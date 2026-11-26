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La décision de l'Europe concernant les voitures hybrides : qui gagne et qui perd ?

Les nouveaux quotas européens pour les hybrides de nombreux constructeurs chinois distinguent clairement les différents pays exportateurs.

Photo: BYD

Par: Massimo Grassi

Publié par: Lucas Huaumé

26 Nov à 16:01

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À partir du 1er décembre 2026, toutes les voitures hybrides importées en Europe ne seront pas soumises aux mêmes conditions. La Commission européenne a fixé des quotas provisoires sur les véhicules électrifiés, indépendamment de la marque.

La mesure concerne les pays de production, et non le pays d'origine de la marque, et restera en vigueur jusqu'au 18 juin 2027, pour un maximum de 200 jours.

Quotas de l'UE pour les voitures hybrides : quels pays sont concernés

Les quotas ne concernent pas seulement la Chine. Selon les informations recueillies par Automotive News pour la première période, du 1er décembre 2026 au 28 février 2027, les contingents pour les voitures hybrides rechargeables sont de 86 301 véhicules en provenance de Chine, 76 900 du Japon, 56 844 de Turquie, 47 431 du Royaume-Uni et 30 566 de Corée du Sud. En cumulant les trois périodes de la mesure provisoire, le quota total pour la Chine atteint 191 780 véhicules jusqu'au 18 juin 2027 : 86 301 unités au premier trimestre, 88 219 entre mars et mai et 17 260 durant les trois dernières semaines de validité.

BYD Atto 2 DM-i

Photo : BYD

Pour accéder au contingent, les importations en provenance de Chine nécessitent également un certificat d'exportation délivré par la Chambre de commerce chinoise compétente. Le schéma favorise donc, proportionnellement, les pays avec des quotas relativement plus larges par rapport à leurs volumes actuels, tout en pénalisant ceux qui produisent des hybrides en Chine et visent le marché européen.

Les marques concernées

À titre d'exemple, la BYD Atto 2 hybride rechargeable entre dans les quotas de l'UE en tant qu'hybride rechargeable produite en Chine. La mesure s'applique en effet en fonction du lieu de production du véhicule, et non du pays où le constructeur a son siège ni du canal de distribution utilisé en Europe. Parmi les modèles chinois les plus immatriculés en Europe au cours des dix premiers mois de 2026 figurent également la BYD Seal U et la Jaecoo 7, toutes deux potentiellement concernées par le même mécanisme. La mesure ne prévoit pas une interdiction absolue : elle fixe un plafond numérique au-delà duquel les importations restent possibles. Une fois ce plafond dépassé, de nouvelles autorisations sont nécessaires ou il faut attendre la période suivante.

En ce qui concerne les autres pays, le Japon, toujours selon Automotive News, a enregistré la plus forte augmentation, avec des volumes annuels en hausse à 317 475 véhicules par rapport aux 256 898 importés pendant la période d'enquête. Une augmentation de plus de 60 000 unités qui profite à des marques comme Toyota, Honda et Nissan.

BYD Seal U DM-i

Toyota RAV4

Photo : Toyota

Le Royaume-Uni peut également se réjouir : sa part de voitures hybrides augmente de plus de 40 000 unités, atteignant 195 814 par an. Il convient de souligner que Nissan et Toyota ont des usines au Royaume-Uni, ainsi que le groupe Jaguar Land Rover.

La Turquie fait également partie des principaux bénéficiaires : le quota a augmenté d'environ 50 000 unités et avantage des constructeurs comme Toyota, Renault, Stellantis et Hyundai. Enfin, la Corée du Sud passe de 99 081 à 126 188 véhicules, avec des bénéfices pour Hyundai et Kia.

La mesure de l'Union européenne reste temporaire, conçue comme une sauvegarde en attendant une régulation plus structurée du commerce des véhicules hybrides entre l'Union européenne et les pays tiers. Ce n'est donc pas une prévision des ventes futures des différentes marques, mais une limite quantitative des unités pouvant franchir la frontière douanière européenne d'ici le 18 juin 2027.

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