant que véhicule électrique et estime qu'elle peut améliorer la voiture de sport sortante sans essence.

"L'ancienne A110 était brillante, et pour nous, la version électrique doit être meilleure", a déclaré Burnside à la publication britannique. Elle a ajouté qu'Alpine était confiante dans le fait qu'elle puisse porter l'expérience de conduite "à un niveau supérieur" malgré le passage à l'énergie électrique.

Sculpture de la prochaine génération Alpine A110 Photo par : Alpine

Le thermique n'est pas complètement exclu

L'entreprise n'exclut pas la combustion simplement parce que toute version à essence devrait être meilleure que l'A110 actuelle. Intégrer un moteur dans la nouvelle plateforme ne justifierait pas de ramener l'ancien groupe motopropulseur.

"Nous n'avons rien fermé, mais nous nous engageons pleinement dans l'électrique, car nous croyons sincèrement que nous pouvons construire quelque chose de vraiment spécial qui le porte à un niveau supérieur par rapport à l'A110 actuelle. Et c'était un tel point de référence," a expliqué Burnside.

Alpine a déjà révélé quelques détails intéressants sur sa voiture de sport électrique. La nouvelle A110 utilisera une architecture principalement en aluminium avec une disposition de batterie inhabituelle. Plutôt que de placer tout le bloc sous l'habitacle, les ingénieurs l'ont divisé en deux sections, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Cela diffère de la Boxster/Cayman électrique de Porsche, qui va placer toute la batterie derrière le conducteur en montant le pack là où le moteur à essence était auparavant.

Comme dans le cas de Porsche, l'agencement d'Alpine permet à la voiture de conserver une position de conduite basse similaire à celle de son prédécesseur. Alpine vise également un poids à vide inférieur à 1 500 kilogrammes, ce qui serait remarquablement léger pour un véhicule électrique.

L'architecture de l'APP dispose de suspensions à double triangulation et supporte différentes configurations de batterie, styles de carrosserie et configurations de moteurs électriques. La propulsion arrière sera la configuration principale, bien qu'une version à deux moteurs avec un moteur électrique supplémentaire monté à l'avant soit également possible.

Sculpture de la prochaine génération Alpine A110 Photo par : Alpine

La nouvelle plateforme d'Alpine est prête pour un moteur thermique

La plateforme pourrait également accueillir un moteur conventionnel, une transmission et un réservoir de carburant avec des modifications relativement mineures. Le PDG d'Alpine, Philippe Krief, a précédemment reconnu cette possibilité, suggérant qu'une version à combustion pourrait aider la marque à s'étendre sur des marchés où les voitures de sport électriques pourraient avoir du mal à trouver des acheteurs.

Cette flexibilité pourrait se révéler particulièrement utile aux États-Unis, où Alpine souhaite s'étendre au-delà de son bastion européen traditionnel. Pour l'instant, cependant, l'A110 électrique reste la priorité absolue.

Burnside a reconnu que les gens continuent de demander si la nouvelle plateforme prendra en charge plusieurs groupes motopropulseurs. Elle a dit que les clients devraient d'abord donner une chance à l'A110 électrique : "Rien n'est confirmé pour le moment. Ce qui est confirmé, c'est que nous commençons avec l'électrique", a-t-elle déclaré.

Alpine A110, la sculpture qui préfigure la nouvelle génération 13 Source: Alpine

Selon Alpine, l'électrique peut être amusant

Alpine veut prouver qu'une voiture de sport électrique peut offrir le même plaisir de conduite que son prédécesseur à essence plutôt que de courir après les chiffres d'accélération. C'est un défi de taille, considérant que l'A110 a construit sa réputation autour d'un poids léger, d'une agilité et d'une expérience de conduite engageante.

Néanmoins, laisser la porte ouverte à la combustion a du sens. De nombreux passionnés ne sont pas prêts à abandonner les moteurs, les boîtes de vitesses et la bande sonore qui les accompagne. Une A110 à essence n'aurait pas nécessairement besoin de remplacer le véhicule électrique, non plus. Offrir les deux pourrait aider Alpine à atteindre plus de clients, notamment en dehors de l'Europe, alors qu'elle cherche à accroître son empreinte mondiale.

Pour l'instant, ne vous attendez pas à ce qu'Alpine se précipite pour construire une autre voiture de sport à moteur thermique. L'A110 électrique vient en premier, mais au moins l'entreprise n'a pas fermé la porte à la combustion. C'est une nouvelle encourageante pour quiconque croit encore qu'une voiture de sport française légère mérite un moteur.

Porsche prend une direction différente

Porsche, quant à lui, prend une approche différente. Le constructeur allemand avait initialement déclaré qu'il reconsidérait sa décision de rendre les prochaines 718 Boxster et Cayman exclusivement électriques, suggérant même que les moteurs à combustion pourraient revenir pour les versions haut de gamme.

Cependant, après des mois d'incertitude, Porsche a confirmé que les nouvelles voitures de sport seront exclusivement électriques. C'est un revirement par rapport à sa volonté antérieure de ramener la puissance à essence. En d'autres termes, Porsche trace une ligne bien plus stricte autour de son 718 électrique qu'Alpine autour de la prochaine A110. Jumelée avec la Boxster et la Cayman, la voiture de sport targa d'Audi sera également purement électrique.