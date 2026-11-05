VW Amarok V6 sur pneus de 37 pouces : un transformation extrême par delta4x4

Vous possédez un VW Amarok, mais vous souhaitez vraiment l'emmener en tout-terrain ? Il existe désormais une solution en provenance de Bavière, bien qu'elle ne soit pas des plus abordables. Le spécialiste bavarois du tout-terrain delta4x4 propose un kit de transformation pour le VW Amarok V6 à partir de l'année modèle 2023.

L'élément central de la modification technique du VW est l'équipement du pick-up avec des pneus de 37 pouces de dimension 37x12.50 R18, pour lesquels, selon l'entreprise, une homologation routière européenne est disponible. Sont proposés des pneus tout-terrain Mud-Terrain de la marque BFGoodrich ainsi que des pneus All-Terrain avec symbole flocon de neige (3PMSF) pour une utilisation hivernale. Les pneus sont montés sur des jantes Hanma noires mates de taille 18x9 pouces, équipées d'un anneau de protection interchangeable.

Le diamètre des roues d'environ 94 centimètres (contre environ 79 centimètres pour les pneus d'origine) augmente le volume d'air. Cela permet de réduire la pression des pneus en utilisation tout-terrain, afin d'augmenter la surface de contact des pneus.

Pour adapter le châssis, le préparateur combine un kit de levage de carrosserie de 100 millimètres avec une suspension filetée surélevée de 50 millimètres du fabricant Reiger. Le système complet augmente la garde au sol sous les essieux de 75 millimètres et sous le châssis de 125 millimètres. Sans galerie de toit installée, la hauteur totale du Amarok dépasse de plus de 22 centimètres le niveau d'origine.

delta4x4 VW Amarok V6 avec des pneus de 37 pouces Photo : delta4x4

Pour couvrir les pneus plus larges, des extensions d'ailes peintes dans la couleur du véhicule sont montées, élargissant la carrosserie de 60 millimètres de chaque côté. Le pack d'équipements comprend également un pare-buffle avec six phares supplémentaires du type PIAA (quatre unités LPX570 et deux unités LP550), des marchepieds, une galerie de toit Front Runner ainsi que des supports pour deux roues de secours de 37 pouces sur la benne.

Le véhicule de démonstration présenté dispose en outre d'un film spécial inspiré de véhicules anciens et actuels du Rallye Dakar ou du Rallye Dakar Classic.

La transformation est réalisée dans l'atelier du fournisseur à Unterumbach. Le prix de départ pour le kit complet, y compris le montage du véhicule et l'enregistrement administratif, est à partir de 27 000 euros.