Le marché des SUV de taille moyenne regorge de modèles dotés de différents groupes motopropulseurs, allant de l'essence et du diesel classique à l'électrique, en passant par divers degrés d'électrification. De nombreux concurrents ont récemment vu l'arrivée du BYD Seal U, un SUV de 4,71 mètres de long disponible en version électrique et en version rechargeable.

Un modèle toujours prêt à l'emploi, doté d'un intérieur impressionnant et de belles finitions, qui offre également de l'espace à toute la famille. En choisissant la version PHEV, il faut toutefois faire des compromis.

BYD Seal U, le tableau de bord

La disposition du tableau de bord de la BYD Seal U ressemble en partie à celle de Tesla, avec le grand écran de 15,6 pouces placé au centre. La particularité, présente sur tous les modèles du constructeur chinois, est la possibilité de le faire pivoter de 90° et de le disposer ainsi horizontalement ou verticalement selon les préférences, le graphisme s'adaptant automatiquement. Une commodité appréciable combinée à l'effet "wow". Les graphiques sont simples et intuitifs, à mi-chemin entre la tablette et l'infotélématique classique. Doté de nombreuses fonctionnalités, dont les commandes de climatisation, il intègre également Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

Devant le conducteur, en revanche, se trouve l'instrumentation numérique de 12,3 pouces, avec la possibilité d'afficher différents écrans, y compris la navigation, le fonctionnement des assistants de conduite, etc. Le graphisme est très agréable, même si certaines icônes - comme celle qui permet de régler la distance avec les véhicules qui précèdent - sont résolument petites. L'affichage tête haute de série, qui projette diverses informations directement sur l'écran, complète le tableau.

Sous le tableau de bord se trouve la double plaque à induction pour la recharge des smartphones, tandis que le tunnel central abrite le sélecteur de vitesses, flanqué de quelques boutons tactiles et de deux porte-bouteilles, pour un design minimaliste qui se passe presque entièrement de commandes physiques.

Connectivité

La BYD Seal U est technologique non seulement dans son matériel mais aussi dans son logiciel : un assistant vocal avancé et des mises à jour OTA (over the air) sont disponibles, de sorte que vous pouvez recevoir les dernières versions du firmware sans avoir à vous rendre à l'atelier.

BYD Seal U Instrumentation numérique 12,3" Head Up Display Oui Moniteur central 15,6" Mirroring Android Auto (Sans fil)

Apple CarPlay (Sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

BYD Seal U, qualité et matériaux

Depuis quelque temps, les voitures chinoises ont fait un bond en avant remarquable en termes de qualité intérieure et la BYD Seal U ne fait certainement pas exception à la règle. Dès le départ, on apprécie la qualité générale de la construction, avec des matériaux agréables au toucher - doux sur le dessus - et bien travaillés. Des éléments tels que l'éclairage intérieur, qui s'étend d'un côté à l'autre du tableau de bord, ajoutent à la perception de qualité.

BYD Seal U, l'intérieur

L'équipement de série est particulièrement riche, avec des éléments de marque premium tels que les sièges réglables électriquement, ventilés et chauffants et le filtre à air PM2.5, qui réduit la quantité de poussières fines dans l'habitacle.

BYD Seal U, l'espace

Avec une longueur de 4,71 mètres et une plate-forme conçue pour les voitures électriques, la BYD Seal U offre beaucoup d'espace dans l'habitacle. Même les passagers de grande taille sont à l'aise à l'arrière, avec de nombreux centimètres en hauteur et en longueur. Le tunnel central est pratiquement inexistant, même sur la version plug-in.

BYD Seal U, les sièges arrière BYD Seal U, le coffre

Le coffre offre 552 litres dans la version électrique, tandis que le PHEV doit faire face à la présence du réservoir d'essence et tombe à 425 litres, en dessous de la moyenne du segment.