Vous pensez peut-être avoir un métier sympa, mais vous apprenez l'existence de celui qui est payé pour essayer une Mercedes de 1 000 chevaux sur une piste d'atterrissage déserte. Richard Bradley, pilote de voitures de sport, a publié sur Twitter une vidéo de son essai d'un prototype Sauber-Mercedes C11 Group C. Le son est incroyable.

La C11 était la remplaçante de la C9 de Sauber, victorieuse au Mans. Elle utilisait le V8 de 5,0 litres de sa devancière, le même moteur de base que Mercedes utilisait dans la SL500. Avec deux turbocompresseurs, elle développait entre 700 et 750 ch en course. Pour les qualifications, cependant, Sauber a augmenté la puissance pour que le moteur dépasse les 1 000 chevaux. Le tout dans une voiture au châssis en carbone et à la force d'abaissement très élevée, qui pèse moins de 910 kg. C'est un comble.

Michael Schumacher a piloté des C11, dont celle de la vidéo, avant de faire ses débuts en Formule 1. Avec la C11, Sauber et Mercedes ont dominé le Championnat du monde de voitures de sport en 1990, mais la voiture n'a jamais gagné Le Mans. Sauber n'a pas participé à la course de 1990 et n'a obtenu qu'une cinquième place lors de la course de 1991.

Bien qu'il s'agisse d'une perspective intimidante, le pilote Karl Wendlinger a déclaré à Motorsport.com que la C11 était facile à piloter. "La C11 était une voiture très rapide, très compétitive, mais elle n'était pas si difficile à conduire", a-t-il déclaré. "Tout d'abord, la voiture avait beaucoup de force d'appui, en particulier sur le train arrière. Et si vous étiez un peu trop rapide quelque part, il y avait un léger sous-virage, ce qui est plus facile à corriger qu'un survirage."

"Le moteur était très agréable à conduire, avec une très bonne reprise, un bon régime, un bon couple, une bonne puissance, c'était donc un très bon compromis entre la voiture et le moteur."

Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir connu une sacrée bonne époque. Nous sommes jaloux de tous ceux qui, comme Bradley, ont la possibilité de prendre le volant de ce genre de bête de course !