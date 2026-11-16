Accueil

Actualités

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, le face-à-face

Toutes deux électriques, toutes deux controversées depuis leurs débuts.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 08:17

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Mettons les choses au clair : la Ferrari Luce et la Jaguar Type 01 sont des voitures extrêmement différentes. Pour leur première électrique, à Maranello, ils ont opté pour un aspect (vaguement) de crossover, tandis qu'à Whitley, ils se sont concentrés sur une carrosserie de (grande) GT.

L'effet a cependant été le même : une vague de discussions parmi les passionnés et autres, critiquant le style, le groupe motopropulseur (les deux sont électriques), les intérieurs, la philosophie. Bref, pratiquement tout. Nous avons donc décidé de les opposer dans un duel à roues fixes pour analyser leurs points de contact et leurs différences.

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01 : les extérieurs

Surprenant. Voici peut-être le mot qui décrit le mieux la Ferrari Luce, car (en dehors du groupe motopropulseur) jamais la marque au cheval cabré n'a eu dans sa gamme une voiture avec de telles formes. Le style n'est pas né à Maranello mais d'une collaboration entre le Centro Stile Ferrari et LoveFrom, fondée par Jony Ive, qui a donné forme à l'iPhone. Et cela se voit : les un peu plus de 5 mètres de l'électrique Ferrari sont habillés d'une carrosserie qui, grâce aussi à l'absence d'un moteur à essence, présente des proportions inédites, conçues pour offrir à la Luce la meilleure efficacité aérodynamique possible. Il n'y a pas d'angles vifs mais seulement des lignes douces, les jantes de 23" à l'avant et 24" à l'arrière sont les plus grandes jamais montées sur une voiture de Maranello.

Ferrari Luce

Photo : Ferrari

Jaguar Type 01

Photo : Jaguar

La Jaguar Type 01 est également quelque chose d'inédit dans la gamme du constructeur anglais, mais reste néanmoins plus ancrée dans la tradition. Un long capot qui ne cache ni moteur ni frunk, un léger soupçon de queue et des formes imposantes mais épurées. On a opté pour la soustraction, en éliminant le superflu. Ce qui reste, c'est une maxi GT (5,23 mètres de longueur) qui, comme la rivale Luce, repose sur d'immenses jantes : 23".

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Ferrari Luce 5,02 mètres 1,99 mètre 1,54 mètre 2,96 mètres Jaguar Type 01 5,23 mètres 2 mètres 1,4 mètre 3,2 mètres

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01 : les intérieurs

Là encore, l'approche entre Ferrari Luce et Jaguar Type 01 est différente. À Maranello, ils ont donné carte blanche à Ive et son équipe et il est évident que le coup de crayon du designer américain s'inspire largement de l'expérience Apple. Verre et aluminium en abondance, boutons physiques, instrumentation qui mélange analogique et numérique et le moniteur central qui tourne, actionné par une poignée, pour être plus facile à gérer pour le conducteur ou le passager. Ce dernier n'a pas de moniteur dédié. Heureusement, oserait-on dire. Il y a aussi des références au passé, comme le volant au design des années 50. La qualité est bien sûr d'un niveau très élevé et s'associe - pour la première fois chez Ferrari - à un habitacle 5 places et un coffre de presque 600 litres. Un environnement minimal avec un style jamais vu auparavant dans une voiture.

Ferrari Luce, les intérieurs

Photo : Ferrari

Comme pour les extérieurs, l'intérieur de la Jaguar Type 01 joue avec les références au passé, comme le moniteur pour le rétroviseur numérique placé juste sous le pare-brise. Et tout comme sa rivale italienne, la technologie est présente, mais ne cherche pas à être le protagoniste. Écran de 27" d'usage sur le tableau de bord, grand mais pas exagéré, et un autre - en position verticale - sur la console centrale, pour gérer le climat et d'autres fonctions. Les designers de Jaguar ont opté pour une disparition totale des boutons physiques, en intégrant naturellement l'incontournable assistant vocal pour éviter toute distraction excessive. Les sièges sont au nombre de 4, ceux à l'arrière étant confortables mais l'accès n'est pas particulièrement aisé. Le coffre n'est pas généreux, avec seulement 450 litres. Et la qualité, eh bien, c'est une Jaguar.

Jaguar Type 01, les intérieurs

Photo : Jaguar

Modèle Tableau de bord numérique Écran central Volume du coffre Ferrari Luce 12" 12,9" ;

|597 litres

Geely Starray 27" 7" ;

|450 litres

undefined undefined

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01 : les moteurs

Voici les véritables points de contact entre la Ferrari Luce et la Jaguar Type 01. Les deux sont électriques, même si l'italienne représente le seul choix à batteries dans une gamme thermique et électrifiée, tandis que l'anglaise est seulement le premier pas vers un avenir exclusivement électrique.

La Ferrari Luce adopte une configuration à 4 moteurs, un par roue, des synchrones à aimants permanents à flux radial, dérivés directement de ceux de la F80 et issus du savoir-faire accumulé en Formule 1 et dans le WEC. Le total est de 1 050 CV, mais on y arrive progressivement. En agissant sur l'e-manettino, on peut choisir entre différentes cartographies, de façon à avoir toujours plus de puissance à disposition. Les batteries sont structurelles et fonctionnent à 800V, avec une capacité de 122 kWh, pour 530 km d'autonomie déclarée et une recharge jusqu'à 350 kW. Une grande attention a également été portée au son, avec un système qui capte les vibrations du groupe motopropulseur électrique et du sous-châssis élastique arrière, les filtre et les élabore pour produire un son mécanique.

Ferrari Luce

Photo : Ferrari

La Jaguar Type 01 ne veut pas être en reste face à Maranello et offre 1 030 CV et 1 350 Nm de couple. On l'appelle GT, mais les chiffres sont ceux d'une hypercar. Les moteurs sont au nombre de 3 - 2 à l'arrière et un à l'avant - alimentés par une batterie à cellules prismatiques de 120 kWh qui, selon les données officielles, offre 700 km et une puissance de recharge maximale de 350 kW grâce à l'architecture à 850 volts. Naturellement, elle dispose également de différents modes de conduite, si l'on souhaite exploiter pleinement le groupe motopropulseur ou profiter du confort d'une GT anglaise.

Jaguar Type 01

Photo : Jaguar

Modèle Moteur Ferrari Luce BEV 1 050 CV - 122 kWh Jaguar Type 01 BEV 1 030 CV - 120 kWh

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01 : les prix

Si vous souhaitez acquérir une Ferrari Luce, vous devez prendre en compte deux éléments fondamentaux : le prix commence à 550 000 euros et vous devrez attendre au moins jusqu'en 2028. Si ensuite vous souhaitez la personnaliser, la limite est votre imagination. Et votre budget.

La Jaguar Type 01 commencera quant à elle à environ 150 000 euros, qui, comme pour sa rivale, peuvent atteindre des sommes astronomiques si vous vous laissez emporter par les personnalisations. Là encore, il pourrait falloir du temps pour l'avoir dans votre garage : il semble en effet qu'il y ait déjà plus de 50 000 personnes intéressées.

Lire aussi :

Une Ferrari Luce vendue 40 millions de dollars aux enchères

La Jaguar Type 01 mise à l'honneur dans une séance photo avec Florence Pugh

Partager cette actualité

Tendances





Sur la route avec l'Audi 100 C2 (1976-1982)





Subaru veut sauver le moteur à essence grâce à un moteur boxer plus efficace





Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla





Volkswagen dévoile un nouveau T-Roc R doté d'une puissance similaire à celle de la Golf R

Dernières actualités

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, le face-à-face 16 Nov - VS

Jeep met aux enchères un Wrangler unique en son genre, doté d'une puissance de 705 chevaux 15 Nov - Pièces Détachées / Tuning

L'Allemagne restreint la circulation des voitures BYD, Nio et Geely sur les sites militaires pour des raisons de sécurité 15 Nov - Police / Armée

Lancia prête à renoncer à la nouvelle Delta 15 Nov - VS

BMW lance l'assemblage des batteries pour l'iX5 aux États-Unis 15 Nov - Industrie

Sur la route avec l'Audi 100 C2 (1976-1982) 15 Nov - Rétro & vintage

Les hybrides chinois se répandent en Europe, voici pourquoi 15 Nov - News

RECOMMANDÉ POUR VOUS





Envie d'une Ferrari Luce ? Vous devrez attendre jusqu'en 2028





Jeep met aux enchères un Wrangler unique en son genre, doté d'une puissance de 705 chevaux





Ils ont passé huit ans à construire une Lancia Stratos





L'Allemagne restreint la circulation des voitures BYD, Nio et Geely sur les sites militaires pour des raisons de sécurité





Vente aux enchères record à Las Vegas : une Ferrari F50 vendue pour plus de 16 millions de dollars





Lancia prête à renoncer à la nouvelle Delta





La Ferrari Spider de Steve McQueen retrouvée : elle vaut une fortune