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À l'automne 2027, Google arrivera dans la VW Golf. Un indice sur le prochain restylage ?

Simultanément, la production du best-seller est déplacée au Mexique

Photo: Volkswagen

Par: Roland Hildebrandt

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

18 Nov à 13:37

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Les signes d'une nouvelle mise à jour de la VW Golf se précisent. Selon le journal "Handelsblatt", Volkswagen prévoit d'intégrer de manière permanente les services du géant technologique Google dans les systèmes d'infodivertissement de ses principaux modèles à moteur à combustion. Ainsi, dans la Golf, Google Maps devrait remplacer le système de navigation interne de VW.

Comme le rapporte le journal en se basant sur des sources internes au groupe, l'introduction des "Google Automotive Services" commencera à l'automne 2027, probablement en octobre. Un porte-parole de Volkswagen a confirmé ce projet sur demande; en plus de la Golf, d'autres gammes seront également modifiées. Octobre, juste après les vacances d'usine, semble être une date logique pour le restylage.

Nouveau full hybride

La huitième génération de la Golf a été présentée en 2019, et un seul grand restylage a eu lieu en 2024. Un full hybride a déjà été récemment introduit pour la Golf et les gammes techniquement apparentées T-Roc et Skoda Octavia. Le moteur 1,5 litre TSI bien connu est utilisé dans son étape d'évolution 2. Il est combiné avec une batterie de 1,6 kWh (brut), intégrée dans le plancher arrière du véhicule pour les Golf et T-Roc.

Cette configuration permet de stocker l'énergie générée lors du freinage ou pendant la conduite. Le moteur électrique remplace ou assiste le moteur à essence turbo, notamment lors du démarrage ou à basse vitesse.

VW Golf Hybrid R-Line (2026)

Photo : Volkswagen

À ces moments-là, les deux modèles peuvent rouler entièrement à l'électricité. Le TSI est alors éteint et prêt à intervenir. Ce n'est qu'à partir de 60 km/h sur les routes nationales et les autoroutes que le moteur à combustion est utilisé comme propulsion principale. Le moteur électrique devient alors un soutien du moteur turbo et aide à l'accélération.

Le début de l'ère hybride complet chez VW est marqué par une puissance de 125 kW (170 CV). Comparé à une Golf 1.5 eTSI équipé de manière similaire avec 110 kW, les responsables de Wolfsburg annoncent une économie de consommation de 10 à 15 %. Prix? À partir de 41 400 euros dans la finition R-Line.

Bientôt, le Golf viendra du Mexique

Il a été confirmé dès la fin 2024 que la production de la Golf, après environ 22 millions d'exemplaires construits à Wolfsburg, sera transférée au Mexique en 2027.

En février 2026, il était annoncé que l'avenir de Wolfsburg inclurait l'installation de la plateforme SSP d'ici la fin de la décennie, sur laquelle les successeurs entièrement électriques du Golf et du T-Roc seront produits. Cependant, le développement de l'ID. Golf a récemment été mis en pause, et le fait que cette dernière arrive avant 2030 demeure incertain.

Par conséquent, une Golf probablement révisée en 2027 devra rester au programme plus longtemps que prévu. Et cela avec Google et en version hybride. Cette dernière pourrait mener à la fin du diesel dans la Golf, notamment en vue d'une nécessaire transition vers Euro 7. Actuellement, le moteur diesel représente encore environ 23 % des nouvelles immatriculations de Golf en Allemagne. Il n'est pas encore clair si un restylage similaire aura lieu pour la Skoda Octavia. A suivre, donc...

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Source: Handelsblatt (hinter Paywall)

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