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Chip Foose reconstruit une Chevrolet de 1955 détruite par un incendie, équipée d'un moteur V8 LS3

Au Salon de l'auto de Los Angeles 2026, Foose a rendu à Ben Johnson une Chevrolet 210 Delray de 1955 reconstruite après un effort d'un an.

Photo: Coulson Aviation USA

Par: Brian Potter

Publié par: Lucas Huaumé

20 Nov à 17:01

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Ben Johnson avait seize ans lorsqu'il a acheté une Chevrolet 210 Delray de 1955 couleur Orbit Orange. Elle l'a accompagné pendant des décennies, à travers les rendez-vous au lycée, les vendredis soirs chez Bob's Big Boy, et l'achat de sa première maison à Altadena, en Californie. L'incendie Eaton de 2025 l'a réduite à son châssis.

Le 19 novembre 2026, lors de la Journée Presse du Salon de l'Automobile de Los Angeles 2026, Chip Foose et Coulson Autosports ont remis à Johnson les clés d'une Delray entièrement restaurée. La restauration a duré un an et a nécessité une seconde voiture donneuse, car presque rien de l'original n'avait survécu à l'incendie.

Comment Chip Foose et Coulson ont reconstruit la Delray

1955 Chevrolet 210 Delray Avant l'incendie

Photos Par : Coulson Aviation USA

1955 Chevrolet 210 Delray endommagée par un incendie

Photos par : Coulson Aviation USA

Le projet remonte au Salon de l'Automobile de Los Angeles 2025, où Coulson Aviation a lancé son concours de restauration de véhicules incendiés avec Foose, le designer automobile connu pour son travail de restauration et de personnalisation de voitures américaines classiques. Les résidents du sud de la Californie ayant perdu leur véhicule dans les incendies pouvaient soumettre leur histoire pour tenter de gagner une restauration gratuite.

La soumission de Johnson, soutenue par des votes du public, lui a permis de remporter le concours. Britton Coulson, président et COO de Coulson Aviation USA, a décrit la motivation derrière le projet :

'Lorsque nous avons entendu ce que la Delray de Ben signifiait pour lui et sa famille à travers sa soumission au concours, nous avons voulu aider à restaurer cette partie de leur vie.'

L'incendie avait laissé la voiture de Johnson en simple débris calcinés. Coulson Autosports a pris la décision de trouver une seconde Delray de 1955 et de la construire selon les spécifications que Johnson n'avait qu'imaginées. L'équipe a dépouillé la voiture donneuse jusqu'au métal nu, réparé la rouille et les dommages, renforcé le cadre arrière et repositionné la suspension à lames pour une meilleure conduite et maniabilité.

La réassemblage a mélangé des pièces d'origine que Johnson avait conservées de sa voiture détruite avec des pièces neuves là où c'était nécessaire. L'équipe a refait tout le câblage du véhicule et rechromé chaque élément de garniture.

Galerie: Reconstruction de la Chevrolet 210 Delray 1955 par Chip Foose

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Source: Coulson Aviation USA

Le design de Foose et les pièces qui ont rendu ce projet personnel

Foose a rencontré Johnson tôt dans le processus et a dessiné un croquis pour guider la restauration : un jaune légèrement plus foncé que l'orange d'origine, associé à un toit blanc contrastant. Il a également conçu un intérieur en cuir à coutures multicolores pour remplacer l'habitacle d'usine de la Delray.

Sous le capot se trouvait un V8 LS3 de Chevrolet associé à une transmission automatique ZF. Le remplacement était destiné à faire de la voiture une croisière quotidienne facile. Foose a abaissé la suspension et monté des roues personnalisées basées sur un design de Boyd Coddington qu'il avait créé des décennies auparavant, mis à jour pour cette restauration.

Une longue liste de partenaires du marché secondaire ont fourni des pièces pour le projet, parmi eux Summit Racing, BluePrint Engines, MagnaFlow, Quick Performance, CPP, BFGoodrich, TMI, Apex Leather, Redline Gauges, Kicker et Dynamat. Chacun a couvert un système différent, de l'échappement à l'insonorisation en passant par les instruments de tableau de bord.

Foose, Wayne Coulson, Britt Coulson et le chef des pompiers du comté de Los Angeles, Anthony Marrone, étaient présents pour la révélation dans l'atrium sud, où Foose a guidé Johnson à travers le travail pièce par pièce. La Delray reste exposée là jusqu'au 29 novembre pendant le Salon de l'Automobile de Los Angeles 2026.

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Source: Coulson Autosports

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