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Les 10 voitures à essence les plus rapides du monde, de 0 à 100 km/h

Ferrari, Lamborghini et autres supercars s'affrontent dans ce Top 10 de l'exercice du 0 à 100 km/h, avec un record en 1,9 seconde.

Photo: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Par: Fabio Gemelli

Traduit par: Emmanuel Rolland

Publié par: Emmanuel Rolland

20 Nov à 12:08

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Depuis l'invention de la voiture, il y a maintenant 140 ans, la vitesse est l'un des sujets les plus discutés et recherchés par les passionnés, du moins jusqu'à ce que les radars, les systèmes de contrôle de vitesse et autres dispositifs se soient généralisés.

Une caractéristique tout aussi importante et bien moins contraire aux règles de sécurité et au code de la route est celle de l'accélération à l'arrêt, généralement exprimée en secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Le chiffre de "0-100" est encore un excellent indicateur de la capacité d'une voiture à offrir du plaisir et beaucoup d'adrénaline au démarrage, apprécié tant par les clients que par les constructeurs automobiles qui l'utilisent comme argument de vente puissant.

Mais quelles sont aujourd'hui les voitures les plus rapides au 0-100? Nous nous sommes concentrés ici sur celles qui possèdent également un moteur à essence, c'est-à-dire ces supercars à essence "pures" ou hybrides qui tentent de se rapprocher des presque inaccessibles voitures électriques de 1,5 seconde. Vous trouverez ci-dessous le Top 10 des voitures à essence les plus rapides de 0 à 100 km/h. Dans ce classement, basé sur les données déclarées par les constructeurs, nous avons uniquement inclus les voitures encore ou déjà en production en novembre 2026. En cas de temps identique, nous avons positionné en meilleure place la voiture produite en plus d'exemplaires.

10. Donkervoort P24 RS

Donkervoort P24 RS

Photo : Alex Goy | Motor1

La Donkervoort P24 RS est une parente désormais très éloignée de la légendaire Lotus Seven, du moins en termes de configuration mécanique avec moteur avant, propulsion arrière, grande légèreté de construction, garde-boue de style motocycliste et une bonne dose de puissance. Dans ce cas, ce sont 600 CV délivrés par le V6 biturbo de 3,5 litres d'origine Ford sur une voiture qui ne pèse que 780 kg (rapport poids/puissance de 1,3 kg/CV). Le tout se traduit par un 0-100 en environ 2,5 secondes, non officiellement déclarées pour les 150 exemplaires prévus.

Accélération 0-100 km/h: environ 2,5 secondes

Prix: 298.500 euros (TVA et taxes exclues)

9. Aston Martin Valhalla

Aston Martin Valhalla

Photo : Aston Martin

L'Aston Martin Valhalla est la nouvelle hypercar de la célèbre marque britannique de voitures de sport qui, après la Valkyrie, continue de surprendre les amateurs de vitesse, de démarrage et de plaisir de conduite. Dans ce cas, pour atteindre les 100 km/h à l'arrêt en 2,5 secondes, elle s'appuie sur un groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres de 828 CV et de trois moteurs électriques pour un total de 1.079 CV et 350 km/h. Avec un poids de 1.655 kg, le rapport poids/puissance est de 1,53 kg/CV. La production prévue est de 999 exemplaires entre Valhalla et Valhalla Spider.

Accélération 0-100 km/h: 2,5 secondes

Prix: 1.014.705 euros

8. Porsche 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S

Il y a aussi une place pour une Porsche dans ce classement, plus précisément pour la nouvelle 911 Turbo S qui, avec l'électrification, parvient à passer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes. Cela est également dû au système T-Hybrid qui combine un moteur boxer biturbo de 3,6 litres et un moteur électrique intégré dans la boîte de vitesses PDK pour obtenir 711 CV sur un poids à vide de 1.725 kg (2,42 kg/CV). La vitesse maximale est de 322 km/h.

Accélération 0-100 km/h: 2,5 secondes

Prix: 280.263 euros

7. Ariel Atom 4RR

Ariel Atom 4RR

Photo : Ariel Motors

Un autre "bijou" de production artisanale présent dans ce Top 10 est l'Ariel Atom 4RR, dernière évolution de ce qui est désormais un classique parmi les petites supercars britanniques à roues découvertes (ou presque) homologuées pour la route. Le biplace avec châssis tubulaire nu et moteur Honda 2,0 litres turbo de 532 CV passe de 0 à 100 km/h en 2,4 secondes et atteint presque 282 km/h. Avec une masse de 669 kg, elle présente un rapport poids/puissance de 1,25 kg/CV. Production probablement limitée à 25 exemplaires.

Accélération 0-100 km/h: 2,4 secondes

Prix: 250.000 euros (TVA et taxes exclues)

6. Lamborghini Fenomeno

Lamborghini Fenomeno

Photo : Lamborghini

La Lamborghini Fenomeno est une série limitée, c'est-à-dire une véritable rareté produite en très petit nombre et digne héritière des supercars les plus rapides de Sant'Agata Bolognese avec moteur V12. Dérivée de la Revuelto, elle est équipée d'un V12 de 6,5 litres de 835 CV accompagné de trois moteurs électriques pour une puissance totale de 1.080 CV, pesant 1.775 kg et offrant un rapport poids/puissance de 1,64 kg/CV. Le temps d'accélération 0-100 est de 2,4 secondes, la vitesse maximale de cette hybride plug-in dépasse les 350 km/h et la production prévue est de 29 exemplaires, plus 15 exemplaires de la Fenomeno Roadster.

Accélération 0-100 km/h: 2,4 secondes

Prix: environ 3 millions d'euros (TVA et taxes exclues)

5. Ferrari 849 Testarossa

Ferrari 849 Testarossa

Photo : Ferrari

Avec la Ferrari 849 Testarossa, nous entrons dans le monde exclusif des voitures de Maranello, avec un modèle appartenant à la gamme "normale" qui affiche un temps inférieur à 2,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Cela est dû au moteur hybride V8 biturbo à essence de 4,0 litres (830 CV) plus trois moteurs électriques pour un total de 1.050 CV sur un poids à vide de 1.570 kg (1,49 kg/CV) qui lui permet également de dépasser les 330 km/h. Il existe également une version ouverte Spider.

Accélération 0-100 km/h: 2,3 secondes

Prix: 460.000 euros

4. Ferrari F80

Ferrari F80

Photo : Ferrari

Le programme Supercar du Cavallino Rampante propose aujourd'hui la Ferrari F80, une véritable bête de route capable de "brûler" le 0-100 en 2,15 secondes. Ce résultat est en grande partie attribuable au moteur hybride V6 turbo de 900 CV qui, combiné à trois moteurs électriques, atteint un total de 1.200 CV. Le tout avec un poids à sec de 1.525 kg, ce qui aboutit à un rapport poids/puissance de 1,27 kg/CV. Vitesse maximale de 350 km/h et production prévue de 799 exemplaires.

Accélération 0-100 km/h: 2,15 secondes

Prix: 3,6 millions d'euros

3. Chevrolet Corvette ZR1X

Chevrolet Corvette ZR1X

Photo : Chevrolet

Nous montons sur le podium de ce classement spécial 0-100 à essence et nous nous rendons pour la première fois en Amérique pour découvrir que l'incroyable Chevrolet Corvette ZR1X a une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. La puissante coupé américaine exploite la traction intégrale du système hybride basé sur le V8 biturbo de 5,7 litres et l'électrique pour un total de 1.267 CV. Le tout pour 1.804 kg à vide, 1,42 kg/CV et une vitesse maximale de 375 km/h.

Accélération 0-100 km/h: 2 secondes

Prix: environ 210.000 euros (TVA et taxes exclues)

2. Czinger 21C

Czinger 21C

Une autre Américaine figure dans l'empyrée des monstres d'accélération qui possèdent également un moteur à essence, et c'est la Czinger 21C qui annonce un 0-100 en 1,9 seconde. Ce chrono est permis par une motorisation spectaculaire composée d'un V8 biturbo de 2,9 litres (750 CV) et de trois moteurs électriques pour un total de 1.267 CV, ainsi qu'un poids de 1.610 kg et un excellent rapport poids/puissance de 1,27 kg/CV. La vitesse maximale du coupé biplace en tandem est de 330 km/h, et la production prévue de 80 exemplaires.

Accélération 0-100 km/h: 2 secondes

Prix: 3,6 millions d'euros

1. Koenigsegg Gemera HV8

Koenigsegg Gemera

Le génie de Christian von Koenigsegg ne cesse jamais de surprendre, et sa Koenigsegg Gemera en est un exemple frappant, avec sa première place dans le classement à 1,9 seconde pour le 0-100. La Gemera HV8, comme son nom l'indique, est équipée d'un groupe motopropulseur hybride sophistiqué V8 biturbo de 5,0 litres de 1.500 CV qui, combiné au moteur électrique Dark Matter E-motor de 800 CV, porte le total à 2.300 CV. Avec ses 2.022 kg de poids à vide, le rapport poids/puissance est spectaculaire : 0,88 kg/CV. Quatre places assises, une vitesse maximale de 400 km/h et une production prévue de 300 exemplaires.

Accélération 0-100 km/h: 1,9 seconde

Prix: 2 millions d'euros<(TVA et taxes exclues)

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