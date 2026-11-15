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Lancia prête à renoncer à la nouvelle Delta

Le nouveau PDG Arnaud Belloni se concentre sur le segment des petites voitures, avec le retour de la Y10, et dit que la nouvelle Lancia Delta n'est pas une priorité

Par: Massimo Grassi

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

15 Nov à 15:03

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La nouvelle Lancia Delta est incertaine. Ou plutôt, "ce n'est pas une priorité". C'est ce qu'a déclaré le nouveau PDG de Lancia, Arnaud Belloni, lors d'une interview accordée au magazine français L'Argus, durant laquelle il a évoqué ce que devrait être, selon lui, l'avenir de la marque.

Belloni envisagerait le retour de Lancia sur le segment A, celui des citadines, où la marque a construit son histoire la plus vendue. Avec lui à la tête aussi de Fiat et Abarth, la stratégie du groupe change de cap alors que Stellantis revoit les plans des marques italiennes.

Pourquoi la Delta disparaît de la scène

La nouvelle Delta, dont la quatrième génération a été annoncée pour la première fois en 2022 lors de la présentation du concept Pu+Ra, aurait dû s'inspirer davantage de la Delta rallye des années 1980 que du modèle des années 2010. Belloni estime cependant que le public pour une berline compacte sportive est trop restreint pour justifier son développement.

Lancia Pu+Ra HPE

"Industriellement, ce n'est pas la priorité. Il vaut mieux lancer la Fiat Grizzly, l'héritière de la 500, ce type de véhicules", a déclaré le dirigeant, qui mise plutôt sur la nouvelle Lancia Gamma pour couvrir le segment C. "C'est une berline. Elle a un hayon, un grand coffre et est capable de parcourir 1 000 km avec un plein avec l'hybride léger, ou 700 km en électrique", a-t-il ajouté.

Belloni a également décrit le paradoxe de la marque, avec plus de passionnés que d'acheteurs réels. "Les 'Lancisti' les plus fervents possèdent des voitures de collection, conduisent des BMW ou Mercedes et seraient prêts à acheter une 037 ou une Stratos, mais nous ne proposons pas ces voitures. Les clientes sont des dames avec un haut niveau d'éducation, qui vivent dans les quartiers chics de Paris, Milan ou Londres et qui autrefois conduisaient l'A112 ou l'Y10", a-t-il expliqué.

Lancia Y10

Photo : Fiat

Retour aux petites voitures

L'Autobianchi A112, longue de seulement 3,23 mètres, a été vendue à 1,2 million d'exemplaires entre 1969 et 1986, la suivante Y10, d'abord sous la marque Autobianchi puis Lancia, a atteint presque les mêmes chiffres avec 1,1 million d'unités entre 1985 et 1995. Les générations suivantes de la Ypsilon ont en revanche grandi en taille tandis que les volumes de vente baissaient, suivant une dynamique commune au marché.

L'actuelle Ypsilon, longue de 4,08 mètres, se situe désormais dans le segment B, en concurrence directe avec la Mini Cooper et la Cupra Raval. "Nos deux véritables succès ont été l'A112 et l'Y10. Elles étaient bien loin des 4 mètres de longueur. C'est très intéressant car, en nous projetant dans le monde moderne, sur un segment A où il n'y a pas d'offre premium, on se demande si le segment A n'est pas le nouveau B. Surtout dans l'électrique, où il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a quelque chose à faire. Pour l'instant, c'est juste un plan, j'y travaille", a révélé Belloni.

Lancia Ypsilon Turbo 100

Photo : Lancia

Le segment des petites électriques commence aujourd'hui à environ 20 000 euros, soit le double du prix d'une équivalente thermique dans les années 2010. L'approche premium de Lancia viserait précisément à capter une clientèle prête à supporter ce surcoût.

Une plateforme encore à choisir

Il reste à déterminer sur quelle base technique naîtrait la potentielle petite Lancia. Elle pourrait partager des composants avec la future Fiat 500, ou se baser sur la plateforme E-Car développée avec Leapmotor pour les futures Citroën 2CV et Fiat Pandina. Même si ces modèles seraient à 15 000 euros, Lancia pourrait viser plus haut en termes de prix.

Belloni a laissé une porte ouverte pour les passionnés les plus exigeants de la marque, comparant la situtation à celle de Porsche, où le succès des SUV a permis de financer les sportives. "Si nous réussissions à le faire, ce qui est loin d'être certain, nous pourrions satisfaire les affamés de la marque avec des voitures spéciales, produites en quelques exemplaires", a déclaré le dirigeant, ouvrant à une possible implication future dans le département Bottegafuoriserie partagé par Alfa Romeo et Maserati pour les véhicules exclusifs.

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