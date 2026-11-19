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Nouveaux tests Euro NCAP 2026 : neuf voitures sur dix obtiennent 5 étoiles

Le Skoda Peaq établit le nouveau record de protection aux chocs, tandis que la Nissan Leaf s'arrête à quatre étoiles.

Photo: Euro NCAP

Par: Fabio Gemelli

Publié par: Lucas Huaumé

19 Nov à 16:58

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Neuf modèles sur dix dépassent la barre la plus haute jamais fixée par Euro NCAP. Lors de la dernière session de tests, publiée le 18 novembre 2026, l'organisme européen pour la sécurité automobile a accordé cinq étoiles aux Skoda Peaq, Mercedes GLE, BMW X5, les chinois GWM ORA 5 et GWM H7, la Kia Seltos et les trois modèles Lepas L4, L6 et L8 PHEV.

La seule exception est la Nissan Leaf, qui s'est arrêtée à quatre étoiles. Le Skoda Peaq, selon Euro NCAP, établit en revanche un nouveau record en matière de protection en cas de choc, la phase la plus stricte des protocoles 2026 en vigueur depuis janvier.

Qu'est-ce qui change dans les protocoles 2026

Euro NCAP a complètement réécrit son système d'évaluation pour 2026. La mise à jour avait été annoncée dès novembre 2025, avec des documents dédiés aux constructeurs. Le classement en étoiles repose désormais sur quatre domaines distincts, chacun étant noté en pourcentage : conduite sûre, prévention des accidents, protection en cas de choc et sécurité après impact.

Skoda Peaq, test de collision Euro NCAP 2026

Mercedes GLE, test de collision Euro NCAP 2026

BMW X5, test de collision Euro NCAP 2026

Photos Par : Euro NCAP

Photo : Euro NCAP

Il s'agit de la révision la plus profonde de l'histoire du programme. Chaque domaine génère un pourcentage spécifique et le nombre d'étoiles dépend du respect de seuils minimaux dans chacun d'eux, comme expliqué également dans la section FAQ d'Euro NCAP. La note finale reste exprimée avec un maximum de cinq étoiles. Le chemin pour y parvenir est cependant beaucoup plus strict qu'auparavant.

Pour la phase de protection en cas de choc, l'essai frontal full-width utilise désormais un mur équipé d'une barrière déformable sur toute la largeur selon le nouveau protocole Crash Protection. Les voitures doivent également démontrer, dans les différentes configurations de test prévues, que les airbags rideaux offrent une couverture et des temps de gonflage adéquats aux scénarios considérés. Sur ce point, la Skoda Peaq a obtenu le meilleur résultat du groupe testé.

Les modèles approuvés et le cas Leaf

Parmi les neuf modèles à cinq étoiles figurent des marques très différentes en termes de positionnement et de provenance. Aux côtés du Mercedes GLE et du BMW X5, deux SUV premium allemands déjà bien établis sur le marché, figurent les chinois GWM ORA 5 et GWM H7, le coréen Kia Seltos et le trio Lepas L4, L6 et L8 PHEV, une marque moins connue du public français mais déjà présente dans les résultats d'Euro NCAP avec plus d'un modèle à cinq étoiles.

GWM H7, lors des crash tests Euro NCAP 2026

GWM ORA 5, lors des crash tests Euro NCAP 2026

Kia Seltos, lors des crash tests Euro NCAP 2026

Photos Par : Euro NCAP

Photo : Euro NCAP

La Nissan Leaf reste quant à elle à quatre étoiles. L'écart par rapport au reste du groupe testé confirme néanmoins à quel point les nouveaux protocoles alourdissent plus sévèrement chaque phase d'évaluation, par rapport au passé, où un bon score moyen suffisait à compenser une zone plus faible.

Le "soft landing" pour les constructeurs

Un changement de règles aussi vaste aurait pu pénaliser les modèles déjà en production et conçus selon les anciens critères. Euro NCAP prévoit pour cela une période de transition douce au cours des deux premières années d'application, une marge de tolérance pensée pour donner aux constructeurs le temps d'adapter la conception aux nouvelles exigences.

Lepas L4, lors des crash tests Euro NCAP 2026

Photo : Euro NCAP

Lepas L6, lors des crash tests Euro NCAP 2026

Photo : Euro NCAP

Lepas L8

Photo : LEPAS

Cela explique pourquoi, malgré le durcissement des tests, la proportion de modèles promus avec cinq étoiles reste élevée : neuf sur dix lors de cette session, en ligne avec les sessions précédentes de 2026. En juillet, c'étaient le BMW iX3 et la Zeekr 7GT qui avaient été les premières à obtenir le score maximal selon les nouveaux protocoles. En septembre, les cinq étoiles étaient attribuées aux Cupra Raval, Aion UT et Geely E2.

Ce qu'il reste à vérifier pour les prochains tests

La marge de tolérance initiale se rétrécira progressivement au cours des deux prochaines années, selon le même schéma de révision publié par Euro NCAP. Les modèles qui obtiennent aujourd'hui cinq étoiles grâce à la période d'adaptation pourraient donc devoir faire face à des seuils plus stricts lors des prochaines sessions d'homologation, sans modifications substantielles du projet.

Il reste à vérifier comment se comporteront, selon les mêmes critères, les modèles avec des tableaux de bord dominés par des écrans tactiles. Sur cet aspect, Euro NCAP a déjà introduit des pénalisations spécifiques liées aux commandes physiques pour les fonctions critiques. La prochaine série de tests est attendue dans les semaines à venir, selon ce qui a été annoncé par l'organisme le 17 novembre, et elle dira si la tendance des cinq étoiles se poursuivra avec la même fréquence.

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