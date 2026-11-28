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Surprise : Walter Röhrl est enthousiasmé par le nouveau Porsche 718 Boxster électrique

C'est du moins ce qu'affirme le communiqué de presse de la marque...

Photo: Porsche

Par: Roland Hildebrandt

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

28 Nov à 13:16

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Walter Röhrl, icône du rallye, est depuis des décennies ambassadeur de la marque Porsche et a contribué, entre autres, au développement de la Carrera GT et d'autres supersportives. Cependant, jusqu'à présent, Röhrl, qui fêtera ses 80 ans en mars, n'était pas convaincu par les voitures électriques. Pour certains, il est même considéré comme le saint patron du plaisir de conduire des moteurs thermiques. Mais il semble que l'opinion de Walter ait maintenant changé.

Dans le communiqué officiel concernant les essais des prototypes du futur Porsche 718 Boxster électrique, Walter Röhrl est cité comme suit : "C'est vraiment sensationnel ce que cette voiture peut faire. La puissance, la performance de freinage, la maniabilité et l'expérience de conduite s'harmonisent parfaitement. Lorsque vous activez la fonction E-Shift au volant, le plaisir de conduire augmente encore sensiblement. Le 718 Boxster vous donne autant de retours que je n'en ai jamais connus dans une autre voiture entièrement électrique."

Première mondiale début 2027

Cela en dit long. Des louanges anticipées pour le 718 électrique, dont la sortie a été longuement retardée. Et qui, malgré toutes les rumeurs, sera exclusivement électrique. Le 718 Boxster entièrement électrique de la génération 983, qui sera construit à l'usine Porsche de Stuttgart-Zuffenhausen, fera sa première mondiale au premier trimestre de 2027. Au total, l'équipe de test a parcouru environ quatre millions de kilomètres avec les prototypes du 718 Boxster entièrement électrique.

Selon Porsche, la préservation de l'ADN de ses prédécesseurs était la priorité absolue dans le cahier des charges pour le développement du 718 Boxster entièrement électrique. Directement derrière les sièges, où se trouvait autrefois le moteur à combustion, se trouve maintenant la batterie de 800 volts. L'architecture E-Core a été conçue sur mesure pour le 718 Boxster et permet une position de conduite typique des voitures de sport.

Porsche 718 Elektro (2027) Prototype dans le premier compte-rendu de conduite

Photo: Porsche

Le poids est concentré au centre du véhicule. Il correspond à une répartition de 40 % sur l'essieu avant et de 60 % sur l'essieu moteur, typique des voitures de sport à moteur central. Une construction légère intelligente permet un poids du véhicule comparable à celui des modèles actuels 911 Cabriolet avec moteur hybride T.

Beaucoup de composants de la 911

De nombreux composants du châssis sont basés sur ceux de la 911. Ainsi, le 718 Boxster dispose pour la première fois d'une direction de l'essieu arrière. La direction des roues avant est également basée sur celle de la 911 Carrera GTS. Les dimensions des combinaisons roues/pneus ainsi que du système de freinage s'inspirent également de la Porsche 911. La différentiel arrière électronique PTV+ est également dérivé de ce modèle.

Selon Porsche, le 718 Boxster entièrement électrique sera "le 718 le plus puissant de tous les temps". Il accélère de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes et atteint une vitesse maximale de plus de 250 km/h. Sur tous les modèles 718 Boxster, les roues arrière sont motrices.

Porsche 718 Boxster Elektro Prototype dans le premier test

Photo: Porsche

Changements de vitesses artificiels

De série, tous les modèles 718 Boxster seront équipés de l'E-Shift. D'une simple pression sur un bouton, une boîte de vitesses virtuelle à sept rapports PDK peut être activée, transférant les caractéristiques essentielles de l'expérience PDK au monde de la propulsion électrique. Les courbes de changement de vitesse virtuelles varient en fonction du mode de conduite choisi. Comme d'habitude, le conducteur peut choisir entre des changements de vitesse automatiques ou manuels via les palettes au volant.

Grâce à une augmentation ciblée du couple pendant le changement de vitesse, les performances sont identiques, que le mode E-Shift soit activé ou non. Lorsque le conducteur active le PDK virtuel, l'expérience de changement de vitesse est soutenue par un son authentique de moteur à six cylindres à plat.

Celui-ci est basé sur le son caractéristique du Boxster GTS de la génération 981. Lorsque le mode E-Shift n'est pas activé, les palettes de changement de vitesse assument une autre fonction : au lieu de changements de vitesse virtuels, elles permettent désormais de choisir entre trois niveaux de récupération d'énergie. Vous pouvez lire comment se comporte tout ce package technique ici dans le rapport détaillé de notre collègue.

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