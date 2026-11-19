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1 073 ch et beaucoup de carbone rendent cette Lamborghini Revuelto encore plus extrême

Le préparateur allemand DMC offre au V12 hybride de Sant'Agata un vaste kit aérodynamique et 57 ch supplémentaires.

Photo: DMC

Par: Christopher Otto

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

19 Nov à 11:48

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Une Lamborghini Revuelto avec ses 1 015 CV de série ne devrait pas susciter chez la plupart des automobilistes le désir d'une augmentation de puissance. Chez le préparateur allemand DMC, on voit apparemment les choses autrement. Avec la Revuelto IE (Integrale Evoluzione), les Rhénans présentent une version largement retravaillée de la supercar italienne, qui atteint 1 073 CV et 354 km/h.

Fait intéressant, DMC adopte une approche relativement sobre pour la révision esthétique. Cela mérite d'être souligné dans le monde des supercars modifiées, car certains représentants de cette branche ont tendance à ne laisser quasiment aucune pièce de carrosserie d'origine inchangée dans leurs créations. La Revuelto IE s'inspire cependant de manière assez fidèle des dessins originaux des designers de Lamborghini.

Finitions en carbone

Tous les nouveaux composants de carrosserie sont en fibre de carbone. À l'avant, des éléments de spoiler supplémentaires complètent le pare-chocs de série et sont censés augmenter l'appui sur l'essieu avant. S'y ajoutent des ailes avant avec des éléments aérodynamiques actifs ainsi qu'un capot avant plus léger en carbone. Des bas de caisse redessinés donnent à l'Italien déjà bas un aspect encore plus ramassé.

La construction à l'arrière est particulièrement intéressante. DMC offre à la Revuelto un aileron arrière supplémentaire en carbone, sans compromettre la fonction du spoiler électrique de série. Celui-ci reste pleinement utilisable dans tous les modes de conduite. Le diffuseur arrière a également été retravaillé et dispose désormais d'une troisième ailette de chaque côté.

Photo : DMC

Pour une monte pneumatique appropriée, DMC combine des jantes forgées de 21 pouces à l'avant avec des 22 pouces à l'arrière. Alors que des pneus de dimension 265/30 ZR 21 sont utilisés à l'avant, ce sont des 355/25 ZR 22 imposants à l'arrière. À l'intérieur, le préparateur laisse la conception largement au client. Matériaux, couleurs, coutures et applications de carbone peuvent être personnalisés.

Plus de puissance pour le V12

Heureusement, DMC renonce à la suralimentation ultérieure du V12 de 6,5 litres. Le moteur atmosphérique à haut régime reste tel quel, mais délivre désormais 882 au lieu de 825 CV. Parallèlement, le couple maximal du douze cylindres passe de 725 à 762 Newton-mètres.

Les trois moteurs électriques du système hybride rechargeable, dont deux entraînent les roues avant, restent intacts. DMC évalue la puissance du système à 1 073 CV. Cela permettrait au Revuelto IE de réaliser le sprint de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes, soit un dixième de seconde plus vite que le modèle de série. Le préparateur annonce une vitesse maximale de 354 km/h.

Photo : DMC

Compte tenu de l'effort technique, le gain en performances est donc relativement modeste. Cependant, pour un véhicule qui dépasse déjà les 350 km/h en sortie d'usine, des dixièmes de seconde supplémentaires jouent de toute façon un rôle secondaire. Pour la plupart des clients potentiels de DMC, la personnalisation visuelle pourrait être tout aussi intéressante.

Pour ceux qui souhaiteraient découvrir la Revuelto IE en vrai, il faut actuellement envisager un voyage un peu plus long. L'exemplaire présenté par DMC a été réalisé chez le partenaire libanais Fakhoury Motors et se trouve à Beyrouth. Là-bas, la voiture est également disponible pour des essais presse. Pour l'instant, DMC ne révèle pas le coût de la transformation d'un Revuelto en Integrale Evoluzione.

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Source: DMC

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