Lamborghini Revuelto, Tesla Model S Plaid, Mercedes-AMG One, Koenigsegg CC850... cette liste déjà longue se voit attribuer un autre nom. Parmi les hypercars de 1000 ch (ou plus) figure dorénavant : la Naran. Cela fait un moment que nous en avons entendons parler. Cette voiture a en effet été présentée par le tout jeune constructeur automobile britannique Naran Automotive à la fin du mois de novembre 2020.

Il s'agit de la première voiture réalisée par cette marque et les informations qui viennent d'être publiées officiellement indiquent qu'elle sera assemblée en 39 exemplaires et chacun coûtera au moins 2 millions d'euros (comme d'habitude le chiffre augmente en fonction des demandes de personnalisation et donc des matériaux choisis).

Sacré design

Les informations sur l'hypercar coupé Naran sont encore limitées, mais à partir des images dont nous disposons, nous pouvons voir une ligne nette et soutenue de manière aérodynamique depuis le grand aileron arrière. Elle a été conçue par Ameerh et Jowyn Wong, de WYN Design, les mêmes experts en design qui ont donné vie à la De Tomaso P72 et à l'Apollo Intensa Emozione.

De Tomaso P72 Apollo Intensa Emozione Naran hyper coupé

Puisqu'il s'agit d'un hyper coupé valant des millions d'euros, chaque élément sera personnalisable et, selon Naran Automotive, les "premières demandes" concernent l'utilisation de détails en marbre et granit et des finitions à la feuille d'or. Le prototype de lancement a plutôt une finition extérieure et intérieure de style rubis, avec des accents dorés.

Quelles performances ?

Voici ce qu'a déclaré Ameerh Naran, fondateur et PDG de Naran Automotive, au sujet de cette voiture. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'optimisme est de mise :

"Nos voitures visent à offrir aux clients une adaptation inégalée et des performances intenses qui vont au-delà de tout ce dont ils ont toujours rêvé dans une voiture, dans le sens de l'esthétique, du luxe et des expériences de conduite".

Naran hyper coupé, il generoso alettone Naran hyper coupé, gli interni

Cependant, il y a très peu d’informations pour le moment. Nous savons que la Naran est équipée d'un moteur V8 biturbo de 5,0 litres d'une puissance de 1 000 ch, mais nous n'avons pas d'autres données. Quatre passagers peuvent monter à bord, mais il faudra attendre plus de photos, dans un premier temps, pour en avoir le cœur net.