Le championnat du monde de Formule 1 poursuit son aventure en Autriche, ce week-end, et propose la seconde de ses deux manches disputées sur le Red Bull Ring consécutivement.

Vainqueur le week-end dernier avec autorité sur un tracé qui réussit décidemment à son équipe, l'actuel leader du championnat du monde Max Verstappen pourrait émerger comme le pilote de plus en plus favori pour la couronne mondiale 2021 s'il venait à signer un nouveau succès ce week-end, ou devancer son principal rival, Lewis Hamilton.

Mercedes n'a cependant pas dit son dernier mot, et même si le développement de la machine de l'équipe anglo-allemande est désormais interrompu, le team demeure déterminé à sceller les deux couronnes mondiales cette année et demeurer invaincu depuis le début de l'ère hybride.

Le choix de paris possibles est presque infini sur Stake.com. Pour commencer, il existe des paris sur les Essais libres et les Qualifications. Il est proposé aux parieurs de déterminer le nom du pilote le plus rapide pour les séances, ainsi que son avance sur le deuxième. Mercedes, Red Bull et Ferrari sont parvenus à signer la pole position cette année : sur qui ira votre pronostic cette fois ?

La catégorie de paris Sports Mécaniques proposée par Stake.com comprend divers types d'événements sur des véhicules à moteur. On y retrouve selon le calendrier des courses automobiles de monoplace comme la Formule 1 ou la Formule E, mais aussi de véhicules fermés comme le WRC ou la NASCAR et des courses du championnat MotoGP. Les propositions faites aux parieurs vont aussi au-delà de l'univers des "roues", puisqu'il est aussi possible de s'intéresser aux courses de bateau à moteur ou aériennes.

Plus largement, les grandes compétitions sportives comme l'Euro 2021 de football ou les championnats américains majeurs (NFL, NBA) ou les sports de combats (UFC) permettent aussi un grand nombre de paris, et une conversion des gains en cryptomonnaies.

En plus des paris sportifs, Stake.com offre également un casino en ligne avec 2 000 machines à sous qui proposent des défis interactifs.

L'utilisation de Stake.com est facile, sécurisée et avancée. Le site permet des retraits instantanés de vos gains, ainsi que la possibilité de les diriger directement en crypto-monnaie sur le site en utilisant Moonpay. Le code promo "motorsport" permet aux inscrits de bénéficier de 10% de crédit de pari additionnel.

Comme toujours, soyez prudent avec les paris, connaissez vos limites, et demandez de l'aide si vous luttez contre une addiction.