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La voiture de sport électrique chinoise SC01 aura sa propre usine en Europe

Ce roadster électrique minimaliste, conçu pour un retour aux sources, devait être commercialisé en Europe cette année. La construction d'une nouvelle usine repousse désormais son lancement à 2027.

Photo: SC01 Europe

Par: Iulian Dnistran

Publié par: Lucas Huaumé

23 Nov à 15:49

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La voiture de sport électrique chinoise SC01, qui a impressionné les critiques par sa grande maniabilité et son approche basique des véhicules électriques, va avoir sa propre usine européenne, avec un début de production prévu en mai 2027.

Ce véhicule électrique à deux portes, développé par Tianjin Gongjiangpai Auto Technology (TGAT), sera assemblé dans une nouvelle installation en Italie par FIPA Europe, une entreprise qui fabrique actuellement des microcars chinoises. L'importateur a signé un contrat pour un complexe industriel existant dans la région des Marches, et les travaux devraient commencer au début de l'année prochaine, selon Electrive.

Photo : SC01 Europe

La première phase du programme européen SC01 implique un espace de production de 20 000 mètres carrés et 50 employés qui assembleront le deux-places électrique à partir de kits expédiés de Chine. Un entrepôt de 2 750 mètres carrés et une zone logistique de 20 000 mètres carrés sont également prévus pour la nouvelle installation.

Cependant, ce n'est qu'un début, car FIPA Europe prévoit d'agrandir l'espace au sol et ses effectifs d'ici la fin de la décennie, avec 285 emplois prévus pour le dernier jour de 2030. L'entreprise, qui assemble la Desner T80, une microcar électrique à basse vitesse, affirme être le seul importateur et fabricant autorisé de la SC01 pour l'Union européenne et la seule entreprise responsable de l'homologation européenne de la voiture.

Les premiers prototypes de la SC01 seraient déjà en circulation dans les rues d'Italie, importés de Chine à des fins de développement. La prochaine étape est d'installer les lignes d'assemblage dans la nouvelle usine au premier trimestre 2027, avec les premières SC01 fabriquées en Italie prévues pour mai.

Photo : Everything Electric Australasie

Pour rappel, la SC01 spécifiée pour la Chine est équipée d'un groupe motopropulseur à double moteur de 430 chevaux (320 kilowatts) qui puise son électricité dans une batterie de 60 kilowattheures. La voiture a été développée avec le soutien du géant technologique Xiaomi et est assemblée en Chine par JMEV, une coentreprise entre le Groupe Renault et Jiangling Motors Corporation Group.

La principale caractéristique de la voiture est son poids léger. Avec moins de 1 400 kilogrammes sur la balance, elle est plus légère qu'une Porsche 911 et peut passer de zéro à 100 km/h en 2,9 secondes. De plus, le groupe motopropulseur à double moteur peut être configuré pour fonctionner soit indépendamment, soit ensemble, permettant au conducteur de choisir entre la propulsion arrière, avant ou intégrale.

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À l'intérieur, le strict minimum est présent, avec un tableau de bord numérique et quelques commandes physiques sur la console centrale. Il n'y a pas d'écran d'infodivertissement, encore moins un écran pour le passager, comme c'est le cas avec de nombreuses voitures de luxe modernes de nos jours.

Le prix de la version européenne de la SC01 n'a pas été annoncé, mais en Chine, ce véhicule électrique basique est vendu pour l'équivalent d'environ 29 000 euros.

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