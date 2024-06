Longueur : 4,770 mètres

: 4,770 mètres Largeur : 1,890 mètre

: Hauteur : 1,670 mètre

: Empattement : 2,760 mètres

Compartiment à bagages : 425 litres/n.d. (PHEV) et 552 litres/n.d. (EV)

Le premier grand SUV de BYD destiné au marché européen est le Seal U. Ce modèle du segment D reprend les lignes de la berline Seal, mais change complètement en termes d'espace à bord et de motorisations.

En effet, en plus des versions électriques, le Seal U est également disponible en version hybride rechargeable. Découvrons l'espace de l'habitacle et l'utilité du coffre.

BYD Seal U, les dimensions

Les proportions du Seal U sont plutôt généreuses, avec une longueur de 4,77 mètres et une largeur de 1,89 mètre. La hauteur est dans la moyenne du segment, avec 1,67 mètre qui représente un bon compromis entre le dynamisme du design et l'espace, notamment pour les passagers arrière. L'empattement de 2,76 mètres est lui aussi dans la moyenne de la concurrence.

BYD Seal U

BYD Seal U, habitabilité et compartiment à bagages

Les sièges sont réglables électriquement, ventilés et chauffants. Il est assez facile de trouver la bonne triangulation entre le volant, la position de conduite (haute pour avoir toujours un sentiment de sécurité au volant) et la distance par rapport aux pédales, tandis que le grand tableau de bord donne une impression de largeur à l'avant.

BYD Seal, espace pour les passagers arrière BYD Seal U, le coffre de l'hybride rechargeable

L'habitabilité est également remarquable pour les personnes assises à l'arrière, les passagers de la deuxième rangée disposant de beaucoup d'espace pour les jambes et la tête. Moins convaincante est la capacité du coffre, qui n'est que de 425 litres sur l'hybride rechargeable, alors qu'elle atteint 552 litres sur l'électrique. Surtout, la valeur de l'hybride est inférieure à la moyenne de la catégorie, de nombreux SUV plus courts faisant mieux.

BYD Seal U, des concurrents aux dimensions similaires

Il n'est pas facile de trouver des concurrents au BYD Seal U qui combinent les mêmes caractéristiques que le SUV chinois en termes de positionnement sur le marché, de taille et de disponibilité de groupes motopropulseurs hybrides rechargeables ou électriques. Les deux rivaux les plus directs sont sans aucun doute les MG EHS et Marvel R chinoises, la première étant (également hybride rechargeable) et la seconde exclusivement électrique.

Il faut également surveiller les plug-ins tels que le CR-V et le Kodiaq, qui sont particulièrement intéressants pour leur grand coffre.