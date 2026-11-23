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Nissan 2027, toutes les nouveautés à venir

La Pixo arrive dans les concessions et à la mi-année, le nouveau Nissan Juke fera ses débuts.

Photo: Motor1 Italia

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

23 Nov à 18:22

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L'électrique chez Nissan continue d'être un groupe motopropulseur sur lequel miser et ainsi, après la nouvelle Leaf, est arrivée la Pixo, citadine électrique étroitement liée à la Renault Twingo. Une petite voiture pour la ville avec des formes entièrement nouvelles, à laquelle s'ajoutera à mi-année le nouveau Juke.

Lui aussi propulsé par des motorisations électriques, il conservera le style de SUV coupé, avec des lignes encore plus tendues. Le restylage du Qashqai pourrait également arriver, bien qu'il n'ait pas encore été officiellement confirmé.

Nissan Pixo

Nissan Juke EV

Nissan Qashqai 2027

Nissan Pixo

Modèle le plus petit de la gamme, la Nissan Pixo mesure 3,76 mètres de long, pratiquement comme la Renault Twingo, avec laquelle elle partage la plateforme. La carrosserie reste celle d'un petit monospace, avec une face avant dédiée et des groupes optiques au design pixel.

À l'intérieur, la parenté avec la Twingo est encore plus évidente et ce n'est certainement pas un point négatif. Instrumentation numérique de 7", écran central tactile de 10", commandes physiques et surtout sièges arrière coulissants, permettant d'augmenter le volume du coffre qui, avec les dossiers en position, atteint 356 litres.

Nissan Pixo 2027

Photo : Nissan

La nouvelle Nissan Pixo est équipée d'un moteur électrique avant de 82 CV, alimenté par une batterie Lithium-fer-phosphate (LFP) de 27,5 kWh, pour 259 km d'autonomie. La recharge rapide en courant continu de 50 kW est de série et permet de passer de 15 à 80 % de la capacité de la batterie en environ 28 minutes. Les prix commencent à 19 990 euros.

Modèle Nissan Pixo 2027 Carrosserie Citadine Moteurs Électriques Lancement Début 2027 Prix À partir de 19 990 euros

Nissan Juke EV

Avec la troisième génération, prévue pour mi-2027, le Nissan Juke sera entièrement repensé devenant 100 % électrique. Des points de contact avec l'histoire du modèle ne manqueront pas, à commencer par la carrosserie de SUV coupé, rendue par des lignes beaucoup plus nettes, comme vu sur le concept montré il y a quelque temps. Les intérieurs également seront entièrement nouveaux, avec (probablement) un double écran pour l'instrumentation et l'infodivertissement, avec des services Google intégrés.

Nissan Juke 2027

Photo : Nissan

La plateforme du Nissan Juke 2027 sera la CMF-EV de la Leaf et de l'Ariya et devrait prévoir des batteries de 52 et 75 kWh, avec des autonomies comprises entre environ 400 et 600 km selon le cycle WLTP.

Modèle Nissan Juke EV Carrosserie SUV coupé Moteurs Électriques Lancement Mi-2027 Prix n.d.

Nissan Qashqai 2027

Si pour la Pixo et le Juke il y a des confirmations officielles, pour le Nissan Qashqai 2027 il manque en revanche des déclarations de la marque, mais considérant que la version actuelle est en circulation depuis 2024, 2027 pourrait être l'année idéale pour un renouvellement.

Considérant également le récent 20e anniversaire. Des photos espion de prototypes camouflés circulent sur le net, caractérisées par un avant complètement redessiné avec de nouveaux groupes optiques. Il pourrait également y avoir des nouveautés à l'intérieur, notamment du côté infodivertissement.

Nissan Qashqai "sticker bomb" Y2K par @heymoonly

Photo : Nissan

Concernant les moteurs la gamme actuelle devrait être confirmée : mild hybrid de 156 CV ou e-Power de 190.

Modèle Nissan Qashqai 2027 Carrosserie SUV compact Moteurs Hybrides Lancement Fin 2027 Prix n.d.

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