L'entreprise de jeux d'argent en ligne Stake restera le sponsor titre, tandis que la société de streaming Kick.com a renforcé son engagement et acquis les droits de dénomination du châssis, qui sera connu sous le nom de Kick Sauber C44 la saison prochaine.

L'équipe a utilisé le nom Alfa Romeo de 2019 jusqu'à cette année, Sauber Motorsport restant dans l'ombre en tant que société exploitante.

Cependant, l'achat de l'organisation du groupe Sauber par Audi signifiait qu'il était impossible pour Alfa Romeo de rester impliqué, et l'accord n'a pas été renouvelé à l'expiration du contrat.

Le nom Sauber sera de nouveau utilisé en première ligne pour les deux saisons intermédiaires de 2024 et 2025, avant que l'organisation Hinwil ne passe à une identité Audi complète en 2026.

En janvier, l'équipe a annoncé ses premiers accords avec Stake en tant que sponsor titre aux côtés d'Alfa Romeo, et avec Kick en tant que "partenaire majeur".

Stake et Kick.com appartiennent à la même société australienne, bien qu'il s'agisse d'entreprises indépendantes.

Cette année, la marque de Kick.com a remplacé celle de Stake lors de certaines courses, notamment en Australie, en Espagne, en Belgique et au Qatar. Une livrée spécialement conçue a été utilisée lors de l'épreuve de Spa.

Il est entendu que sur la même base, l'équipe est susceptible de fonctionner officiellement en tant que Kick Formula 1 Team Sauber lors de certaines courses en 2024. Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'équipe Sauber, a commenté :

"Sauber a toujours été synonyme d'innovation, de rupture et de défi aux conventions. Le partenariat avec Kick.com est la dernière et la plus audacieuse manifestation de la philosophie qui nous anime.

"Kick.com redéfinit le mode de diffusion en direct et adoptera la même approche dans le monde de la F1. Avec Kick.com, notre objectif est de franchir une nouvelle étape dans la recherche de moyens nouveaux et innovants pour nous rapprocher de nos fans."