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La Corvette C8 à boîte manuelle existe bel et bien, et elle est vraiment très chère

Chevy ne construira pas de Corvette C8 manuelle, alors une entreprise du marché secondaire prend les choses en main. Mais cela pourrait coûter jusqu'à 70 000 $ (63 000 euros).

Photo: Alex Peitz / YouTube

Par: Anthony Alaniz

Publié par: Lucas Huaumé

11 Nov à 16:17

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Chevrolet a été catégorique sur le fait qu'il n'avait pas l'intention de produire une nouvelle Corvette équipée d'une boîte manuelle dans un avenir proche. Cette tâche a été laissée aux acteurs du marché secondaire, et c'est exactement ce que Peitz Performance Tune a fait. Mais si vous voulez passer les vitesses vous-même dans une C8, ça risque de vous coûter un bras.

Dans une nouvelle vidéo, Alex Peitz, le fondateur de l'entreprise, déclare que la conversion coûtera probablement entre 60 000 et 70 000 dollars (entre 53 800 et 62 750 euros) en plus du prix de la C8, et elle n'est actuellement compatible qu'avec la version de base Stingray. Chevy n'a jamais eu l'intention de doter la Corvette à moteur central d'une boîte manuelle, ce qui a demandé beaucoup de travail à Peitz et à son équipe.

Bien que la transmission fournie par Tremec ait été conçue pour s'adapter à la C8, ce qui la rend facile à installer, la voiture avait tout de même besoin d'un embrayage, d'un levier de vitesses, de divers matériels et du bon logiciel pour que tout fonctionne. La Corvette était déjà équipée d'une unité de contrôle MoTeC, ce qui a facilité le contournement des contrôles logiciels verrouillés de la voiture.

Modifications et Disponibilité

L'amélioration transforme l'intérieur, créant un espace pour le levier de vitesses dans le tunnel central. Chaque voiture recevra une nouvelle console centrale qui cache les commandes PRNDL, conserve la rangée de boutons et comporte toujours le sélecteur de mode de conduite.

Peitz indique que Tremec commencera à produire la boîte manuelle l'été prochain, à la mi-2027. Pendant ce temps, Peitz continuera à affiner le pack, avec l'intention de gérer toutes les installations jusqu'à ce que l'entreprise se sente confiante de pouvoir proposer un kit complet pour d'autres ateliers.

Chevy Continue de Refuser une Corvette Manuelle

Chevrolet Corvette C8 Manuel Par Peitz Performance Tune

Photo : Alex Peitz / YouTube

Lorsque la Corvette C8 est sortie, c'était la première fois dans son histoire qu'elle n'offrait pas de boîte manuelle. Le constructeur a pris cette décision pour deux raisons : le coût et les préférences.

La boîte manuelle que Chevrolet avait proposée dans les Corvette précédentes était "en grande partie amortie", selon Tony Roma, l'ingénieur en chef de la voiture. L'entreprise a continué à proposer la boîte de vitesses car le coût pour la maintenir en production était raisonnable, mais la nouvelle configuration de la C8 empêchait Chevy de l'utiliser.

Si Chevy voulait proposer une C8 équipée d'une boîte manuelle, il aurait dû concevoir une toute nouvelle transmission. Le constructeur ne pouvait pas la justifier après que les acheteurs de C7 aient massivement préféré l'automatique. Josh Holder, ingénieur véhicule chez Chevy, a déclaré en mars :

‘Le marché a voté avec son portefeuille, et nous n'avons pas obtenu assez de votes.’

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Source: Peitz Performance Tune / YouTube sur Corvette Blogger

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