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La nouvelle batterie CATL de 100 kWh se change en 99 secondes

La nouvelle batterie CATL de 100 kWh est conçue pour l'échange rapide en Chine et promet une autonomie élevée avec une puissance sportive

Photo: CATL

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Emmanuel Rolland

28 Nov à 11:14

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CATL a présenté le 26 novembre 2026, lors de la conférence Huawei Qiankun Ecosystem, une nouvelle batterie pour voitures électriques conçue pour un échange rapide : elle s'appelle 30# Chocolate et offre une capacité de 100 kWh. C'est le saut le plus notable par rapport aux deux batteries standardisées lancées par CATL en décembre 2024, la 20# de 42 kWh et la 25# de 56 kWh.

La capacité plus élevée offre une autonomie annoncée d'environ 700 km selon le cycle d'homologation chinois CLTC, qui a tendance à donner des valeurs plus généreuses que les cycles européens. CATL promet également un remplacement complet de la batterie en seulement 99 secondes, le temps d'un plein d'essence.

CATL 30# Chocolate : capacité, autonomie et performances

Outre les 100 kWh de capacité, CATL annonce pour la 30# Chocolate une puissance de pointe en décharge de 600 kW, suffisante selon l'entreprise pour une accélération de 0 à 100 km/h en environ 3 secondes. Ce sont des chiffres dignes d'une voiture de sport, pas d'une berline conçue uniquement pour un usage quotidien.

La batterie prend également en charge la recharge rapide jusqu'à 6C, une mesure qui indique combien de fois la capacité nominale peut être fournie ou injectée en une heure. CATL déclare que 10 minutes de recharge suffisent pour récupérer 400 km d'autonomie. C'est un chiffre proche de celui de la batterie CATL pour fourgons électriques qui se recharge en 7 minutes, présentée il y a quelques mois pour un autre segment.

CATL affirme que le mécanisme de verrouillage de la batterie est conçu pour des remplacements quotidiens, avec une durée de vie théorique de 27 ans et une garantie à vie pour les batteries qui restent dans le réseau d'échange. Le détail compte plus que le chiffre en lui-même : l'entreprise traite ces batteries comme un bien partagé entre plusieurs véhicules au fil du temps, et non comme un composant lié à un seul propriétaire.

Échange de batterie CATL en 99 secondes et recharge rapide

Les 99 secondes annoncées pour le changement de batterie ne sont valables que dans les stations d'échange automatisées que CATL gère en Chine, aujourd'hui au nombre de 2 520 dans environ 200 villes. L'entreprise vise 6 000 stations pour les voitures particulières en 2027. C'est un réseau physique séparé des bornes de recharge rapide normales.

La solution présentée avec la 30# Chocolate intègre également la conduite assistée Huawei Qiankun avec l'infrastructure d'échange CATL Choco-Swap, avec réservation et services gérés via le système numérique du constructeur. Cependant, une question reste ouverte : le matériel disponible ne documente pas le lancement commercial de la batterie ni sa disponibilité en dehors de la Chine.

La comparaison avec l'échange de batteries déjà répandu en Chine, décrit en détail dans l'article sur un million de voitures électriques qui changent de batterie au lieu de la recharger, montre comment la 30# Chocolate s'insère dans un écosystème déjà mûr plutôt que d'en ouvrir un nouveau. CATL prévoit également d'autres variantes de la batterie avec des capacités différentes en 2027, un signe que la gamme Chocolate est destinée à croître encore.

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