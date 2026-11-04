Le SUV et la berline Corvette pourraient finalement ne jamais voir le jour

General Motors aurait eu de grands projets pour transformer Corvette en une marque de performance autonome et tirer parti de l'important capital de marque du nom. Cependant, un nouveau rapport suggère que cette vision est désormais en train de s'effondrer. Le constructeur américain aurait apparemment abandonné un ambitieux projet d'expansion qui aurait emmené la voiture de sport américaine bien au-delà de son format traditionnel à deux portes, supprimant plusieurs nouveaux modèles en cours de route.

L'idée circulait depuis au moins 2022, lorsque des rapports ont révélé pour la première fois l'existence d'un SUV Corvette électrique et d'une voiture de sport alimentée par batterie. Plutôt que de limiter le nom à des voitures de performance traditionnelles à deux portes, GM aurait voulu s'étendre à plusieurs segments qui iraient bien au-delà de la formule des voitures de sport à essence.

Selon GM Authority, l'expansion proposée comprenait au moins deux véhicules supplémentaires au-delà de la Corvette de génération C8 existante. Le plus controversé du lot était un SUV électrique, connu en interne sous le nom de V224. Un deuxième projet, portant le code V284, envisageait une voiture de sport électrique à deux portes.

Chevrolet Corvette E-Ray 2026 Photo par: Jeff Perez / Motor1

Chevy aurait apparemment annulé la berline Corvette

Il pourrait également y avoir eu un troisième modèle en développement, apparemment assigné au code interne V285. S'il avait reçu le feu vert, il aurait été une berline quatre portes avec une silhouette profilée de type fastback.

Les trois véhicules devaient reposer sur la plateforme BEV Prime de GM, une architecture développée pour soutenir des voitures purement électriques haut de gamme avec plus de puissance, de couple et d'autonomie. Cependant, des sources familières avec le sujet affirment maintenant que GM a mis de côté l'ensemble de l'effort d'expansion.

Peut-être que GM a finalement décidé que Corvette n'a pas besoin de devenir une famille entière de véhicules pour rester couronnée de succès. Après tout, il y a quelque chose à dire pour garder un nom emblématique concentré sur ce qui l'a rendu célèbre en premier lieu.

Chevrolet Corvette Grand Sport 2027 avec moteur V8 LS6 de 6,7 litres Photo par: Chevrolet

La Corvette électrique verra le jour un jour

Cependant, une Corvette électrique n'est pas morte dans l'œuf. Tony Roma, ingénieur en chef exécutif de GM pour Corvette et les voitures de performance, a récemment réaffirmé l'engagement de l'entreprise envers une version entièrement électrique, en disant que les véhicules électriques sont "l'objectif final" et qu'une Corvette électrique verra le jour un jour.

Il n'y a pas encore de calendrier officiel, et GM n'a pas confirmé si le véhicule électrique arrivera pendant la génération C8 actuelle ou s'il faudra attendre la C9. Quoi qu'il en soit, la distinction importante est que bien que l'expansion plus large de Corvette ait apparemment été mise de côté, un modèle à deux portes électrique reste une partie de la vision à long terme de l'entreprise. Ne l'attendez pas de sitôt, cependant.

Une autre chose que les puristes de Corvette ne devraient pas espérer est le retour d'une boîte de vitesses manuelle. L'ingénieur en chef de la voiture a également expliqué que Chevy n'a pas l'intention de ramener une troisième pédale, principalement parce que la disposition du moteur central de la C8 rendait impossible le report de la transmission manuelle utilisée par ses prédécesseurs. Développer une boîte de vitesses entièrement nouvelle aurait nécessité un investissement substantiel, que GM ne pouvait pas justifier étant donné la demande décroissante pour les voitures équipées de manuelles.

2027 Chevrolet Corvette Grand Sport 2 Source: Chevrolet

La famille Mustang pourrait également s'agrandir

En regardant ce que fait la concurrence, Ford envisage d'élargir la gamme Mustang au-delà de la pony car et du Mach-E. Plus tôt cette année, The Wall Street Journal a rapporté que Ford avait informé les concessionnaires d'une berline quatre portes avec un moteur à essence à venir d'ici la fin de la décennie. Bien qu'un porte-parole de l'entreprise ait refusé de commenter la question, des rumeurs sur une Mustang à quatre portes circulent depuis des années.

Avec un crossover électrique portant déjà le nom Mustang, tout est possible maintenant. Les constructeurs automobiles sont de plus en plus disposés à étendre la signification de leurs noms les plus importants pour attirer de nouveaux clients, même si cela signifie dépoussiérer des badges autrefois réservés aux voitures de sport et les réutiliser pour quelque chose de complètement différent. Après tout, la reconnaissance de la marque se vend, et la nostalgie peut être un outil marketing puissant. Que les passionnés de longue date l'aiment ou non est une autre question entièrement.

Le monde ne s'est pas arrêté lorsque la Mustang Mach-E est arrivée, et il ne le ferait probablement pas si GM décidait de mettre le badge Corvette sur un SUV ou une berline.