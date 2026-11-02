Mitsubishi reconquiert ses anciens clients et en attire de nouveaux grâce au Pajero revisité.

Mitsubishi ne se contente pas de relancer l'un de ses modèles les plus importants. La marque utilise également le nouveau Pajero pour séduire les clients qui achetaient auparavant des voitures chez des constructeurs concurrents, tout en convainquant les anciens propriétaires de revenir à la marque. Les premiers chiffres suggèrent que la stratégie fonctionne, le tout-terrain ravivé suscite un intérêt considérable même avant son lancement sur le marché japonais.

Les précommandes ont débuté le 1er octobre, et Mitsubishi avait reçu environ 5 500 commandes au 28 octobre. C'est déjà plus que l'objectif de vente de l'entreprise pour l'ensemble de l'année fiscale, qui se termine en mars 2027. Cela suggère fortement que le retour très attendu du Pajero résonne avec les acheteurs.

Le détail le plus intéressant est l'origine de ces commandes. Selon Mitsubishi, cité par Automotive News, près de 80 % des acheteurs changent de marque. C'est un taux de conquête significatif pour une entreprise qui cherche à renforcer sa position sur le marché des SUV de plus en plus concurrentiel.

2027 Mitsubishi Pajero Photo de : Mitsubishi

Les anciens clients de Mitsubishi reviennent

Plus encourageant encore, certains clients reviennent à Mitsubishi après des années d'absence. Ils possédaient auparavant un Pajero ou un autre modèle Mitsubishi, ont changé pour un concurrent et reviennent maintenant grâce au nouveau modèle phare. D'autres ont des liens familiaux avec le modèle, certains acheteurs affirmant que leurs parents possédaient autrefois un Pajero.

Le nouveau SUV attire également des clients d'autres véhicules tout-terrain robustes, ainsi que des SUV plus conventionnels et des grands monospaces. Parmi les propriétaires actuels de Mitsubishi, les échanges les plus courants sont le Delica D:5, l'Outlander et le Pajero de génération précédente. En d'autres termes, Mitsubishi ne se contente pas de vendre son icône de retour grâce à la nostalgie. Elle attire de nouveaux clients tout en offrant aux anciens propriétaires une raison convaincante de revenir.

Intérieur du Mitsubishi Pajero 2027 Photos Par de : Mitsubishi Intérieur du Mitsubishi Pajero 2027 Photos de : Mitsubishi

La plupart des acheteurs veulent la version la plus équipée

Un autre constat intéressant est que les clients ne se tournent pas exactement vers le bas de gamme. Environ 70 % des commandes concernent le modèle phare Super Exceed, qui coûte 7 950 800 yens (environ 48 000 euros). Les Exceed, GSR et GLS complètent la gamme de quatre versions, avec des prix commençant à 6 193 000 yens (environ 37 000 euros).

Le Super Exceed associe les références traditionnelles tout-terrain du Pajero à une approche plus luxueuse. Il dispose d'une sellerie en cuir semi-aniline, de jantes en alliage de 20 pouces, d'un système audio Yamaha à 12 haut-parleurs, de sièges avant ventilés et de sièges chauffants pour les deux premières rangées.

Mitsubishi veut clairement que le nouveau Pajero séduise les acheteurs qui pourraient autrement envisager un Toyota Land Cruiser ou un autre SUV tout-terrain. Le fait que tant de clients choisissent la version la plus chère suggère qu'ils sont prêts à payer un supplément pour le luxe supplémentaire.

Mitsubishi lancera officiellement le nouveau Pajero au Japon le 17 décembre. La société a déjà dépassé son objectif de vente annuel avant que le SUV n'atteigne les concessions, et le mélange précoce de clients suggère que le retour fait plus que ramener un ancien favori.

Moteur du Mitsubishi Pajero 2027 Photo de : Mitsubishi Espace de chargement du Mitsubishi Pajero 2027 Photo par : Mitsubishi

Mitsubishi pourrait enfin avoir un nouveau succès entre les mains

Pour une marque qui a passé des années à renforcer son identité, conquérir des clients chez les constructeurs rivaux tout en convainquant les anciens propriétaires de revenir est sans doute aussi important que de sécuriser 5 500 commandes. Le Pajero ne se contente pas de raviver le passé de Mitsubishi ; il pourrait également aider à sécuriser l'avenir de l'entreprise.

Le Pajero ne sera pas non plus la seule histoire de retour de Mitsubishi. Le constructeur japonais prévoit de transformer le nom ravivé en une famille de SUV, avec au moins deux modèles plus petits en préparation. Ils élargiront la gamme en dessous de l'emblématique tout-terrain, offrant à Mitsubishi plus d'options pour attirer les acheteurs dans différents segments. C'est une stratégie qui a du sens pour une marque cherchant à capitaliser sur l'intérêt renouvelé pour son nom iconique plutôt que de se fier à un seul modèle pour ramener les clients dans les concessions.

Mitsubishi Pajero 2027 167 Source: Mitsubishi

Le nouveau Pajero est un effort entièrement Mitsubishi

Mitsubishi a de plus en plus compté sur des modèles rebadgés pour élargir sa gamme, vendant des véhicules rebadgés développés avec Renault et Nissan. Le Pajero, cependant, raconte une autre histoire. Plutôt que de simplement apposer son logo sur le SUV de quelqu'un d'autre, Mitsubishi a développé le tout-terrain autour de la même plateforme à échelle que le pick-up Triton. Cela donne au modèle ravivé les bases robustes dont il a besoin pour offrir une véritable capacité tout-terrain plutôt que de simplement en avoir l'apparence.

Le Pajero n'est pas le seul nom important de Mitsubishi que les passionnés veulent voir revenir. La Lancer Evolution en est un autre, mais aucun retour n'est malheureusement prévu pour l'instant. Le président de Mitsubishi, Keisuke Kishiura, a décrit l'Evo, ainsi que la Galant et la Diamante, comme des "trésors" de l'entreprise, et espère que les trois pourraient éventuellement revenir. Cependant, Mitsubishi n'a pour l'instant aucun plan concret pour la berline sportive et ne développe pas actuellement de successeur.

L'entreprise doit d'abord renforcer ses finances et élargir sa gamme avec des modèles à fort volume. Donc, bien que le Pajero soit de retour, les fans ne devraient pas retenir leur souffle pour une Evo XI. Peut-être un jour…