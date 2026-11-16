Accueil

BMW

Actualités

À 15 ans, il obtient de bonnes notes et son père lui offre une BMW M4

Le coupé sport avec 530 ch accélère de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes tandis que le père reste au volant

Photo: BMW

Par: Fabio Gemelli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

16 Nov à 11:37

Ajouter Motor1.com en tant que source préférée sur Google

Partager

Un adolescent de quinze ans qui reçoit en cadeau une BMW M4 Competition n'est pas un scénario courant. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux en Inde.

Mohammad Talha vit dans le village de Paraj, dans le district de Purba Bardhaman, au Bengale occidental. Son père, Shamsuddin Midya, lui avait promis la voiture s'il obtenait de bons résultats aux examens semestriels.

Talha a réussi ses examens. La BMW est arrivée dans le village le 6 novembre 2026 après un long voyage depuis le concessionnaire d'Andheri, à Mumbai.

Un cadeau pour de bons résultats scolaires

La BMW M4 Competition a été achetée chez un concessionnaire à Mumbai et transportée jusqu'au Bengale occidental dans un conteneur fermé spécialement aménagé pour éviter les dommages pendant le trajet. La valeur déclarée par la source est de 1,62 crore de roupies indiennes, soit environ 178 000 euros au taux de change actuel, contre 117 100 euros sur le marché italien.

BMW M4 Competition xDrive Coupé

Talha a 15 ans et n'a pas encore le permis de conduire. Pour l'instant, il voyage sur le siège passager et son père conduit la M4 Competition xDrive. Le jeune homme devra attendre presque trois ans pour obtenir son permis et prendre le volant lui-même, car en Inde, il semble ne pas y avoir de limites de puissance pour les jeunes conducteurs.

530 CV et 3,5 secondes de 0 à 100 km/h

Sous le capot se trouve un moteur six cylindres en ligne biturbo de 3,0 litres, qui délivre 530 CV et 650 Nm de couple. Il est associé à une boîte automatique à huit rapports et à la transmission intégrale xDrive, la même configuration que BMW utilise également sur la M4 Competition dans les versions les plus extrêmes de la gamme.

Les performances annoncées pour la M4 Competition Coupé à transmission intégrale indiquent une accélération de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes, avec une vitesse maximale limitée électroniquement à 250 km/h. Pour une comparaison dans le segment, la BMW M3 CS atteint 550 CV et réduit le temps de 0 à 100 km/h à 3,4 secondes.

Un point de référence utile provient également de la BMW M3 Touring, un break haute performance qui utilise le même six cylindres biturbo de 3,0 litres dans une version de 510 CV, étroitement lié au moteur de la M4 offerte à Talha.

Lire aussi

BMW 2027 : toutes les nouveautés à venir

BMW lance l'assemblage des batteries pour l'iX5 aux États-Unis

Avec ces nouvelles BMW Série 7, Larte Design se lâche à nouveau

BMW envisage un coupé Alpina à moteur V8

Partager cette actualité

Tendances





Sur la route avec l'Audi 100 C2 (1976-1982)





Subaru veut sauver le moteur à essence grâce à un moteur boxer plus efficace





Le patron de Porsche n'apprécie pas les coups marketing de Tesla





Volkswagen dévoile un nouveau T-Roc R doté d'une puissance similaire à celle de la Golf R

Dernières actualités

À 15 ans, il obtient de bonnes notes et son père lui offre une BMW M4 16 Nov - Rétro & vintage

Tesla Cybercab : 29 990 dollars à l'achat plus 299 dollars par mois pour la conduite autonome 16 Nov - Prix

Volkswagen ralentit le rythme du projet Gamechanger : qu’advient-il des Golf et T-Roc électriques ? 16 Nov - News

Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, le face-à-face 16 Nov - VS

Jeep met aux enchères un Wrangler unique en son genre, doté d'une puissance de 705 chevaux 15 Nov - Pièces Détachées / Tuning

L'Allemagne restreint la circulation des voitures BYD, Nio et Geely sur les sites militaires pour des raisons de sécurité 15 Nov - Police / Armée

Lancia prête à renoncer à la nouvelle Delta 15 Nov - VS

RECOMMANDÉ POUR VOUS





BMW lance l'assemblage des batteries pour l'iX5 aux États-Unis





Tesla Cybercab : 29 990 dollars à l'achat plus 299 dollars par mois pour la conduite autonome





Avec ces nouvelles BMW Série 7, Larte Design se lâche à nouveau





Volkswagen ralentit le rythme du projet Gamechanger : qu’advient-il des Golf et T-Roc électriques ?





BMW modifie sa stratégie en matière de batteries : Samsung et LG unissent leurs forces





Ferrari Luce vs Jaguar Type 01, le face-à-face





BMW envisage un coupé Alpina à moteur V8