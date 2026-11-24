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Audi brevète des boutons cachés qui sortent de derrière l'écran

Le brevet décrit une barre d'interrupteurs pliable et un jumeau à l'écran pour les futures cabines Audi, visant à équilibrer un design épuré avec des commandes utilisables.

Photo: Motor1.com

Par: Brian Potter

Publié par: Emmanuel Rolland

24 Nov à 16:44

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REMARQUE : L'image principale ci-dessus est générée par IA

Audi a déposé un brevet pour un panneau de commutateurs de tableau de bord qui disparaît derrière l'écran tactile jusqu'à ce que le conducteur en ait besoin. Le dépôt en Allemagne décrit une barre motorisée de boutons physiques qui pivote sous le bord inférieur de l'écran, puis se range à nouveau lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

C'est une réponse à des années de plaintes concernant les habitacles uniquement tactiles, où même ajuster une bouche d'aération signifie naviguer dans des menus à l'écran. Audi n'a pas confirmé le système pour un modèle de production. L'idée s'inscrit dans une direction que la marque signale depuis un certain temps.

L'Audi A2 E-Tron réintroduit déjà des commandes physiques, y compris un bouton de volume conventionnel, quatre commutateurs de fenêtre et une petite molette rotative pour les essuie-glaces. C'est une voiture de production en vente aujourd'hui. Cela montre que l'entreprise est prête à réintégrer l'idée dans les habitacles réels.

Le Panneau de Boutons Rétractable d'Audi Combine Écran Tactile et Commandes Tactiles

Illustration de brevet Audi montrant des boutons apparaissant à l'écran avec le panneau de boutons inférieur rangé

Photos Par : Office européen des brevets

Illustration de brevet Audi montrant un panneau de boutons motorisé sous l'écran

Photos par : Office européen des brevets

L'écran lui-même ne bouge jamais dans le design d'Audi. Ce qui change, c'est une barre motorisée de commutateurs physiques cachée derrière son bord inférieur, qui se met en position sous l'écran lorsqu'elle est sollicitée et se rétracte à ras lorsqu'elle n'est pas nécessaire.

Les documents de brevet d'Audi décrivent trois façons de faire sortir la barre : au démarrage du véhicule, par une commande vocale, ou avec un geste de la main. Un conducteur qui veut des boutons peut les avoir à la demande. Personne d'autre dans la voiture n'a à faire ce choix.

Lorsque la barre est rangée, ses fonctions ne disparaissent pas. Un double numérique à l'écran aligne les mêmes commandes dans le même ordre. Les conducteurs qui préfèrent uniquement l'écran tactile ne perdent jamais l'accès à ce que la barre physique aurait géré.

Le brevet revendique également un avantage en termes d'espace. Lorsque la barre de commutateurs se déploie pour quelque chose comme un écran de média, elle peut libérer de l'espace supplémentaire sur l'écran au lieu de l'encombrer avec des boutons à l'écran. Le dépôt d'Audi utilise un exemple de lecture vidéo pour illustrer ce compromis.

Comment Fonctionnent le Double Numérique et la Barre de Commutateurs Pliables d'Audi

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Brevets Audi pour des boutons cachés qui apparaissent derrière l'écran (rendu généré par IA)

Photo : Motor1.com

Ce n'est pas le premier signal d'Audi que les écrans seuls ne suffisent pas. Le chef du design de la marque a critiqué l'obsession de l'industrie pour les écrans comme une technologie pour elle-même. Audi a déclaré publiquement qu'elle voit un retour vers plus de commandes mécaniques comme la bonne décision.

Les modèles Audi actuellement en production dépendent encore fortement du tactile. Les Audi Q7 et SQ7 de 2027 utilisent la disposition multi-écrans d'Audi sans commandes physiques pour le climat ou les bouches d'aération, tout étant géré exclusivement via l'écran tactile. L'Audi Q9 suit la même approche, associant un cockpit virtuel de 12,3 pouces à un écran tactile central de 14,5 pouces et un écran passager de 12,3 pouces, avec la direction des aérations ajustée à l'écran plutôt qu'avec un cadran.

C'est l'écart que la barre de commutateurs brevetée est censée combler. Un design conçu pour un tableau de bord épuré et dominé par les écrans pourrait intégrer des commandes tactiles uniquement lorsque le conducteur le souhaite.

Il y a un inconvénient évident. Un mécanisme motorisé caché derrière un écran ajoute des pièces mobiles qu'un panneau de boutons fixe n'avait jamais, et les pièces mobiles finissent par nécessiter des réparations. Pour l'instant, le système est une demande de brevet sans véhicule de production ou date de lancement confirmé.

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Source: Carmoses

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