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Renault va recruter 2 000 salariés en France, mais prévoit plus de 1 000 départs volontaires

Le constructeur français veut adapter son organisation industrielle à l'évolution du marché automobile et à la concurrence chinoise.

Emmanuel Rolland

Par: Emmanuel Rolland

17 Nov à 12:09

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Renault engage une nouvelle étape dans la transformation de son outil industriel français. Présenté aux organisations syndicales le 16 novembre, le projet baptisé « France Industrie FutuREady » prévoit de redistribuer les effectifs entre les différents métiers du groupe. L'objectif est double : renforcer les capacités de production tout en réduisant les coûts et les délais de développement des futurs modèles.

Dans le détail, Renault envisage de recruter 2 000 personnes en France sur les deux prochaines années. Ces créations de postes se répartissent entre 1 650 opérateurs et agents de production, 250 salariés affectés aux fonctions indirectes et 100 jeunes diplômés. Une partie importante des recrutements devrait concerner des intérimaires déjà présents dans les usines. Selon la direction, ils représenteraient environ 75 % des nouveaux postes proposés.

En parallèle, le constructeur prévoit jusqu'à 1 090 départs volontaires. Ceux-ci concerneraient principalement les fonctions dites de « cols blancs », notamment l'ingénierie, la qualité, les approvisionnements et certaines activités administratives. Le dispositif doit encore être négocié avec les syndicats et ne prévoit pas de licenciements contraints.

Des usines françaises qui ne seront pas toutes logées à la même enseigne

La réorganisation entraînera des évolutions différentes selon les sites. L'usine de Douai, dans le Nord, devrait bénéficier de 600 recrutements pour accompagner la production des Renault 5, Mégane et Scénic électriques. À Maubeuge, 250 postes supplémentaires sont prévus pour les Kangoo et la future Renault 4 électrique. Sandouville, spécialisé dans les véhicules utilitaires, doit également accueillir 300 salariés supplémentaires.

La situation sera moins favorable à Cléon et Dieppe. Le premier site, spécialisé notamment dans les moteurs électriques, devrait perdre 147 postes sans bénéficier de nouveaux recrutements. À Dieppe, où sont assemblées les Alpine, 46 suppressions de postes sont envisagées.

Au total, les départs annoncés se répartiraient entre 537 postes dans l'ingénierie, principalement à Guyancourt, et 553 dans les dix usines françaises concernées.

Usine Renault Alpine Dieppe

La concurrence chinoise accélère la transformation

Pour Renault, cette évolution répond à un changement profond de l'industrie automobile. Les constructeurs chinois gagnent du terrain en Europe, notamment sur les petites voitures électriques et les véhicules utilitaires. Ils imposent également de nouveaux standards en matière de coûts et de rapidité de développement.

Le groupe veut donc renforcer ses compétences dans la robotique, l'électronique, les logiciels et l'intelligence artificielle. Près de 500 000 heures de formation doivent accompagner cette transition. Renault souhaite également raccourcir le temps nécessaire à la conception de ses nouveaux véhicules, un domaine dans lequel les constructeurs chinois ont pris de l'avance.

Les organisations syndicales restent toutefois prudentes. La CFDT s'interroge notamment sur la capacité du groupe à concrétiser l'ensemble des recrutements annoncés dans un environnement économique incertain. Les discussions sur les conditions du dispositif de départs volontaires doivent débuter le 27 novembre.

Cette réorganisation intervient quelques mois après la refonte de l'ingénierie du constructeur. Elle illustre la volonté de Renault de faire évoluer son organisation industrielle pour rester compétitif, sans réduire uniformément ses effectifs en France.

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