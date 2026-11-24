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Une casse coûteuse : une Ferrari 499P Modificata emboutit l'arrière d'une Ferrari ex-Schumacher

Finali Mondiali à Barcelone a mélangé la 499P Modificata avec une F2004, soulignant à la fois les risques sur piste et l'héritage de la voiture de Schumacher.

Photo: jgs92x (TikTok)

Par: Brian Potter

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

24 Nov à 11:48

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Les Finali Mondiali de Ferrari sont conçues autour de l'idée qu'une voiture vainqueur du Mans et une Formule 1 de l'ère Schumacher peuvent partager la même piste sans que personne ne se blesse. Vendredi, au Circuit de Barcelone-Catalogne, ce plan a échoué au virage 11.

Une Ferrari 499P Modificata a percuté l'arrière d'une Ferrari F2004 alors que la voiture de F1 abordaient un freinage. Les deux pilotes s'en sont sortis indemnes, et les deux voitures se sont arrêtées dans la zone de dégagement.

Ferrari n'a pas divulgué le numéro de châssis de la F2004 impliquée. Il n'y a pas de confirmation officielle que cette voiture ait déjà été pilotée par Michael Schumacher à l'époque. L'accident est survenu lors des sessions de piste pour clients du vendredi, devant des spectateurs venus voir les machines les plus rares de Ferrari rouler ensemble, comme l'a rapporté AutoNext.

Ce Qui S'est Passé à Barcelone

La séquence était simple et, selon la plupart des témoignages, évitable. La F2004 a ralenti son rythme en abordant le virage 11. La 499P Modificata a comblé l'écart trop vite pour réagir, percutant l'arrière de la voiture de F1 assez fort pour la soulever brièvement du sol.

Les deux voitures ont fini dans la zone de dégagement où un véhicule de dépannage les a sorties de la piste. Cela confirme que l'impact était suffisamment sérieux pour mettre fin à leur session.

La 499P Modificata est la version homologuée pour la route, réservée à la piste, de l'hypercar 499P victorieuse au Mans, construite pour les clients qui souhaitent utiliser la technologie de ce programme sans la faire courir en compétition. L'une de ces voitures s'est vendue comme lot principal lors d'une récente vente aux enchères en Suisse. Les collectionneurs prennent au sérieux même la version non-compétitive du prototype actuel de Ferrari.

Aucune estimation officielle des réparations n'a été confirmée pour l'une ou l'autre des voitures. Les chiffres circulant dans les suites, apparemment en millions vu la valeur des deux voitures, restent non vérifiés. Ferrari n'a rien dit publiquement au sujet de l'incident.

La Connexion Michael Schumacher

Michael Schumacher, Ferrari F2004

La F2004 porte plus qu'un ancien nom de Ferrari. C'est la voiture avec laquelle Schumacher a remporté son septième et dernier championnat du monde de Formule 1, une saison largement considérée comme l'une des plus dominantes de l'histoire du sport.

Les voitures de cette famille de châssis se vendent régulièrement à des sommes énormes lorsque Ferrari ou des collectionneurs privés les mettent en vente. Cela reflète à la fois le pedigree du championnat et la rareté des exemplaires survivants et en état de marche.

Les Finali Mondiali existent précisément pour mettre des voitures comme celle-ci sur la piste. Les programmes de course clients et historiques de Ferrari convergent sur le même circuit, mélangeant des prototypes actuels avec des voitures de F1 d'il y a plusieurs décennies.

L'édition de cette année s'est déroulée du 17 au 23 novembre à Barcelone-Catalogne, marquant la 34e année de l'événement.

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Source: jgs92x (TikTok) sur AutoNext

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