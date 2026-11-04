Kia Seltos essence (2026), le test de consommation réelle

La Kia Seltos vient d'intégrer la gamme du constructeur sud-coréen avec pour objectif d'offrir au marché mondial un nouveau SUV compact de 4,43 mètres de long, aux formes carrées et légèrement verticales des plus récentes Kia électriques.

Mais ici, le moteur est à essence ou full hybrid, le célèbre 1.6 quatre cylindres qui équipe déjà le Niro, le Sportage et le Sorento. Pour mon test de consommation réelle, j'ai choisi la version 1.6 T-GDi essence, sans électrification, avec 180 CV, une boîte automatique à double embrayage 7 rapports et une transmission intégrale.

Le résultat du test d'efficacité est une moyenne de 5,65 l/100 km sur le trajet classique de 360 km entre Rome et Forlì, avec un coût de 40,48 euros pour l'essence nécessaire au voyage.

Kia Seltos (2026) : les données

Version Kia Seltos 1.6 TGDi 4WD DCT X-line Prix de base 41 000 euros Date de l'essai 26/10/2026 Météo (départ/arrivée) Ciel dégagé, 22 °C / Ciel dégagé, 15 °C Prix du carburant 1,990 euro/l (essence) Kilométrage total au début de l'essai 1 844 km Kilométrage total à la fin de l'essai 2 680 km Vitesse moyenne Rome - Forlì 75 km/h Pneus Nexen N'Fera Sport

235/45 R19 95V

(Étiquette UE : C, A, 70 dB)

Kia Seltos (2026) : combien consomme-t-elle

La consommation non vraiment contenue de la Kia Seltos, même dans des conditions d'utilisation courantes, est typique d'un SUV compact à essence assez puissant et avec transmission intégrale. Les consommations les plus élevées ont été enregistrées en usage mixte urbain-extraurbain, mais même sur autoroute, l'efficacité n'est pas remarquable.

Essai Kia Seltos 2026 Photo de : Kia

Le réservoir de 50 litres parvient tout de même à garantir une autonomie minimale d'environ 600 km, avec des pointes proches de 1 000 km uniquement dans des conditions idéales comme les trajets extra-urbains à vitesse réduite.

Kia Seltos (2026) : la consommation réelle

Parcours Consommation et autonomie théorique Cyclisme mixte urbain-extra-urbain



8,3 l/100 km (12,0 km/l)

600 km d'autonomie théorique Autoroute 7,5 l/100 km (13,3 km/l)

665 km d'autonomie théorique Conduite économique 4,5 l/100 km (22,2 km/l)

1 110 km d'autonomie théorique Moyenne réelle 5,65 l/100 km (17,70 km/l) Ordinateur de bord 5,4 l/100 km À la pompe 5,9 l/100 km

Kia Seltos (2026) : la fiche technique

Alimentation : Essence, 1 598 cm³

Puissance : 132,40 kW

Émissions de CO2 (WLTP) : 168 g/km

Masse à vide : 1 555 kg

Rapport puissance/poids : 81,227 kW/t

Homologation : Euro 6E-BIS (Risp Reg UE 715/2007*2023/443EB)

Kia Seltos (2026) : combien coûte l'essence ?

Combien ça coûte Coût Coût réel (Rome-Forlì) 40,48 euros Coût mensuel (800 km par mois) 89,95 euros Autonomie avec 20 euros 178 km Autonomie avec un plein 885 km

Le test Rome-Forlì a également son classement mis à jour des consommations. Jetez-y un œil et vous trouverez de nombreuses surprises.

Kia Seltos (2026) : consommation des concurrentes ?

Avec sa moyenne de 5,65 l/100 km, la Kia Seltos ne parvient pas à briller dans le classement des consommations réelles et se positionne dans le bas du tableau. Des consommations plus élevées ont été obtenues uniquement avec la Mazda CX-5 e-Skyactiv G 141 CV AWD (5,95 l/100 km - 16,8 km/l) et les anciennes Fiat 500X Cross 1.3 T4 150cv DDCT FWD (6,00 l/100 km - 16,6 km/l), Jeep Renegade 1.0 T3 120 CV MT 4x2 (6,30 l/100 km - 15,8 km/l) et Cupra Formentor 2.0 TSI 310 CV 4Drive DSG (6,60 l/100 km - 15,1 km/l).

Parmi les SUV compacts à essence 4x4 qui ont consommé moins, je peux citer la Subaru Forester 2.0i e-Boxer et la Suzuki Vitara 1.0 Boosterjet AWD AllGrip Aut. (5,50 l/100 km - 18,1 km/l), ainsi que Jeep Avenger 4xe 1.2 Hybrid 48V 145 CV Aut. (5,20 l/100 km - 19,2 km/l), Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid 4WD Aut. (5,05 l/100 km - 19,8 km/l), Dacia Bigster extreme mild hybrid 130 4x4 (4,75 (l/100 km - 21,0 km/l) et Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 145 CV eDCT6 (4,30 l/100 km - 23,2 km/l).

Kia Seltos (2026) : ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé

La voiture que j'ai testée est une Kia Seltos 1.6 TGDi 4WD DCT X-line, version haut de gamme qui inclut de série la peinture métallisée, les jantes alliage noires de 19", les phares avant full LED, les vitres arrière teintées et le hayon électrique, ainsi que le surround view monitor et le blind-spot view monitor, la climatisation automatique bi-zone et le siège conducteur réglable électriquement. Le tout pour un prix de 41 000 euros, tout compris.

Kia Seltos, l'intérieur Photo de : Kia

Ce que j'apprécie Ce que je n'apprécie pas Espace intérieur généreux, même pour les bagages Finitions intérieures perfectibles Excellent confort de conduite et bonne visibilité Sièges avant ventilés peu efficaces Équipement complet, avec notamment de nombreux compartiments de rangement Motorisation plus efficace que fougueuse Consommation très modérée hors ville

Il s'agit d'un prix qui n'est pas bas en absolu, mais justifié par les nombreuses dotations et technologies embarquées qui commencent justement par la boîte automatique et la transmission intégrale "véritable" avec arbre de transmission. Une chose que j'ai beaucoup appréciée est la luminosité et la grande visibilité extérieure offertes par les fenêtres très hautes, ainsi que le bon confort et la discrétion de conduite, la capacité de chargement acceptable et l'ergonomie du poste de conduite.

Les plus Grande luminosité intérieure et visibilité vers l'extérieur

Confort et silence de conduite

Ergonomie des commandes (beaucoup physiques) depuis le siège conducteur

Design moderne et agréable à l'extérieur comme à l'intérieur Les moins Poignées rétractables esthétiques, mais pas très pratiques

Quelques plastiques durs à l'intérieur, même s'ils sont un peu cachés

Léger roulis en virage, mais pas excessif