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Sur la route avec l'Audi 100 C2 (1976-1982)

A la découverte de la deuxième génération de l'Audi 100 a été lancée il y a cinquante ans, mais qui n'a jamais réellement gagné ses galons auprès des collectionneurs.

Photo: Motor1.com Deutschland

Par: Roland Hildebrandt

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

15 Nov à 10:42

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Il existe des voitures anciennes qui plaisent à tout le monde. Fiat 500, VW Coccinelle, Bulli, Mercedes W 123. Et puis, il y a des voitures anciennes qui restent en marge, trop austères ou trop rouillées. La deuxième génération de l'Audi 100, qui fête maintenant ses 50 ans, est un de ces modèles. Pourtant, l'ancêtre de l'actuelle A6 cache sous son capot un véritable point fort.

Mais reprenons depuis le début : en août 1976, la deuxième génération de l'Audi 100 (connue en interne sous le nom de Type 43) est présentée à la presse spécialisée au Luxembourg. Si le C1, son prédécesseur, traîne encore l'image du "Mercedes du fondé de pouvoir", le C2 redéfinit les hiérarchies de la classe moyenne supérieure. À l'époque, Ferdinand Piëch, directeur technique à Ingolstadt, utilise le Type 43 comme fer de lance pour positionner la marque aux quatre anneaux face aux Mercedes W 123 et BMW Série 5 (E12).

Les lignes claires des années 70

En 1972, les premières études de design voient le jour, rappelant encore fortement le modèle précédent, avant que le cahier des charges du C2 ne soit officiellement adopté le 24 avril 1974. Le design extérieur est confié à Hartmut Warkuß, qui influencera le style de nombreux véhicules Audi et VW jusqu'aux années 1990.

Le C2 présente une silhouette monolithique aux lignes droites et aux arêtes vives, conférant une impression de froideur et de rigueur. Le concept des surfaces structurées organise le toit et la carrosserie de façon géométrique, tandis que la ligne Toronado, inspirée par Oldsmobile, divise le flanc et abaisse visuellement le centre de gravité.

Audi 100 CD 5E (1979) à l'essai

Photo : Motor1.com Deutschland

Les modèles à quatre portes sont dotés de vitres arrière triangulaires inspirées du NSU Ro 80, devenant ainsi une marque de fabrique typique d'Audi. Warkuß est soutenu par Claus Luthe, qui travaille pour Audi NSU depuis 1971 et a été un acteur clé dans le développement du légendaire Ro 80 chez NSU. Les pare-brises avant et arrière collés augmentent la rigidité de la carrosserie grâce à une méthode innovante, tandis que le capot en pointe facilite l'installation du futur moteur cinq cylindres et améliore l'aérodynamique.

Construction légère avec une touche VW

À l'automne 1974, le design est finalisé. Bien qu'un coupé classique comme celui du prédécesseur soit absent, ce rôle est indirectement repris par la Porsche 924 initialement destinée à Audi. Plus tard, une version break à hayon, l'Avant, est introduite, tandis que les plans pour un modèle Volkswagen de haut de gamme similaire sont abandonnés en 1975. Pour les connaisseurs, l'influence VW transparaît dans le profil de la berline C2 (et dans les poignées de porte).

Audi 100 CD 5E (1979) en essai routier

Photos Par : Motor1.com Deutschland

Images de : Motor1.com Deutschland

Malgré ses dimensions imposantes (4,68 mètres de long), le C2 affiche un coefficient de traînée remarquable de 0,36 pour l'époque, associé à un poids à vide souvent bien inférieur à 1,2 tonne, ce qui lui permet d'avoir une consommation favorable et des performances agiles. Globalement, avec le C2, Audi s'affranchit définitivement des similitudes avec Mercedes du modèle C1 précédent et trouve, depuis la renaissance de la marque en 1965 et avec l'intégration d'éléments NSU, un langage stylistique propre.

Sous la carrosserie, la conception est influencée par la crise pétrolière de 1973 : grâce à une construction légère, le C2 pèse environ 200 kg de moins que de nombreux concurrents. En termes de sécurité, Audi fixe des normes avec le principe de déformation programmée pour les longerons avant et une colonne de direction sécurisée placée derrière l'essieu avant. Cela signifie une déformation contrôlée des profils creux métalliques de l'avant vers l'arrière.

Le cœur moteur : naissance du cinq cylindres

Au lancement, des moteurs quatre cylindres connus de 1,6 litre (85 ch) et 2,0 litres (115 ch) propulsent la berline. Initialement, un moteur rotatif (KKM 871) devait même trouver sa place sous le long capot, mais il ne pouvait pas être produit de manière économique. Il partage peu avec un moteur à pistons classiques.

Finalement, le choix se porte sur un concept entièrement nouveau : le cinq cylindres en ligne. Un six cylindres est trop long et déséquilibré pour une traction avant, tandis qu'un quatre cylindres ne répond pas aux exigences acoustiques de la catégorie premium. Ainsi, la décision est prise d'opter pour un compromis. Ferdinand Piëch, directeur technique chez Audi depuis 1975, avait déjà utilisé ce concept peu avant dans la Mercedes 240 D 3.0.

Audi 100 CD 5E (1979) en essai routier

Photos Par : Motor1.com Deutschland

Images de : Motor1.com Deutschland

Ce moteur est connu sous le nom EA828 basé sur le légendaire quatre cylindres EA827 (qui équipe également les Audi 80, VW Golf et Passat). De nombreux éléments de construction du moteur quatre cylindres, comme les arbres à cames en tête entraînés par courroie crantée, l'espacement des cylindres de 88 millimètres, le diamètre des cylindres ainsi que la disposition des soupapes, bougies et injecteurs, peuvent être repris. En revanche, le vilebrequin plus long nécessite un diamètre de palier principal plus grand ; de nombreuses autres modifications sont apportées par rapport au moteur d'origine, y compris une augmentation de la course à 86,4 millimètres.

Le son particulier du cinq cylindres provient du nombre impair de cylindres et de l'ordre d'allumage spécifique 1-2-4-5-3. Des cylindres adjacents et éloignés s'alternent pour un intervalle d'allumage de 144 degrés d'angle de vilebrequin, choisi pour une meilleure fluidité. La production en série des moteurs cinq cylindres commence le 6 janvier 1977 à l'usine VW de Salzgitter. Les livraisons avec le moteur 5E de 2,1 litres débutent en avril 1977.

En 1978, l'Audi 100 5S avec une version à carburateur de 115 ch complète la gamme. La même année voit l'arrivée du 100 5D, le premier diesel atmosphérique cinq cylindres au monde, délivrant 70 ch à partir de 2,0 litres de cylindrée. À l'IAA de 1979, l'Audi 200 5T avec son turbo de 170 ch et ses ornements chromés haut de gamme couronne l'offre, rivalisant même avec les modèles V8 établis sur l'autoroute.

Amour venu de Finlande

J'ai déjà eu l'occasion de conduire une Audi 200 5T il y a trois ans. L'actuelle 100 5E de 1979, dans sa finition haut de gamme CD, n'est pas moins luxueuse. Mais d'abord, je jette un œil à ma voiture d'essai de l'extérieur : indéniablement très sobre, le porte-à-faux avant semble un peu long. Audi qualifie son brochure de mars 1977 du 100 de "notre plus belle pièce technique" et présente "une berline de voyage qui établit de nouvelles normes".

Le vert clair porte officiellement le nom "Inarisilber-Metallic" (le métallisé est de série sur la CD), l'Inari étant un lac en Finlande. L'intérieur en velours clair est assorti, et les coussins CD à l'arrière sont aujourd'hui extrêmement rares.

Audi 100 CD 5E (1979) en essai routier

Photos Par : Motor1.com Deutschland

Images de : Motor1.com Allemagne

L'intérieur est également conçu par un ancien designer de NSU avec Claus Luthe, assisté par l'architecte munichois Paolo Nestler, dans une palette typique des années 70, composée de tons brun, bleu, orange et vert. Les contrastes criards sont évités au profit d'une atmosphère harmonieuse utilisant des tons naturels, où les tissus, garnitures, tapis et plaques d'impact du volant sont assortis.

À la demande de Ferdinand Piëch, les diffuseurs d'air sur toute la largeur de l'habitacle sont conçus pour offrir une aération sans courant d'air, un concept qui deviendra une caractéristique marquante des VW Phaeton et de tous les Audi modernes des décennies plus tard.

Chaleur dans le cœur

À l'arrière du volant plutôt grand : je regarde un tableau de bord extrêmement lisible dans le brun des années 70. Le professeur Nestler, déjà mentionné, voulait des tons chauds, le rouge étant considéré comme totalement inacceptable. J'apprécie la baguette en bois le long du tableau de bord. Un véritable plaisir comparé à l'excès d'écrans d'aujourd'hui.

Et facile à comprendre. Après 30 secondes d'observation, je tourne la clé de contact. Connexion sous 1-2-4-5-3. Mais très discrètement. D'autant plus que ma voiture est équipée de la boîte automatique à trois vitesses. Cela signifie : 11,4 secondes pour atteindre 100 km/h. Le couple maximal de 181 Newton mètres n'est disponible qu'à partir de 4 200 tours. En route, la vague de couple pousse déjà, mais reste confortable. Ce n'est qu'à partir d'environ 3 000 tours que le cinq cylindres déploie son tapis sonore si typique. Une Audi ne rugit pas, elle ronronne.

Audi 100 CD 5E (1979) en essai routier

Photo : Motor1.com Allemagne

Malgré tout, l'Audi 100 5E est par nature plus un grand voyageur confortable qu'un bolide. Surtout avec des lève-vitres électriques, un régulateur de vitesse et une direction assistée comme notre voiture. Mais même sans ces extras, le 100 montre le grand pas entre les années 60 et 70. Seulement huit ans séparent la première de la deuxième génération, on a l'impression que c'est le double. Et vu de 2026, le Type 43 ne semble pas avoir 50 ans.

En conduisant, la phrase "Cinq contre Cinq" me vient à l'esprit. Car bien sûr, Audi avait aussi la BMW Série 5 en tête à l'époque. Avec la génération E12, la 100 5E se situe quelque part entre la 520 et la six cylindres 525, mais plus proche de la 520 en termes de prix. À propos de prix : 20 515 DM en 1978 pour l'Audi 100 5E CD, une Mercedes 230 moins équipée est à peu près au même niveau. Pourtant, malgré toutes les prouesses techniques de l'Audi, en termes de prestige, la Mercedes avait encore le dessus à l'époque.

Audi 100 CD 5E (1979) en essai routier

Photo : Motor1.com Allemagne

Diversité des formes de carrosserie

Audi élargit l'offre du Type 43. La berline à quatre portes, produite à partir d'août 1976, constitue l'épine dorsale de la gamme. En revanche, la berline à deux portes, disponible à partir de février 1977, reste une rareté avec moins de deux pour cent de part de marché.

Avec l'Audi 100 Avant introduit en septembre 1977, Ingolstadt ne propose pas un break classique à hayon, mais un modèle à hayon incliné avec un grand hayon arrière, précurseur du break lifestyle moderne. Aux États-Unis, le C2, sous le nom d'Audi 5000, établit les bases de l'ascension de la marque sur le marché nord-américain. Lorsque la série est remplacée en 1982 par l'Audi 100 C3, encore plus aérodynamique, 896 399 exemplaires ont été produits. On estime qu'il reste aujourd'hui en Allemagne entre 1 000 et 1 500 exemplaires au maximum.

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