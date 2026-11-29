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Lancia fête ses 120 ans et fait face à un avenir incertain

Nous nous souvenons avec plaisir de légendes comme Fulvia, Delta et la 037. Mais quand aura lieu le retour en Allemagne ?

Photo: Lancia

Par: Roland Hildebrandt

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

29 Nov à 09:12

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Le 27 novembre 2026, Lancia a célébré son 120e anniversaire. L'entreprise a été fondée exactement à cette date en 1906 à Turin par l'ancien pilote de course de Fiat Vincenzo Lancia et son partenaire Claudio Fogolin.

La réputation durable de la marque légendaire dans l'histoire de l'automobile est principalement due à son indépendance technique. Déjà en 1908, la Lancia 12 HP, plus tard appelée Alpha, reposait sur un châssis léger et bas avec une transmission par cardan au lieu des chaînes habituelles à l'époque. En 1922, la Lambda révolutionnaire avec une carrosserie autoportante et une suspension avant indépendante a suivi, puis en 1936 l'Aprilia aérodynamique, dernier modèle développé par Vincenzo Lancia avec une suspension indépendante aux quatre roues.

La première voiture de la marque était la Lancia Alpha 12 HP (1907-1909)

Photo : Lancia

En 1950, l'Aurelia a introduit le premier moteur V6 produit en grande série, tandis que l'Aurelia B24 Spider de 1955 dessiné par Pininfarina, avec seulement 240 exemplaires produits et ses lignes pures sans poignées de porte extérieures, reste aujourd'hui un classique recherché.

Dans les années 1950 et 1960, des gammes élégantes comme Flaminia, Flavia et Fulvia ont suivi, plus tard complétées par des créations aussi variées que le coupé Gamma dessiné par Aldo Brovarone en 1976, la futuriste Lancia Beta Montecarlo, la berline angulaire Thema avec son modèle phare 8.32 doté d'un V8 d'origine Ferrari mais retravaillé dans les années 1980, ou la petite voiture de luxe Y10 de 1985, qui a ouvert la voie à quatre générations de l'Ypsilon.

Lancia Lambda (1922)

Photo : Lancia

Lancia Aurelia B24 Spider (1954/55)

Lancia Fulvia Coupé, Lancia Gamma Coupé, Lancia Beta HPE

Lancia Thema 8.32 1ère Série (1986-1988)

Photo : Lancia

Lancia Y10 Turbo (1985-1989)

Photo : Hersteller

Légendes des rallyes

Simultanément, Lancia a marqué le sport automobile international comme peu d'autres constructeurs : avec la Fulvia HF, la Stratos HF en forme de coin, la Rally 037 à propulsion arrière et enfin la Delta HF Integrale à transmission intégrale, la marque a remporté un total de dix titres mondiaux des constructeurs. Même l'emblème de la marque avec un volant, un drapeau et une lance, conçu en 1911 par Carlo Biscaretti di Ruffia et graphiquement réinterprété en 1981 par Massimo Vignelli, reflète cette évolution.

Galerie: Lancia Delta Integrale HF (1994)

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Source: Motor1.com

Avec Chrysler vers le déclin

Les "Lancia-Chrysler" ainsi appelées sont arrivées sur le marché européen à partir de 2011, après que les modèles de série ont fait leurs débuts en mars au Salon de l'automobile de Genève et sont entrés en vente à l'automne ou à l'hiver 2011. Cette stratégie a été motivée par l'entrée de Fiat chez Chrysler en 2009 : le PDG du groupe, Sergio Marchionne, a alors décidé de fusionner les deux marques en Europe.

Sur le continent européen, la marque Chrysler a été largement retirée, et les modèles américains ont été rebadgés avec le logo Lancia, tandis qu'au Royaume-Uni et en Irlande, des modèles Lancia comme l'Ypsilon et la Delta ont été vendus sous l'emblème Chrysler.

Lancia Thema et Voyager (2011-2014/15)

Fin 2011, la grande berline Lancia Thema, construite jusqu'en 2014 sur la base de la deuxième génération de la Chrysler 300 – adaptée avec une calandre propre, un intérieur révisé et un moteur diesel V6 de 3,0 litres fourni par VM Motori – et le grand monospace Lancia Voyager basé sur le Chrysler Grand Voyager, qui a remplacé le Lancia Phedra et est resté au programme jusqu'en 2015, ont fait leurs débuts.

À l'été 2012, le troisième modèle est arrivé : le cabriolet de taille moyenne à quatre places Lancia Flavia, une version à peine modifiée de la Chrysler 200 Convertible, qui a été retirée dès la fin 2013 en raison d'une demande insuffisante. En raison des chiffres de vente globalement décevants, le groupe (devenu Fiat Chrysler Automobiles) a progressivement mis fin à cette expérience de marque jusqu'en 2015, retirant Lancia de tous les marchés d'exportation et limitant la marque jusqu'à son redémarrage en 2024 à la seule commercialisation de la citadine Ypsilon en Italie.

Quel avenir ?

Actuellement, le groupe Stellantis tente de repositionner la marque avec une gamme de modèles limitée. Après l'actuelle Ypsilon, disponible en versions à moteur thermique, hybride ou électrique ainsi qu'en déclinaisons plus sportives HF et HF-Line et rappelant la Stratos avec ses feux arrière ronds, le nouveau Gamma a récemment été dévoilé au Salon de l'automobile de Paris 2026.

Le SUV, conçu à Turin et construit à Melfi en Italie, mesure 4,67 mètres, repose sur la plateforme STLA-Medium et devrait être proposé en version hybride de 145 ch, en motorisations électriques pures avec une autonomie allant jusqu'à 740 kilomètres et en une version intégrale HF Integrale de 375 ch, rappelant les anciens fleurons.

Galerie: Lancia Gamma 2026 : premier essai

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Source: Lancia

Pour les intéressés en France, l'observation des nouveaux modèles reste pour l'instant théorique. L'évolution générale de la marque n'offre pas non plus beaucoup d'espoir que cela change.

Dans les dix premiers mois de l'année 2026 (janvier à octobre), Lancia a enregistré en Europe (UE, AELE et Royaume-Uni) un total de 9 730 nouvelles immatriculations, ce qui représente une légère baisse de 1,2 % par rapport à la période de l'année précédente avec 9 847 véhicules.

Dans les statistiques officielles de l'ACEA, la marque est certes répertoriée conjointement avec Chrysler, mais le volume est pratiquement entièrement attribué à Lancia (dans l'UE seule, 9 728 unités ont été enregistrées). Le mois d'octobre 2026 a été particulièrement faible, avec 680 immatriculations en Europe, soit 38,7 % de moins que le même mois de l'année précédente (1 110 véhicules).

Seulement six pays

L'ensemble des ventes repose jusqu'au lancement sur le marché du nouveau Lancia Gamma uniquement sur la citadine Ypsilon, dont, selon Dataforce, 9 589 exemplaires ont été immatriculés dans l'UE entre janvier et octobre. S'ajoute à cela la présence géographique fortement limitée : Lancia n'est actuellement active que dans six pays européens – l'Italie, la France, l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

Sur son principal marché national, l'Italie, les ventes ont diminué de 9,1 % au cours des dix premiers mois à 7 511 véhicules, avec une baisse de 42,2 % (542 unités) rien qu'en octobre. Des marchés plus petits comme la France (1 035 immatriculations jusqu'en septembre, soit +81 %) et l'Espagne (501 immatriculations jusqu'en septembre, soit +14 %) ont certes connu une croissance en pourcentage notable, mais cela n'a guère compensé la baisse en Italie sur un niveau global faible.

Lire aussi :

Lancia en chute libre : les ventes de la marque italienne ont plongé en 2025

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Galerie: Lancia - Les 10 modèles les plus importants depuis 1906

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