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Stellantis promet plus de voitures amusantes après son retrait des principaux championnats de sport automobile

Elle s'engage à commercialiser des modèles performants issus de ses marques européennes, dont Alfa Romeo.

Photo: Peugeot

Par: Adrian Padeanu

Publié par: Lucas Huaumé

24 Nov à 12:19

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Stellantis opte pour un compromis intéressant : moins de programmes de course soutenus par l'usine en échange de voitures de route plus excitantes. Le géant automobile a annoncé son intention de mettre fin à sa participation au Championnat du Monde d'Endurance FIA (WEC) et à la Formule E, promettant de rediriger ces ressources vers les courses clients et le développement de véhicules haute performance.

En d'autres termes, l'entreprise souhaite passer moins de temps à courir après les trophées et plus de temps à construire des voitures que les passionnés voudraient réellement conduire. C'est une proposition intrigante de la part d'un conglomérat qui supervise des marques telles qu'Alfa Romeo, Peugeot, Lancia, Opel et Maserati, toutes dotées d'un riche patrimoine de performance.

Il y a, bien sûr, un bémol. Stellantis ne se contente pas de réduire ses opérations de sport automobile. Elle met effectivement fin à sa participation officielle au niveau du Championnat du Monde FIA, avec le programme WEC de Peugeot se terminant d'ici la fin de 2026 et ses efforts en Formule E impliquant Citroën et Opel suivant après la Saison 13, qui se termine à l'été 2027.

Peugeot E-T16 Concept

Photo : Peugeot

Stellantis veut transformer son expertise en course en voitures de route plus excitantes

Cette décision marque un changement de direction significatif pour Stellantis Motorsport, mais l'entreprise insiste sur le fait que son expertise en compétition ne sera pas gaspillée. Au lieu de cela, elle souhaite appliquer ces connaissances à des produits que les clients peuvent réellement acheter.

Les plus grands gagnants potentiels sont les marques avec des sous-marques de performance établies. Stellantis mentionne spécifiquement le développement continu de modèles exclusifs haute performance pour Alfa Romeo et Maserati, aux côtés de dérivés Veloce, GTi, HF et GSE pour Alfa Romeo, Peugeot, Lancia et Opel, respectivement.

C'est une nouvelle encourageante pour les passionnés qui craignaient que les difficultés financières du groupe ne conduisent à de nouvelles réductions de ses produits les plus intéressants. Peugeot pourrait obtenir plus de modèles siglés GTi, Lancia a la possibilité de développer l'Ypsilon HF, et Opel pourrait élargir sa gamme GSE. Alfa Romeo et Maserati, quant à elles, pourraient bénéficier de modèles de performance plus coûteux et exclusifs.

Tout cela s'inscrit dans la stratégie FaSTLAne 2030, qui prévoit 50 lancements et mises à jour de produits en Europe sur cinq ans, dont 25 modèles entièrement nouveaux. Stellantis parie essentiellement que l'investissement dans les produits de showroom apportera plus de valeur que le maintien de coûteux programmes de course en usine.

Peugeot E-208 GTi

Photos Par : Peugeot

Peugeot E-208 GTi

Photos par : Peugeot

Le sport automobile ne disparaît pas complètement

Pour être clair, Stellantis n'abandonne pas complètement la compétition. Les courses clients resteront une priorité, l'entreprise prévoyant de s'appuyer sur son activité de voitures de rallye multimarques existante. C'est une approche plus axée sur le commerce, permettant aux équipes privées et aux clients d'acheter du matériel de compétition sans que Stellantis ait à financer des inscriptions d'usine dans des championnats du monde coûteux.

L'entreprise dit également qu'elle a l'intention de conserver et de redéployer les employés affectés par la décision, en leur trouvant des postes dans les courses clients, le développement de véhicules de performance et d'autres domaines de son activité.

Néanmoins, se retirer du WEC et de la Formule E représente un retrait significatif. La 9X8 de Peugeot ne participera plus aux courses d'endurance, tandis que Citroën et Opel termineront leurs engagements en Formule E après la saison 2027. Stellantis se retire de deux grands championnats internationaux à un moment où le sport automobile reste un outil marketing important pour plusieurs de ses marques.

Le véritable test sera de savoir si les voitures de route promises compenseront la perte des programmes de course en usine. Plus de modèles Quadrifoglio, de véritables GTi, de dérivés HF et de Maserati excitantes rendraient certainement la décision plus facile à accepter. Mais les passionnés ont déjà entendu de nombreuses promesses. Stellantis doit maintenant transformer son expertise en sport automobile en quelque chose de plus tangible qu'une autre présentation de stratégie d'entreprise.

2027 Dodge Charger NASCAR Cup Car rendu par Motor1

Photo : Theophilus Chin | Motor1

Et qu'en est-il de l'Amérique ?

Il y a aussi un contraste intéressant entre les opérations européennes et américaines de Stellantis. Alors que Peugeot, Citroën et Opel se préparent à quitter leurs championnats du monde FIA respectifs, Dodge va dans la direction opposée. La marque de muscle cars fera son retour en NASCAR Cup Series en 2027 après une absence de 14 ans, avec Kaulig Racing alignant deux Dodge Charger.

En parlant de l'autre côté de l'Atlantique, l'accent mis sur la performance ne sera pas limité aux marques européennes de Stellantis. Ses marques américaines ont également beaucoup de marge pour capitaliser sur l'engagement renouvelé envers les véhicules orientés vers les passionnés.

Dodge reconstruit déjà son identité de performance autour de la Charger, incluant le retour de la Scat Pack et de la Sixpack à haut rendement en ligne six à double turbo. Jeep continue d'offrir des performances inspirées par SRT à travers sa gamme Grand Cherokee, tandis que Ram a réintroduit le V8 Hemi et garde la porte ouverte pour des camions plus puissants.

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