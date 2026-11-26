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Les voitures Xiaomi sont prêtes pour l'Europe

La marque chinoise cible l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Suède pour les tests, le réseau de vente et les premiers modèles SU7 et YU7.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

26 Nov à 17:47

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Xiaomi commencera à vendre ses modèles électriques en Europe en 2027, en débutant par un programme de test dans quatre pays. C'est ce qu'a déclaré le président du groupe Lu Weibing lors de la conférence sur les résultats trimestriels le 24 novembre, selon le rapport de Cailian Press.

Avant le lancement commercial, le constructeur chinois testera les véhicules en Suède, Allemagne, Espagne et Italie, à travers un programme couvrant sept sites de test. Les ingénieurs évalueront le fonctionnement des véhicules et les performances à haute vitesse.

Le plan de Xiaomi pour l'Europe

Lorsque Lu avait présenté les plans en septembre, il avait mentionné deux sites précis : le centre de test hivernal d'Arjeplog, en Suède, et le Nurburgring, en Allemagne. Sur le circuit allemand, Xiaomi a déjà établi deux records de catégorie. La SU7 Ultra a complété le tour du Nordschleife en 7'04''957 en 2025, un record pour une berline électrique qui a battu la Porsche Taycan Turbo GT, tandis que la YU7 GT a établi en 2026 le record pour les SUV électriques de série avec un temps de 7'22''755. En octobre, Xiaomi est retourné sur le circuit pour tester une version mise à jour de la SU7 Ultra.

Xiaomi SU7 Ultra, l'essai de Motor1.com

Photo : Motor1 Italia

L'Allemagne est le seul marché déjà confirmé pour le lancement commercial, en plus d'accueillir le centre de recherche et développement européen du groupe à Munich. Pour la Suède, l'Espagne et l'Italie, Lu a jusqu'à présent seulement parlé de tests, sans indiquer de dates de vente.

Lors du salon IFA de Berlin, en septembre, Xiaomi a signé des protocoles d'entente avec huit groupes de concessionnaires allemands pour construire un réseau de vente et d'assistance : parmi les partenaires impliqués figurent Emil Frey Germany, Ernst Dello et LUEG. La marque sera également parmi les exposants du Salon de Munich 2027, prévu du 7 au 12 septembre 2027, la même année où les ventes européennes commenceront. Les organisateurs du salon ont inscrit Xiaomi parmi les exposants enregistrés le 11 novembre, comme signalé par CarNewsChina.

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Xiaomi n'a pas encore confirmé quels modèles seront introduits en Europe, mais selon CarNewsChina, la gamme devrait commencer par la berline SU7 et le SUV YU7, y compris la version sportive YU7 GT : des véhicules qui devront néanmoins faire face au droit compensatoire de 45,3% imposé par l'Union Européenne aux constructeurs chinois considérés comme non coopératifs dans l'enquête lancée il y a deux ans.

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