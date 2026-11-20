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La VW ID. Polo GTI Clubsport est un concept de citadine sportive électrique de 362 ch

Cette citadine sportive, conçue pour la piste, est radicalement différente de la Polo GTI classique. Dommage qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'un concept.

Photo: Volkswagen

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

20 Nov à 15:47

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2026 n'est pas encore terminé, donc Volkswagen introduit discrètement une autre voiture pour célébrer un demi-siècle de la Golf GTI originale de 1976. Cette fois, c'est un concept basé sur la plus petite Polo, ce qui signifie que vous ne pourrez pas en acheter une. Le nouvel alter ego Clubsport de l'ID. Polo GTI récemment lancée amène la voiture de production à un tout autre niveau, au détriment de la praticité.

Arrivant la semaine prochaine au Salon de l'automobile d'Essen, cette pièce unique développe 362 chevaux (265 kW) et 550 Newton-mètres de couple. C’est un gain substantiel de 139 ch (102 kW) et 260 Nm par rapport au modèle de série, suffisant pour réduire de quelques secondes le sprint jusqu'à 100 km/h. Avec le Launch Control, le travail est désormais effectué en seulement 4,7 secondes. L'ID. Polo GTI Clubsport atteint ensuite 240 km/h, soit 65 km/h de plus que le GTI standard.

La puissance supplémentaire provient d’un moteur électrique initialement développé pour des véhicules plus grands à propulsion arrière comme l'ID. Tiguan et l'ID.7. Dans le nouveau concept sous-compact, les ingénieurs de Volkswagen ont monté le moteur à l'avant, ce qui a nécessité de réorganiser la disposition pour accueillir un matériel qui n'était pas censé s'y trouver à l'origine.

Concept 2026 VW ID. Polo GTI Clubsport

Photo : Volkswagen

Plus de Puissance, Plus de Présence

Le traitement Clubsport va bien au-delà de l'installation d'un moteur électrique plus puissant. VW a élargi la carrosserie de 100 millimètres, avec les ailes avant et arrière chacune étendue de 50 mm. Le résultat est une allure beaucoup plus agressive que la relativement sobre ID. Polo GTI de série.

En fait, le concept n'a que deux portes. Les vitres latérales arrière restent, mais les portes arrière ont été supprimées pour accueillir les ailes arrière élargies et renforcer ses intentions sportives. Un grand aileron arrière en fibre de carbone, un splitter avant proéminent et un diffuseur entièrement redessiné fournissent une force d'appui supplémentaire.

Les roues BBS noires de 19 pouces complètent la transformation extérieure, tandis que les éléments de design GTI familiers restent. Il y a un accent rouge qui traverse l'avant, une grille inférieure à motif nid d'abeille et les caractéristiques feux de jour à LED verticaux.

Les changements ne s'arrêtent pas là. VW a également abaissé le Clubsport de 15 mm par rapport à l'ID. Polo GTI. Cela le rend en même temps 30 mm plus bas que l'ID. Polo standard. Bien que le concept reçoive une géométrie révisée, des voies élargies et des composants de suspension sur mesure, il est toujours équipé d'un essieu arrière à poutre de torsion, contrairement à son rival basé sur la Renault 5, l'Alpine A290, qui dispose d'une suspension arrière indépendante.

Un autre élément de matériel qui n’a pas changé est la batterie. Le Clubsport utilise la même batterie NMC de 52 kWh nette que le GTI régulier. Cependant, le système de gestion de la batterie a été modifié pour fournir plus de puissance. De plus, la fenêtre de charge a été élargie au-delà des limites imposées sur le modèle de production pour protéger la batterie.

Concept 2026 VW ID. Polo GTI Clubsport

Photo : Volkswagen

Il y a Toujours un Écran, Mais le Système d'Infodivertissement a Disparu

L'intérieur suit la même philosophie. VW a conservé la disposition de base du tableau de bord de l'ID. Polo GTI de production, mais avec le système d'infodivertissement entièrement supprimé. Apparemment, il n'y a pas de place pour les distractions quand on chasse les chronos.

L'habitacle présente un revêtement en microfibre sombre et anti-éblouissement, des surpiqûres décoratives rouges et des sièges baquets de course Recaro avec harnais à cinq points. Le Clubsport est essentiellement une machine de course à deux places, avec un arceau de sécurité là où l'on s'attendrait à trouver une banquette arrière et un espace de chargement.

VW ne précise pas combien pèse la voiture, mais on peut raisonnablement supposer qu'elle est plus légère que l'ID. Polo GTI. Entre l'intérieur dépouillé et l'absence de portes arrière, cette fusée de poche pèse probablement moins que les 1 540 kilogrammes de la voiture de série.

Galerie: VW ID. Polo GTI Clubsport Concept (2026)

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Source: Volkswagen

Une Version de Série Est Une Possibilité

VW décrit l'ID. Polo GTI Clubsport strictement comme un concept unique, mais ne rejette pas complètement l'idée d'une version de production. Pour l'instant, cependant, le Clubsport reste une vitrine technologique plutôt qu'un modèle futur confirmé, Wolfsburg affirmant que l'équiper d'une plaque d'immatriculation est, pour l'instant, une "option théorique".

Elle sera à Essen du 27 novembre au 6 décembre.

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