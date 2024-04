Il était une fois un "bureau de rédaction", c'est-à-dire un bureau où travaillent les "journalistes". Y compris nous, à Motor1, qui couvrons le monde de l'automobile.

Car la révolution de ces dernières années a tout changé : la façon dont nous vivons, la façon dont nous travaillons, la façon dont nous nous déplaçons, la façon dont nous comprenons la mobilité et, par conséquent, la façon dont nous créons du contenu sur les voitures.

C'est une transition totale qui entraîne le changement, y compris la création d'un nouveau type de bureau tel que House of Motor1, que Motorsport Network a ouvert à Rome le 3 avril 2024.

De quoi s'agit-il ? C'est un espace où l'on peut faire et raconter des expériences sur la mobilité qui nous attend. Parce que nous croyons que la voiture (hybride, électrique ou à hydrogène, peu importe) jouera un rôle de premier plan dans le processus de transition écologique grâce aux technologies qui la rendent plus connectée que n'importe quel autre objet qui nous entoure.

Un écosystème de bureaux

La maison est une "machine à vivre", disait Le Corbusier. Et si les automobiles d'aujourd'hui tendent vers une efficacité maximale, nous avons fait de même avec notre bureau à domicile, conçu et construit comme un écosystème de technologies efficaces sur le plan énergétique.

Cela signifie qu'il faut autoproduire une partie de l'énergie dont nous avons besoin chaque jour pour travailler (et charger les voitures électriques que nous testons sur Motor1.com, InsideEVs et OmniFurgone.com) et, en même temps, en consommer le moins possible.

Nous avons donc rempli le toit de panneaux photovoltaïques, installé des batteries de stockage et conçu un système de climatisation à haut rendement capable de récupérer la chaleur produite tout en renouvelant l'air intérieur.

Tout est bien sûr mis en réseau et interconnecté à l'infrastructure de recharge du parking avec des wallboxes qui rechargent les voitures ou récupèrent, en cas de besoin, l'énergie stockée dans les batteries en l'échangeant avec le bureau ou avec le réseau électrique lui-même.

L'entrée de House of Motor1 L'infrastructure de recharge pour les voitures d'essai Le "moteur" du système de climatisation VRF à haut rendement

Un espace pour raconter le présent et l'avenir de la mobilité

La maison Motor1 est née dans un lieu particulier, une ancienne usine construite en 1900 au cœur de Rome, entre les quartiers de Testaccio et de Trastevere.

Le bâtiment a fait l'objet d'une rénovation industrielle de 12 mois qui a été un défi dans le défi, à la fois en termes de réaménagement pour réduire ses besoins énergétiques et de transformation des espaces intérieurs, agrandis et réaménagés pour répondre aux besoins de l'équipe éditoriale.

Et parmi les autres environnements, nous avons bien sûr mis à disposition un studio pour l'enregistrement de vidéos et de podcasts, ainsi que des espaces dédiés à l'édition du contenu qui alimente notre site web et nos canaux sociaux, de Facebook à TikTok.

La "shooting room" de House of Motor1 Notre "salle de création"

Savoir-faire de l'équipe

Tout cela n'aurait pas été possible sans la collaboration d'un groupe d'entreprises qui ont cru en notre initiative en fournissant les technologies, mais surtout en apportant leur précieux savoir-faire.

Nous aimerions simplement les mentionner (et les remercier) par ordre alphabétique strict : Amazon Alexa, Bticino, Bosch, Daze, FIAT Professional, Iterchimica, Schuco, Sparco, Sustech, Tesla Energy, Wallbox, V2Charge.

Nous tenons également à remercier les professionnels qui nous ont accompagnés dans le processus de conception, en particulier l'architecte Paolo Del Grande et les ingénieurs de SEQUAS.

Un projet à raconter

Avec l'inauguration derrière nous, nous nous préparons à retracer notre voyage. De la première brique du premier mur abattu à la dernière colonne connectée. Nous vous raconterons l'histoire de House of Motor1 dans une série documentaire exclusive, car nous pensons que notre expérience peut inspirer d'autres personnes et d'autres entreprises à changer.

Repenser les espaces dans lesquels nous vivons ou travaillons chaque jour pour les rendre plus efficaces est non seulement possible, mais aussi utile pour améliorer notre qualité de vie à tous. Et ce, avant même de prendre le volant de notre éventuelle voiture électrique, rechargeable ou hybride.