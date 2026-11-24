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Autos hybrides : l'UE freine les importations chinoises avec de nouveaux quotas

Les nouveaux quotas de la Commission européenne fixent des plafonds à partir de 2027 et incitent à la production de véhicules hybrides directement dans l'Union.

Photo: Li Auto

Par: Fabio Gemelli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

24 Nov à 14:44

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La Commission européenne a imposé le 23 novembre 2026 une mesure de sauvegarde provisoire sur les importations de véhicules hybrides neufs destinés au transport de personnes, selon le règlement d'exécution (UE) 2026/2614. La mesure ne concerne pas seulement la Chine et inclut également le Royaume-Uni, la Turquie, le Japon et la Corée du Sud, tous parmi les principaux exportateurs vers le marché européen.

Le mécanisme fonctionne par des quotas liés aux volumes importés. Pour la Chine, le plafond 2027 devrait s'arrêter à 350 000 véhicules, soit environ la moitié des 800 000 attendus en 2026. Les autres quotas commenceraient à 310 000 unités pour le Japon, 230 000 pour la Turquie, 190 000 pour le Royaume-Uni et 105 000 pour la Corée du Sud.

Comment fonctionnent les nouveaux quotas

Les restrictions s'appliquent aux véhicules qui passent la douane à partir du 1er décembre. Les modèles déjà dédouanés avant cette date peuvent être vendus sans compter sur le plafond. Pour tous les pays concernés, la limite augmentera de 6 % chaque année pendant trois ans et portera le quota chinois à 417 000 véhicules en 2030.

L'enquête formelle qui a précédé la mesure avait débuté le 30 octobre 2026 avec l'avis C/2026/5780. L'avis avait été publié au Journal officiel de l'Union européenne et avait ouvert la voie au recours à l'instrument de sauvegarde sur les hybrides.

Un élément central du système concerne les véhicules produits au sein de l'Union européenne. Ces véhicules ne sont pas inclus dans le calcul des quotas. C'est un incitatif direct pour les constructeurs étrangers à déplacer la production en Europe plutôt que de continuer à exporter depuis l'étranger.

Certaines entreprises chinoises ont déjà commencé à s'orienter dans cette direction. Parmi les signaux, on trouve les alliances industrielles entre constructeurs européens et chinois qui redessinent la production automobile continentale et les initiatives individuelles d'investissement dans des usines européennes.

La Commission a choisi la voie de la sauvegarde globale appliquée de la même manière à tous les grands exportateurs hors UE. Ce choix vise à rester dans les règles de l'Organisation mondiale du commerce et à limiter les possibilités de contestations juridiques devant l'OMC.

Contrairement à un droit de douane ciblé sur un seul pays, plus exposé aux recours, un mécanisme identique pour tous réduit le risque de confrontation directe. Reste en dehors de ce système l'électrique pur, déjà soumis depuis octobre 2024 à des droits compensateurs allant jusqu'à 35,3 % sur les voitures à batterie produites en Chine.

Pourquoi Bruxelles agit maintenant

Les exportations chinoises d'hybrides et d'hybrides rechargeables vers l'Europe ont augmenté de 278 % au cours des dix premiers mois de 2026. Les volumes ont atteint 674 917 unités contre 242 538 pour la même période de l'année précédente, selon les données de Dataforce.

Les constructeurs chinois ont accéléré les livraisons dès que les premières rumeurs sur les restrictions à venir se sont répandues. La course pour constituer des stocks avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles a contribué à gonfler les chiffres des derniers mois.

La raison pour laquelle Bruxelles a choisi les quotas et non les droits de douane traditionnels réside dans la nature même des hybrides. Une grande partie de ces véhicules provient de pays ayant des accords commerciaux avec l'Union ou bénéficiant déjà de tarifs douaniers bas, laissant peu de marge de manœuvre aux droits de douane.

D'où le choix d'un instrument de sauvegarde quantitatif conçu pour rester compatible avec les règles internationales. Cet aspect est expliqué dans la note de la Commission sur la mesure récemment adoptée, consultable dans le texte officiel du règlement.

Selon la Commission, la mesure vise à protéger les constructeurs européens alors qu'ils investissent des milliards d'euros dans l'électrification et les logiciels. Les ventes d'hybrides et d'hybrides rechargeables des marques chinoises ont plus que triplé au cours des dix premiers mois de 2026 et changent le paysage concurrentiel pour les marques traditionnelles.

BYD dispose déjà d'une usine de production en Hongrie et Chery est active en Espagne, avec des projets visant une présence stable. Ce sont des signes d'une stratégie de localisation que les nouveaux quotas pourraient accélérer encore davantage dans les prochaines années, déplaçant une part croissante de la production sur le territoire européen.

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