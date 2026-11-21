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Nouvelle Fiat Punto, voici les dernières infos

Cinq portes, lignes épurées et clins d'œil au passé : ainsi pourrait revenir la Punto, avec des moteurs essence, mild hybrid et électriques

Photo: Motor1.com

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

21 Nov à 13:09

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Et si la Fiat Punto était prête à faire son retour ? Pour l'instant, il s'agit d'une provocation, mais les récentes déclarations d'Arnaud Belloni - CEO de Fiat, Abarth et Lancia - auraient rouvert la porte à un retour de la compacte turinoise.

Notre rendu tente d'imaginer le retour de la compacte, réinterprétant certains éléments de la première génération à travers le langage des Fiat les plus récentes. Sous le capot, on pourrait retrouver des moteurs à essence, y compris mild hybrid, accompagnés d'une version électrique.

Une Punto avec un air familier

Le principe stylistique pourrait être celui déjà appliqué à la Grande Panda : reprendre l'esprit d'un modèle connu et le réélaborer de manière moderne, sans se limiter à mettre à jour les phares et pare-chocs.

Fiat Punto (2028), le rendu de Motor1.com

Photo : Motor1.com

Dans notre dessin, la Punto aurait un avant vertical, avec des groupes optiques rectangulaires intégrés dans une bande sombre. Les éléments lumineux diagonaux donneraient du caractère au regard, rappelant également le graphisme des cinq barrettes utilisées par le passé par Fiat.

Le capot relativement plat et les surfaces peu élaborées contribueraient à un aspect essentiel. Plus bas, une prise d'air horizontale et un pare-chocs marqué par des formes géométriques compléteraient l'avant, sans le surcharger de détails.

Le rappel le plus immédiat à la Punto de 1993 viendrait des feux arrière verticaux, développés le long des côtés de la lunette arrière. Les jantes bicolores au dessin géométrique ajouteraient quant à elles un lien avec les Fiat contemporaines.

Essence, hybride et électrique ?

Pour contenir les coûts, une nouvelle Punto pourrait puiser dans les plates-formes et motorisations de Stellantis. Il ne serait pas encore possible d'indiquer une architecture précise, mais une base multi-énergie permettrait de proposer différentes motorisations sur le même véhicule.

Un premier point de référence pourrait être la Grande Panda, dont la gamme comprend un 1,2 turbo trois cylindres de 100 CV avec boîte manuelle, une hybride de 110 CV avec automatique double embrayage eDCT et une électrique de 113 CV.

Fiat Punto, la première génération

La Punto pourrait adopter un schéma similaire. Une version à essence avec une boîte manuelle à six rapports représenterait l'entrée de gamme, tandis qu'une mild hybrid à 48 volts avec boîte automatique s'adresserait à ceux qui recherchent plus de confort en ville.

Au sommet, on pourrait trouver une variante entièrement électrique, avec une puissance adaptée à une utilisation urbaine mais suffisante aussi pour les trajets en dehors de la ville. La batterie de 44 kWh de la Grande Panda constituerait un point de départ possible, sans exclure des accumulateurs différents selon la plate-forme et le positionnement.

Mais tout cela n'est que supposition. Nous verrons si dans les prochains mois, le retour de la Punto deviendra quelque chose de concret.

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Galerie: Fiat Punto (2028), le rendu par Motor1.com

Source: Motor1.com

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