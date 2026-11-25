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Toyota construit un Hilux avec des pneus 325 et sacrifie le hayon pour un énorme aileron

Ce showcar ne mesure que 1,51 mètre de hauteur. Le Travo Z Edition est le pick-up de série en dessous.

Photo: Toyota Thailand

Par: Fabian Grass

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

25 Nov à 13:24

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Un Toyota Hilux avec des pneus 325, des jantes de 22 pouces et un aileron arrière qui a nécessité la suppression du hayon. Et ce n'est pas une modification d'un atelier de tuning quelconque. Toyota a lui-même mis sur roues le Hilux Hyper Z et l'a présenté en Thaïlande. La véritable surprise se cache cependant en dessous. Car le Hilux abaissé, sur lequel repose ce showcar, est effectivement disponible à l'achat là-bas.

Habituellement, on raconte d'autres histoires sur le Hilux. Toyota a par exemple récemment répété l'ancien coup d'éclat de Top Gear en laissant tomber une caravane sur le Hilux électrique. Avec le Hyper Z, le regard se porte sur l'arrière pour une autre raison. L'aileron prend tellement de place que Toyota a tout simplement supprimé le hayon.

Il y a aussi un splitter avant, un soubassement conçu pour l'aérodynamisme et un diffuseur à l'arrière. Pour un Hilux qui doit surtout démontrer ce qui est possible en termes de design, Toyota a pris la chose très au sérieux. Ce sont surtout les proportions qui font la différence.

Le Hyper Z mesure 5,36 mètres de long et plus de 2,20 mètres de large, mais seulement 1,51 mètre de haut. Il est donc à peu près aussi long que l'actuel Hilux GR Sport II, mais avec ses pneus larges, il semble s'être nettement abaissé. Le concept a été réalisé en collaboration avec Toyota Design Australia. Ce qui propulse le pick-up et combien de puissance il développe ne figure pas encore dans la fiche technique de Toyota. En revanche, on sait ce qui est écrit sur le flanc du pneu : 325/35 R22.

Photos Par : Toyota Thaïlande

Images de : Toyota Thaïlande

Que ce soit précisément la Thaïlande qui serve de modèle n'est pas surprenant. Là-bas, les pick-ups sont également très présents dans le monde du tuning. Toyota le connaît d'expérience. L'équipe thaïlandaise Gazoo Racing a déjà modifié le simple Hilux Champ pour la Super Pickup Series locale. Celui-ci participait avec un moteur diesel et une propulsion arrière.

La même culture du pick-up a inspiré le Hyper Z. L'idée est née en 2024, lorsque l'équipe de design a examiné de plus près comment les clients thaïlandais modifient leurs pick-ups. Ceux qui veulent un Hilux abaissé se tournent vers la Travo Z Edition. Pour la base de série du Hyper Z, Toyota a notamment modifié le pare-chocs avant et supprimé les extensions d'ailes des modèles Travo plus hauts. De nouveaux amortisseurs accordés et une colonne de direction plus robuste ont également été ajoutés.

Photos Par : Toyota Thaïlande

Images de : Toyota Thaïlande

Ceux qui souhaitent installer leurs propres roues peuvent commander le Smart Cab avec cabine allongée ou le Double Cab à quatre portes dans une version plus économique avec des jantes en acier de 16 pouces. Un pack d'accessoires Charismo Drift avec une lèvre de pare-chocs avant et un spoiler sur le hayon est également disponible pour les deux. Le hayon peut donc rester.

Sous le capot, la plupart des variantes disposent d'un moteur diesel de 2,4 litres développant 110 kW (150 CV). Avec une boîte manuelle à six vitesses, il délivre 343 Newton mètres de couple, et avec une boîte automatique à six rapports, 400. Le plus gros moteur diesel de 2,8 litres est disponible dans la Z Edition uniquement pour la cabine simple avec boîte manuelle.

Galerie: Toyota Travo Z Edition (2027)

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Source: Toyota Thailand

Les prix débutent en Thaïlande à 599 000 bahts, soit environ 16 100 euros, pour le châssis avec cabine simple. Ceux qui souhaitent ajouter une benne doivent prévoir à partir de 639 000 bahts, soit environ 17 200 euros. La double cabine commence à environ 20 300 euros. Les premières livraisons sont prévues début janvier 2027.

Et c'est ainsi que nous arrivons au Hilux que nous souhaiterions voir en France. L'actuel Hilux GR Sport II offre 204 CV, une transmission intégrale, une voie élargie et une allure inspirée du Dakar. La Travo Z Edition montre comment donner un style sportif à un Hilux : plus bas, avec un avant unique, tout en restant un pick-up tout à fait normal dans le programme de vente.

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C'est exactement ce qui pourrait être une intéressante inspiration pour un GR Sport davantage axé sur la route. Si Toyota prévoit quelque chose de ce genre, cela reste à voir. Mais la marque a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle n'hésite pas à offrir des véhicules ludiques même lorsque le calcul est complexe.

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