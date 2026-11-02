Voici qui dessinera les nouvelles Citroën, DS et Opel

Stellantis change les dirigeants du design en Europe. Deux nominations entreront en vigueur le 2 novembre 2026 : Sandeep Bhambra devient le Directeur du Design de Citroën et DS Automobiles, tandis que Pierre Leclercq quitte Citroën pour diriger le design d'Opel et Vauxhall.

Le changement concerne également Mark Adams, qui prend sa retraite après près de 25 ans chez Opel et Vauxhall, et Thierry Metroz, jusqu'à présent à la tête du design de DS Automobiles.

Qui remplace qui

Bhambra succède à Leclercq chez Citroën et à Metroz chez DS Automobiles. Il rendra compte à Gilles Vidal, Directeur du Design des marques européennes de Stellantis, et rejoindra les équipes de direction des deux marques sous la responsabilité de Xavier Chardon, PDG de Citroën et DS Automobiles. Leclercq prend quant à lui la place d'Adams à la direction du design d'Opel et Vauxhall. Il rendra également compte à Vidal et rejoindra le Comité Exécutif sous Florian Huettl, PDG d'Opel et Vauxhall.

Sandeep Bhambra (à gauche), S. Bhambra, nouveau Head of Design de Citroën et DS Automobiles, Pierre Leclercq (à droite) nouveau Head of Design d'Opel et Vauxhall Photo de : Stellantis

Metroz, pour sa part, ne quitte pas le groupe : il assistera Vidal dans la stratégie de design pour l'Europe, un rôle différent de celui de la direction d'une seule marque.

Les carrières des deux nouveaux responsables

Bhambra est diplômé en ingénierie mécanique de l'Université de Pune et a obtenu un master en design de transport à Strate, en France. Il a débuté en 2003 chez Mahindra & Mahindra, en Inde, avant de travailler pour Tata Technologies et Tata Motors. En 2010, il a rejoint le design de Peugeot, où il a contribué à des modèles comme la deuxième génération de Peugeot 2008 et 5008, ainsi qu'au concept Peugeot Onyx. Depuis 2021, il était chez Renault Group en tant que Chief Designer, Advanced Design & Concept Cars, avant de rejoindre Stellantis en avril 2026 en tant que Vice President Design Strategy Europe.

La seconde génération de Peugeot 2008 Peugeot Onyx Concept

Leclercq est diplômé de l'ArtCenter College of Design de Pasadena en 1998. Il a travaillé pour Ford, BMW Group, MINI et Rolls-Royce, devenant Directeur du Design de BMW M en 2011. Après des expériences en Chine avec Great Wall Motors et en Corée du Sud avec Kia, il a rejoint Citroën le 1er novembre 2018. Pendant son mandat, il a signé le design de modèles tels que la nouvelle Citroën C3, C3 Aircross, Basalt et C5 Aircross, ainsi que les concepts 2 CV et 2 CV Fourgonnette.

Citroën C3 Citroën 2CV Concept

Gilles Vidal a commenté ces changements : "Ces changements reflètent la richesse des talents présents dans notre organisation et notre détermination à façonner l'avenir du Design de nos marques européennes." Il a ajouté un remerciement à ceux qui quittent leur poste : "Je souhaite également remercier chaleureusement Mark Adams pour son engagement et sa contribution au développement du Design d'Opel et Vauxhall."

Les nominations s'inscrivent dans la stratégie de design dirigée par Vidal pour renforcer l'identité distinctive des marques européennes individuelles, et contribuent aux ambitions du plan industriel FaSTLAne 2030. Le groupe a déjà redéfini d'autres rôles de direction ces derniers mois : les nouveaux PDG des marques du groupe, le changement à la tête de Ram et Jeep, et la direction unique pour les marques italiennes Fiat et Lancia.