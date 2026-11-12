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Avec ces nouvelles BMW Série 7, Larte Design se lâche à nouveau

Pelle à neige, diffuseur géant et beaucoup de carbone : Larte pensait que la révision du 7er n'était pas encore assez voyante.

Photo: Larte Design

Par: Christopher Otto

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

12 Nov à 17:21

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Ceux qui trouvaient que le design actuel de la BMW Série 7 était jusqu'à présent un peu trop discret (cela peut arriver) trouveront désormais un motif de satisfaction en Allemagne, à Erkrath. C'est là que se trouve le préparateur Larte Design, qui s'est attelé au vaisseau amiral de luxe fraîchement révisé de Munich. Le résultat est un ensemble assez complet en carbone, dont l'arrière captera particulièrement l'attention. Et non, ce n'est pas tout.

En réalité, BMW a déjà largement remanié la Série 7 en avril 2026. Outre la technologie de la Neue Klasse, elle a également reçu un nouveau visage avec une calandre illuminée, des phares plus fins et une partie arrière redessinée. Depuis juillet, la production du restylage se déroule à Dingolfing. Pour Larte, c'était apparemment le moment idéal pour intervenir à nouveau.

Un diffuseur aux dimensions remarquables

Au cœur du nouveau programme de tuning nommé "Larte Performance" se trouve un diffuseur arrière, dont le nom est presque un euphémisme. Il s'agit en fait d'une pièce atteignant pratiquement la taille d'un pare-chocs arrière complet. Des feux de freinage supplémentaires, spécialement développés, y sont intégrés, rendant l'arrière plus visible même dans l'obscurité.

"Tout le monde regarde la face avant de la nouvelle Série 7, et BMW a fait un excellent travail à cet égard", explique Alexej Janowski, fondateur de Larte. "Nous nous sommes concentrés sur l'arrière." Le résultat est une vue arrière nettement plus large et plus contournée, avec de nombreux éléments aérodynamiques. Que cela soit une amélioration par rapport à l'état de série reste une question de goût.

Photo : Larte Design

La construction présente également une caractéristique technique remarquable. Malgré l'ampleur du paysage en carbone, un attelage de remorque existant reste entièrement utilisable selon Larte. Ainsi, ceux qui transportent occasionnellement un bateau avec leur Série 7 ne seront pas limités par la transformation. Une inquiétude de moins, au moins.

Carbone oui, abaissement non

L'avant bénéficie également d'une révision. De nouveaux éléments ajoutés au bas du pare-chocs doivent affiner l'apparence sans modifier fondamentalement le langage de design introduit par BMW autour de la calandre illuminée. Des bas de caisse modifiés et un aileron arrière complètent l'ensemble. Un nouveau capot en carbone avec des prises d'air particulièrement marquantes est prévu pour une date ultérieure.

Ce qui est intéressant, c'est ce que Larte ne modifie pas explicitement. La hauteur de véhicule standard est conservée. Tous les éléments ajoutés peuvent être montés sans perçage supplémentaire aux points de fixation d'origine. Selon le fabricant, les capteurs de stationnement, les caméras et les systèmes d'aide à la conduite continuent de fonctionner comme prévu.

Photo : Larte Design

L'entreprise mise sur le "Dry Carbon", disponible en finition mate ou brillante. Ceux qui préfèrent quelque chose de plus discret peuvent également faire peindre les pièces dans la couleur de la carrosserie. Le kit a été développé en Allemagne, où les formes ont d'abord été modélisées à la main en argile.

Trois variantes pour différents goûts

Larte propose le programme en trois versions. Dans la version "Executive", les éléments ajoutés sont peints dans la couleur de la carrosserie, tandis que "Contrast" mise sur des éléments en carbone visibles. La version la plus complète s'appelle "Statement" et combine l'ensemble complet en carbone apparent avec des jantes forgées spéciales.

Les transformations sont prévues tant pour la BMW Série 7 à moteur thermique que pour la i7 entièrement électrique. Les intéressés ne sont toutefois pas contraints de commander le kit complet immédiatement. Tous les composants peuvent également être achetés séparément et ajoutés ultérieurement.

Photo : Larte Design

La production se fait uniquement sur commande, le délai de livraison dépendant de la configuration choisie. Les pièces sont fabriquées en Allemagne et expédiées dans le monde entier. Larte n'a pas encore communiqué de prix précis pour le nouveau programme. Ceux qui n'ont pas eu à regarder de trop près la facture lors de l'achat d'une Série 7 pourraient s'en accommoder.

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Source: Larte

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