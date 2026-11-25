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Dacia Sandero Stepway GPL (2026), le test des consommations réelles

Excellente efficacité, du moins hors de la ville, pour la nouvelle motorisation 1.2 turbo essence/GPL de 122 ch. Agréable la boîte automatique

Photo: Motor1.com

Par: Fabio Gemelli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

25 Nov à 10:21

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La Dacia Sandero, avec son rapport qualité/prix avantageux et ses motorisations GPL et hybrides qui aident à réduire les coûts par kilomètre, est depuis des années l'une des voitures les plus vendues en Europe. Depuis quelques mois, elle est disponible dans les listes de prix avec une version mise à jour et de nouvelles motorisations intéressantes.

Parmi celles-ci, il y a le nouveau moteur 1.2 turbo trois cylindres essence et GPL de 122 CV proposé sur la Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 auto, la version que j'ai conduite lors de mon test de consommation réelle. Sur les 360 km de Rome à Forlì, la cinq portes roumaine avec alimentation bifuel essence/GPL et boîte automatique à double embrayage à 6 rapports a réussi à obtenir une excellente moyenne de 5,25 l/100 km (19,05 km/l). Le coût du GPL pour le voyage a été de seulement 15,67 euros.

Dacia Sandero Stepway (2026) : les données du test

Dacia Sandero Stepway (2026) : quelle consommation

Dacia Sandero Stepway (2026) : la consommation des concurrentes

Dacia Sandero Stepway (2026) : comment ça va

Dacia Sandero Stepway (2026) : les données

Version Dacia Sandero Stepway Extreme Eco-G 120 manuelle Prix de base 20 300 euros Date de l'essai 16/11/2026 Météo (départ/arrivée) Ciel dégagé, temps variable, 20 °C / Ciel couvert, 8 °C Prix du carburant 0,829 euro/l (GPL) Kilométrage total au début de l'essai 5 275 km Kilométrage total à la fin de l'essai 6 280 km Vitesse moyenne Rome - Forlì 74 km/h Pneus Linglong Eco Master et

205/60 R16 92H

(Étiquette UE : C, C, 71 dB)

Dacia Sandero Stepway (2026) : quelle consommation

La bonne efficacité démontrée sur le trajet Rome-Forlì par la Dacia Sandero Stepway a tendance à ne pas se répéter dans l'utilisation quotidienne, surtout en conduite urbaine et sur autoroute, où la consommation augmente assez sensiblement. Heureusement, il y a le réservoir de 50 litres de GPL qui aide à garantir une autonomie au gaz d'au moins 540 km. Ensuite, il y a le réservoir d'essence de 50 litres supplémentaires qui sert de réserve pour une autonomie totale importante.

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120, hors de la ville elle est très efficace

Photo : Dacia

La consommation redevient très basse lorsqu'on conduit sur des parcours extra-urbains à vitesse réduite, condition dans laquelle il est possible d'atteindre des autonomies théoriques au GPL proches de 1 000 km. Dans ce cas, les deux réservoirs peuvent permettre des autonomies totales proches de 2 000 km.

Parcours Consommation et autonomie théorique

Cyclisme mixte urbain-extra-urbain

8,0 l/100 km (12,5 km/l)

625 km d'autonomie théorique au GPL Autoroute

9,2 l/100 km (10,8 km/l)

540 km d'autonomie théorique au GPL

Conduite économique

5,0 l/100 km (20,0 km/l)

1 000 km d'autonomie théorique au GPL

Moyenne réelle 5,25 l/100 km (19,05 km/l) Ordinateur de bord 5,2 l/100 km À la pompe 5,3 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Dacia Sandero Stepway (2026) : la fiche technique

Alimentation : Hybride (Essence/GPL, 1 199 cc)

Puissance : 90 kW

Émissions de CO2 (WLTP) : 116 g/km

Masse à vide : 1 222 kg

Rapport puissance/poids : 69,391 kW/t

Homologation : Euro 6E-BIS-FCM (Risp Reg UE 715/2007*2023/443 EC)

Dacia Sandero Stepway (2026) : combien coûte le GPL ?

Combien ça coûte Dépenses Dépenses réelles (Rome-Forlì) 15,67 euros Dépenses mensuelles (800 km par mois) 34,82 euros Autonomie avec 20 euros 460 km Autonomie avec un plein 952 km

Le test Rome-Forlì a également sa classement mis à jour des consommations. Jetez-y un coup d'œil et vous y trouverez de nombreuses surprises.

Dacia Sandero Stepway (2026) : la consommation des concurrentes ?

Dans le classement des consommations réelles, le résultat de la Dacia Sandero Stepway se positionne au troisième rang du classement, devant la précédente Dacia Sandero Streetway TCe 100 Gpl ECO-G (5,65 l/100 km - 17,7 km/l), la Hyundai Bayon 1.2 GPL Manuelle (5,85 l/100 km - 17,0 km/l) et la plus grande Dacia Bigster mild hybrid-G 140 (6,20 l/100 km - 16,1 km/l).

Les seules voitures à GPL qui consomment moins que la nouvelle Dacia sont la petite Hyundai i10 1.0 GPL (5,20 l/100 km - 19,2 km/l) et la full hybrid avec installation GPL Kia Niro 1.6 GDi Tri-Fuel Hybrid GPL DCT (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

Galerie: Dacia Sandero Eco-G 120, l’essai routier de Motor1.com

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Source: Dacia

Dacia Sandero Stepway (2026) : ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé

La voiture que j'ai conduite est une Dacia Sandero Stepway extrême Eco-G 120 auto, la version haut de gamme parmi les alimentations à GPL qui, en plus de la caractérisation de style tout-terrain de l'équipement Stepway, offre la boîte automatique, les jantes en alliage noir de 16" et les finitions intérieures et extérieures couleur cuivre.

Dacia Sandero Stepway Eco-G 120, l'intérieur

Photo : Dacia

De plus, il y a les phares antibrouillard, l'entrée sans clé, les capteurs de stationnement avant et arrière (avec caméra de recul), le frein à main électrique, la climatisation automatique mono-zone, l'instrumentation numérique de 7", l'écran central d'infodivertissement de 10", le régulateur de vitesse, l'alerte angle mort et les tapis en caoutchouc. Le tout pour un prix de liste qui, avec l'ajout de la peinture métallisée Jaune Ambre, atteint les 21 050 euros.

Ce que j'apprécie Ce que je n'apprécie pas Consommation très réduite hors ville et grande autonomie Isolation phonique insuffisante et vibrations perceptibles Bon rapport qualité-prix Suspension assez rigide sur les nids-de-poule Simplicité de conception et d'utilisation Plastiques intérieurs un peu durs Nombreux ports USB-C Boîte automatique peu réactive

Un prix très intéressant pour cette berline compacte qui ressemble presque à un crossover, a de bonnes capacités de chargement, un excellent rapport prix/équipement et qui permet de réaliser des économies importantes sur les frais de carburant. La simplicité et la praticité d'utilisation conviennent à tout type de conducteur, accompagnées par la boîte automatique toujours pratique qui m'a cependant semblé un peu lente dans le choix des rapports. Dommage pour quelques défauts encore présents comme une certaine dureté de suspension qui se traduit par des vibrations et un confort sonore réduit.

Lire aussi :

Dacia Sandero essence (2026) : notre essai consommation réelle

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