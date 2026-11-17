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Mercedes MB.Drive Assist Pro : semi-autonome en ville dès 2027

Mercedes améliore ses assistants de conduite. Les assistants d'autoroute deviennent également plus performants.

Photo: Mercedes-Benz

Par: Stefan Leichsenring

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

17 Nov à 16:00

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Mercedes a amélioré son système de conduite partiellement autonome MB.Drive. Drive Assist Pro permet désormais la conduite partiellement autonome même dans la circulation urbaine dense, de départ à destination. Sur l'autoroute, le nouveau assistant mains libres permet de laisser continuellement les mains libres du volant. L'assistant de changement de voie proactif exécute non seulement les changements de voie automatiquement, mais les initie également sans intervention du conducteur.

Drive Assist Pro pour la ville

Drive Assist Pro sera lancé dans la première moitié de l'année 2027 en Allemagne et aux États-Unis. En Chine, le système est disponible depuis l'introduction de la nouvelle CLA. Ceux qui possèdent déjà un véhicule compatible peuvent installer le système ultérieurement via une mise à jour Over-the-Air. Mercedes n'a pas encore divulgué le coût d'utilisation.

Le système permet la conduite partiellement autonome du départ à la destination (conduite point à point). En particulier, il assiste également dans la circulation urbaine complexe. Le système s'active en appuyant sur un bouton sur le volant lors de la navigation active. Les changements de voie, l'insertion dans la bonne voie, les virages aux intersections, ainsi que le freinage et le démarrage aux feux de signalisation deviennent ainsi beaucoup plus faciles, promet Mercedes.

Le fondement de Drive Assist Pro repose sur un total de 27 capteurs, dont dix caméras, cinq radars et douze capteurs à ultrasons. Un ordinateur haute performance traite leurs données brutes avec jusqu'à 254 TOPS (billions d'opérations par seconde). Le système pour l'Europe et les États-Unis a été développé en collaboration avec Nvidia.

Pour obtenir des retours avant le lancement sur le marché, des clients sélectionnés pourront tester les nouvelles fonctions d'assistance dès décembre 2026. En Allemagne, le système sera d'abord introduit à Stuttgart et Munich. Le programme américain débutera en Californie et inclura également l'assistant mains libres.

Nouveaux assistants pour l'autoroute

Sur l'autoroute, l'assistant mains libres et l'assistant de changement de voie proactif aident le conducteur. Avec l'assistant mains libres, on peut retirer les mains du volant jusqu'à une vitesse de 130 km/h, en fonction des conditions, de manière continue. L'assistant de changement de voie proactif peut initier le changement de voie de manière autonome - sans que le conducteur ne doive intervenir. Comme pour tout système d'assistance, le conducteur doit être prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Ces deux assistants seront introduits en Allemagne fin 2026, et aux États-Unis au cours de l'année 2027.

Impressions de test

InsideEVs USA a déjà testé Drive Assist Pro lors d'un trajet de 25 minutes à travers le centre-ville de San Francisco. Le système sera d'abord introduit aux États-Unis dans la CLA et le GLC, ainsi que dans certains modèles à combustion.

Selon le collègue Mack Hogan, le système Mercedes est aussi performant que le Full Self Driving (FSD) de Tesla, qu'il avait testé fin 2025. Souvent, Mack a pu conduire environ cinq minutes sans intervention. Cela est possible lorsque la caméra de surveillance du conducteur détecte que l'on est attentif et que la situation de circulation est claire. Le système permet ainsi une conduite partiellement autonome de niveau 2. Le conducteur reste pleinement responsable.

Mercedes qualifie le système de "collaboratif". Lorsque l'on souhaite dépasser un cycliste ou franchir la double ligne jaune, on peut le faire sans désactiver le système. Dès que l'on relâche le volant, le système reprend le contrôle. Il en va de même pour l'accélération : si l'on souhaite dépasser la limite de vitesse dans une situation donnée, il suffit d'accélérer, et c'est parti.

Un Mercedes GLC passe sans problème devant une camionnette garée en double file

Photo : Mercedes-Benz

Dans une situation, Mack s'est cependant senti mal à l'aise : à une intersection avec deux voies de virage à gauche, le GLC électrique est passé de la voie la plus à gauche à une voie plus à droite avant le virage. La manœuvre était légale et bien exécutée, mais Mack l'a trouvée plus risquée que de tourner d'abord puis de changer de voie.

Les voitures mal garées, les feux de circulation passant au rouge pendant que Mack attendait qu'un piéton traverse, et les chantiers ont été maîtrisés avec compétence. La voiture a roulé avec une prudence appropriée. Dans l'ensemble, l'impression était positive. Mack craint seulement que le système (comme le FSD) puisse donner un faux sentiment de sécurité aux clients moins informés.

Chase Bierenkoven a également conduit à travers San Francisco pour Motor1 USA. Chase décrit une situation où la distance de son GLC par rapport à la ligne médiane et donc à la circulation en sens inverse était trop faible. Il a légèrement tourné à droite, et la voiture a non seulement suivi la commande, mais a également maintenu cette position sur la route. Selon Mercedes, le système apprend de ces corrections et s'adapte aux préférences du conducteur.

Alors que le système semblait trop agressif à certains journalistes aux intersections, s'approchait trop lentement des feux ou accélérait plus que souhaité, Chase le trouvait naturel. Comme chacun a un ressenti différent, Mercedes travaille sur différents modes avec divers niveaux d'agressivité.

Les situations complexes sur les chantiers sont également maîtrisées

Photo : Mercedes-Benz

Parmi les autres défis sur la route figuraient un camion garé en zone interdite avec circulation en sens inverse et un conducteur de trottinette électrique qui a soudainement coupé la route à une intersection. Dans les deux situations, le système a réagi de manière similaire à ce que Chase aurait fait. À un chantier à une intersection avec quatre panneaux stop, Chase a toutefois dû intervenir. Il est également intervenu occasionnellement via la pédale d'accélérateur lorsque la voiture hésitait trop longtemps. À la fin du parcours, il se sentait beaucoup moins fatigué que s'il avait conduit sans assistance.

En résumé

La conduite partiellement autonome de niveau 3 était déjà possible à partir de 2022 dans la Mercedes EQS et la Classe S. Cela permettait de détourner le regard de la route à des vitesses inférieures à 65 km/h dans certaines situations. Cependant, le système a été retiré en 2026 car son utilité était limitée. Désormais, des systèmes de niveau 2 (ou niveau 2++ non officiel) sont introduits, qui fonctionnent apparemment bien, comme le montrent les deux rapports.

Dans certaines situations, cependant, il est toujours nécessaire d'intervenir. Ainsi, aux États-Unis, à une intersection avec quatre panneaux stop, celui qui est arrivé en premier passe en premier. Cette tâche semble encore dépasser le système, du moins lorsque d'autres défis s'ajoutent.

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Source: Mercedes

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