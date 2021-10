Après notre petit tour d'horizon des futures arrivées dans la gamme Peugeot jusqu'en 2026, passons à une autre marque du groupe Stellantis, une marque qui se veut premium, puisqu'elle est membre justement du "pôle premium" du groupe avec Alfa Romeo et Lancia. Cette marque, c'est bien évidemment DS, et après des débuts parfois compliqués, la firme haut de gamme tricolore compte bien se renforcer d'ici ces prochaines années.

Et comment se renforcer ? Via un plan produit ambitieux et électrique surtout, puisque DS ne lancera plus que des modèles à batterie à partir de 2024. D'ici cette date, les produits actuels vont continuer à vivre. En 2021, DS a marqué un tournant de sa jeune histoire avec l'arrivée de la nouvelle DS 4, que certains jugent comme le produit estampillé DS le plus abouti aujourd'hui.

Modèles Type Segment Année Plateforme Code interne DS 7 Crossback restylée SUV C 2022 EMP2 X74 DS 3 Crossback restylée SUV B 2023 CMP1 D34 DS 4 électrique Berline C 2024 EMP2 D41 DS 7 Crossback SUV C 2025 STLA Medium X84 DS 8 Crossback SUV D 2026 STLA Medium D94 DS 3 Crossback SUV B 2026 STLA Small SUV Coupé SUV C 2026 STLA Medium P85

Selon le cabinet Inovev, DS pourra compter en 2022 et en 2023 sur le restylage du DS 7 Crossback, avant que le DS 3 Crossback en fasse de même l'année suivante. En 2024, l'électrique prendra le pouvoir, avec l'arrivée de la DS 4 100 % électrique qui partagera ses dessous avec la Peugeot e-308 qui, elle aussi, arrivera cette même année.

Après sept ans de bons et loyaux services, en 2025, le DS 7 Crossback aura le droit à une nouvelle génération qui reposera sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, qui aura été inaugurée en 2023 par les Peugeot 3008 et 5008 de nouvelle génération. Évidemment, le DS 7 aura le droit à sa version 100 % électrique.

2026 devrait être une année chargée pour DS, avec trois nouveautés importantes. Le DS 3 Crossback aura le droit à une nouvelle génération et reposera sur la plateforme STLA Small inauguré sur la nouvelle Citroën C3 en 2023, tandis qu'un nouveau SUV de segment D sera présenté. Il devrait répondre au doux nom de "DS 8 Crossback". Un SUV coupé de segment C sera aussi de la partie et découlera du concept-car Aero Sport Lounge.