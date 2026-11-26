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La Ferrari Purosangue de Charles Leclerc est à vendre

Il s'agit de celle impliquée dans un accident à Monte-Carlo. Elle a 33 000 km déclarés tandis que le prix demeure top secret

Par: Massimo Grassi

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

26 Nov à 18:24

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Une Ferrari avec quelques marques supplémentaires sur la carrosserie, et donc plus intéressante : la Ferrari Purosangue ayant appartenu à Charles Leclerc est en vente chez Autohaus Blöchl, concessionnaire à Osterhofen, en Bavière, qui l'a achetée directement au pilote monégasque.

L'exemplaire est le même que celui des vidéos virales de l'accrochage survenu dans le trafic de Monte-Carlo en septembre 2024. Elle a parcouru environ 33 000 km, est équipée du V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 725 CV, et Autohaus Blöchl n'a pas encore rendu public le prix.

Quel exemplaire est en vente

Achetée en avril 2024, la Purosangue de Leclerc arbore une livrée Argento Nürburgring, des jantes bicolores et des étriers de frein rouges. Un look pas du tout ostentatoire pour parcourir environ 33 000 km, signe que le pilote Ferrari ne l'a pas prise pour la garder dans un garage. D'autre part, un SUV (pardon, FUV) capable de 310 km/h et de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes demande à être conduit. Toujours.

Le concessionnaire bavarois a montré la voiture sur ses propres réseaux sociaux, soulignant comment les marques de l'accident auraient influencé l'achat, mais vu le propriétaire - et l'histoire de la Ferrari Purosangue - cela pourrait même être une raison de plus pour l'acquérir. Ceux qui seraient intéressés doivent contacter directement Autohaus Blöchl : le prix n'est mentionné nulle part, mais pourrait même dépasser les 450 000 euros du prix catalogue. D'autant plus que Leclerc semble ne pas s'être retenu au niveau des options.

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