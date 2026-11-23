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Ferrari supprime le moteur électrique et transforme la 296 en voiture de sport radicale

Ferrari présente deux variantes radicales de la 296 sans électrification. L'une est faite pour la route, l'autre pour la piste.

Photo: Ferrari

Par: Christopher Otto

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

23 Nov à 12:11

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Ferrari et la technologie hybride semblent désormais presque naturellement associés. Pourtant, pour deux des dernières nouveautés de Maranello, l'électrification ne joue plus aucun rôle. La nouvelle Ferrari 296 Challenge Stradale et son pendant de course, la 296 Challenge Evo, misent sur un classique V6 biturbo, une propulsion arrière et un poids aussi réduit que possible. L'une est destinée à la route, l'autre à la piste.

Les deux modèles ont été présentés lors des Finali Mondiali sur le circuit de Barcelone-Catalogne. Ils ont été développés en étroite collaboration et partagent de nombreuses bases techniques. A noter que la Challenge Stradale homologuée pour la route, doit se rapprocher plus que tout autre Ferrari de la production actuelle d'une voiture de course.

Photo : Ferrari

Ferrari 296 Challenge Stradale avec 670 ch

Visuellement, la Challenge Stradale indique clairement d'où elle tire son inspiration. Un puissant splitter avant, des ailettes supplémentaires, de grandes ouvertures sur le capot avant et un aileron fixe à l'arrière confèrent à la 296 une allure résolument agressive. À l'arrière, on retrouve une grille métallique noire, des sorties d'échappement visibles et un diffuseur élaboré.

Cependant, ce n'est pas seulement décoratif. À 250 km/h, la Stradale génère une force d'appui de 617 kilogrammes, soit 72 % de plus que la 296 GTB standard. À lui seul, l'aileron arrière contribue à hauteur de 270 kilogrammes.

Galerie: Ferrari 296 Challenge Stradale

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Source: Ferrari

Sous le capot, les choses deviennent encore plus intéressantes. Ferrari renonce complètement à l'hybridation de la 296 GTB pour se concentrer exclusivement sur le V6 de 3,0 litres à double turbocompresseur. Celui-ci développe 670 ch à 8 000 tr/min et un couple maximal de 740 Nm. La puissance est transmise aux roues arrière par une boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports.

L'absence de moteur électrique et d'autres mesures d'allègement réduisent le poids à vide à 1 330 kilogrammes, soit 140 kilogrammes de moins que la 296 GTB. La Challenge Stradale atteint ainsi un rapport poids/puissance de seulement 1,98 kilogrammes par cheval.

Photo : Ferrari

Les performances sont à la hauteur : il ne faut que 2,8 secondes pour atteindre les 100 km/h, et 7,9 secondes pour afficher 200 km/h au compteur. La vitesse maximale dépasse les 300 km/h. Sur le circuit maison de Ferrari à Fiorano, le nouveau modèle boucle un tour en seulement 1:18,5 minutes.

Moins de confort, plus de course

L'intérieur a également été épuré chez Ferrari. Les panneaux de porte en carbone se passent d'accoudoirs et de rangements. Les amateurs de minimalisme peuvent opter pour la suppression de revêtements supplémentaires et de tapis, laissant même apparaître certaines parties de la structure du véhicule.

On trouve également des sièges en carbone légers, des roues forgées en option et un châssis considérablement raffermi avec des amortisseurs semi-actifs spécialement réglés. Les taux de ressort sont environ deux fois plus élevés que dans les applications précédentes. Les Pirelli P Zero R et P Zero Trofeo RS spécialement développés assurent une adhérence optimale.

Photo : Ferrari

Malgré toutes ses ambitions sportives, la Challenge Stradale reste une voiture de route. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'assistance au maintien de voie, l'assistant de freinage d'urgence et les phares Matrix LED font également partie de l'équipement.

Ferrari 296 Challenge Evo avec 700 ch

Sa sœur n'a pas à se soucier de telles considérations. La 296 Challenge Evo a été développée exclusivement pour la piste et prendra à partir de 2027 le relais de la 296 Challenge actuelle dans les séries Ferrari Challenge Europe et Amérique du Nord.

Ici aussi, le V6 biturbo de 2 992 centimètres cubes fonctionne sans assistance électrique. Toutefois, il développe 700 ch à 7 500 tr/min et offre également un couple de 740 Nm. Les changements de vitesse s'effectuent via une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports. Ferrari annonce un poids à vide de 1 330 kilogrammes.

L'aérodynamique a fait l'objet d'une attention particulière. Alors que la Challenge précédent offrait une plage de réglage limitée de l'aileron arrière, deux configurations principales sont proposées sur l'Evo.

En configuration High-Downforce, la voiture de course génère à 250 km/h environ 100 kilogrammes, soit douze pour cent de plus d'appui que son prédécesseur. Pour les circuits rapides, une configuration Low-Drag avec un aileron arrière plus incliné et des éléments avant réduits est disponible, réduisant la résistance à l'air de quatre pour cent.

Photo : Ferrari

De nouveaux systèmes de régulation, un différentiel électronique recalibré et un dosage de freinage amélioré complètent le tout. L'usure des pneus devrait également être moindre. Les premiers tests comparatifs montrent que ces modifications portent leurs fruits : au Mugello, l'Evo était déjà 0,8 seconde plus rapide que son prédécesseur.

Début en course en 2027 et nouvelles courses d'endurance

La nouvelle Challenge Evo débutera en 2027 dans les séries de courses Ferrari européennes et nord-américaines. À partir de 2028, elle sera également utilisée dans les championnats régionaux.

En parallèle, Ferrari introduit un nouveau format de course en Europe. Au Mugello, Hockenheim et Valence, des courses de 40 minutes plus un tour seront désormais au programme. Les changements de pilotes sont autorisés, un arrêt au stand est obligatoire.

Photo : Ferrari

Ce qui reste remarquable dans ces deux nouvelles versions, c'est surtout le choix délibéré de se passer de l'électrification. Alors que Ferrari mise de plus en plus sur la technologie hybride pour ses voitures de sport régulières, la Challenge Stradale et la Challenge Evo montrent combien de potentiel reste à exploiter dans le moteur à combustion pure. Moins de poids, moins de complexité et une connexion aussi directe que possible entre le conducteur et la machine sont ici mis en avant.

Ferrari n'a pas encore annoncé les prix des deux nouveaux modèles. La date de lancement de la Challenge Stradale homologué pour la route reste également incertaine.

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Source: Ferrari

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