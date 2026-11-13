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Le nouveau Kia Sportage se prépare à changer

Des formes plus affirmées et une gamme de plus en plus hybride. Voici à quoi pourrait ressembler le nouveau Sportage.

Photo: Motor1.com

Par: Alberto Carmone

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

13 Nov à 12:31

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Le Kia Sportage évoluera de manière radicale. La sixième génération du SUV coréen est attendue en 2027 et les prototypes aperçus sur la route suggèrent un renouvellement important, avec des proportions plus carrées et un style proche des modèles les plus récents de la marque asiatique.

En attendant de voir le véhicule sans camouflage, notre rendu imagine ce que pourrait devenir l'un des SUV les plus réussis sur le marché européen.

Un nouveau visage

Dans le rendu, la première différence se remarque à l'avant. La partie supérieure de la face avant du Sportage est traversée par une signature lumineuse fine, qui s'étend vers les côtés et rencontre des éléments verticaux sur les bords du pare-chocs.

Kia Sportage (2027), le rendu de Motor1.com

Photo : Motor1.com

La grille principale pourrait être déplacée plus bas, tandis que le capot apparaît large et relativement plat.

De profil, la Kia pourrait miser sur la régularité des formes, avec pour objectif de rendre la voiture non seulement plus imposante, mais aussi plus spacieuse à bord pour les passagers et les bagages.

Dans l'habitacle, la référence serait toujours le Hyundai Tucson, avec laquelle un lien fort devrait être maintenu au niveau de la plateforme, des intérieurs et des motorisations.

Par exemple, chez Hyundai, une instrumentation numérique fine et un écran central de 17" sont présents. Une solution similaire permettrait à Kia de dépasser l'actuelle disposition à double écran côte à côte, tout en conservant quelques commandes physiques pour les fonctions principales.

L'avenir passe encore par le 1.6 turbo

Le lien technique avec le Tucson devrait également aider à comprendre comment les moteurs changeront. La direction la plus probable est une gamme construite autour du 1.6 turbo essence, avec différents niveaux d'électrification et une version d'entrée potentiellement encore dépourvue d'assistance électrique.

Hyundai Tucson 2026, l'intérieur

Photo : Hyundai

Sur le nouveau Hyundai, le quatre cylindres développe 150 ch et est prévu avec une boîte manuelle à six rapports ou en configuration mild hybrid 48 volts, associée à la boîte double embrayage à sept rapports.

En montant dans la gamme, on trouve l'hybride complète de 245 ch et 380 Nm, avec une boîte automatique à six rapports et une batterie de 1,49 kWh.

Au sommet, il y a l'hybride rechargeable de 292 ch, toujours avec 380 Nm et une boîte automatique à six vitesses. La batterie augmente à 17,1 kWh, avec une autonomie électrique visée jusqu'à 81 km et un chargeur en courant alternatif de 7,2 kW.

Reste à voir combien de cette offre passera au Sportage et avec quelles calibrations. Le lancement prévu en 2027 clarifiera à quel point les deux coréennes seront proches sous des carrosseries de plus en plus différentes.

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Galerie: Kia Sportage (2027), le rendu de Motor1.com

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Source: Motor1.com

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