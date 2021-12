Avec l'arrivée de Luca de Meo à la tête du groupe Renault et l'annonce d'une nouvelle stratégie pour les marques du groupe il y a environ un an, il va y avoir du ménage au sein de la gamme du constructeur au Losange en 2022. Du ménage, mais aussi des arrivées, comme la nouvelle Mégane E-Tech 100 % électrique qui sera sans doute l'une des stars françaises l'année prochaine.

Dans le même temps, certains modèles vont disparaître en 2022, et le premier qui passera à la trappe sera une berline familiale (pour changer diront certains), puisque la Talisman va tirer sa révérence après sept ans de bons et loyaux services.

Ainsi, au mois de février prochain, la Talisman ne sera plus produite, et à en croire les informations relayées au réseau et divulguées par un membre du forum Worldscoop, certains modèles seront arrêtés dès cette fin d'année, et notamment les moteurs essence TCe à boîte manuelle. Ensuite, ce sera au tour des versions essence avec la boîte automatique, puis les diesels. Les variantes dCi 160 et 190 chevaux avec la boîte EDC seront les derniers exemplaires produits sur la semaine du 21 au 27 février prochain.

Comme pour de nombreux autres modèles, la Talisman a souffert sur la fin, avec des ventes en baisse dues à la prolifération des SUV, préférés par les clients, mais aussi en raison de quelques soucis technologiques, même s'ils ont été corrigés en partie par le restylage intervenu l'an passé. Et pour ne rien arranger à son cas, elle était privée de motorisation hybride, un groupe motopropulseur privilégié aujourd'hui par la clientèle professionnelle qui représente aujourd'hui l'essentielle des ventes de berline familiale.

La Renault Talisman n'aura pas de remplaçante directe, la firme tricolore préférant se concentrer sur le lancement de ses nouveautés, à commencer par la Mégane E-Tech, mais aussi par celui de l'Austral, le remplaçant du Kadjar qui sera présenté au printemps prochain. Ce sera une vague de SUV qui déferlera sur la gamme Renault, puisqu'un modèle doté de sept places remplacera le Koleos, tandis qu'un autre SUV Coupé, en plus de l'Arkana, viendra compléter la gamme.

La Talisman ne sera pas le seul modèle à quitter le catalogue Renault en 2022, puis l'Espace devrait suivre peu de temps après, tout comme le Scénic. Le Scénic et la Talisman sont tous les deux fabriqués au sein de l'usine de Douai, une usine qui accueillera à la place la production de la nouvelle Renault Mégane E-Tech.