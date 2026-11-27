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Kia 2027, toutes les nouveautés à venir
Arrivée de la Kia Seltos Tri-Fuel avec moteur essence, GPL et hybride, tandis que la nouvelle Sportage et le restylage de la Picanto pourraient également faire leurs débuts
Photo: Motor1 Italia
Par: Eleonora Lilli
Traduit par: Emmanuel Rolland
Publié par: Emmanuel Rolland
27 Nov à 16:02
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Les nouveautés Kia pour 2027 sont en partie confirmées, tandis que pour les modèles les plus "attendus", il manque encore des communications officielles, bien que, en regardant la gamme actuelle, quelques noms prêts à se renouveler - avec de nouvelles générations ou des restylages - viennent à l'esprit.
Nous savons aussi ce qui ne sera pas présent : la Kia K4, modèle disponible aux États-Unis et dans d'autres marchés européens, mais destiné à rester en dehors de la France, tant en version berline qu'en break. Kia continue en effet de vouloir miser sur les SUV, voici donc ce qui arrivera.
- Kia Seltos Trifuel
- Kia Sportage 2027
- Kia Picanto 2027
Kia Seltos Tri-Fuel
Disponible en version essence, GPL et full hybrid courant 2027, la Kia Seltos arrivera dans les concessions également avec une motorisation tri-fuel, combinant essence, GPL et système full hybrid. Une solution déjà présente sur la Sportage qui permet ainsi d'économiser sur le plein et d'avoir tous les avantages - en termes de consommation - de l'électrification.
Kia Seltos hybride (2026), l'essai routier
Photo: Kia
Esthétiquement, nous ne nous attendons pas à des changements, ni à l'extérieur ni à l'intérieur, tandis que la puissance devrait rester à 178 CV de la Seltos full hybrid.
Modèle Kia Seltos Tri-Fuel Carrosserie SUV compact Moteur Essence - GPL - hybride complet Lancement Janvier 2027 Prix n.d.
Kia Sportage 2027
Il n'y a pas de confirmations officielles et nous ne savons pas exactement si et quand elle arrivera, mais il y a des photos espion qui montrent le nouveau Kia Sportage sur la route, encore lourdement camouflée. En 2027, une nouvelle génération du SUV coréen pourrait ainsi arriver, avec un style renouvelé et diverses modifications esthétiques, qui ne bouleverseront cependant pas les proportions classiques auxquelles nous sommes habitués.
Kia Sportage (2027), le rendu de Motor1.com
Photo: Motor1.com
Toujours apparentée mécaniquement à sa cousine Hyundai Tucson, la Kia Sportage 2027 pourrait en partie reprendre l'aménagement intérieur, avec un grand écran central et une instrumentation digitale fine. Même discours pour les motorisations, avec une gamme qui pourrait être composée uniquement du 1,6 litre turbo essence en version thermique, mild hybrid, full hybrid et plug-in.
Modèle Kia Sportage 2027 Carrosserie SUV moyen Moteur Essence, hybride léger, hybride complet, rechargeable Lancement Fin 2027 Prix n.d.
Kia Picanto 2027
Là encore, il manque des informations officielles, mais en regardant le dernier restylage - daté de 2024 - et en considérant un cycle classique de 3 ans, il ne serait pas surprenant de voir le débouché d'une version mise à jour de la Kia Picanto. Car si d'un côté le segment A s'amenuise de plus en plus, de l'autre les citadines ont de leur côté une praticité urbaine qui peut toujours faire envie. D'ailleurs, la voiture la plus vendue en France reste toujours la Fiat Panda.
Kia Picanto 2024
Ainsi, une éventuelle Picanto renouvelée pourrait mettre à jour certains détails et présenter un surcroît de technologie en habitacle, en misant toujours sur des motorisations essence et GPL, peut-être en regardant aussi vers une électrification légère.
Modèle Kia Picanto 2027 Carrosserie Citadine Moteur Essence, GPL Lancement Fin 2027 Prix n.d.
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