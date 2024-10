Présentation du nouveau site de Motor1

Un nouveau site web n'est pas une nouveauté. En effet, nous vivons à l'ère de l'« économie du créateur », qui s'appuie sur les médias sociaux et qui est plus rapide et plus immédiate. Et lorsque le site web change, on ne le remarque même pas, car - à juste titre - le contenu « est roi ».

Pour nous, à Motor1.com, le site web est important, parce que notre magazine est né (et s'est développé) en tant que site web et parce que nous pensons qu'un site web est un outil d'information indispensable pour ceux qui veulent lire les nouvelles tout en prenant le temps de les approfondir. Cela signifie lire un essai routier, consulter une analyse technique, un guide d'achat ou même l'histoire d'une voiture particulière.

Famille élargie

Pour reprendre la grammaire de l'automobile, il s'agit d'un profond restylage et pas seulement d'une année de modèle. Il s'agit d'une mise à jour qui ne concerne pas seulement l'esthétique, mais aussi l'organisation du contenu, à la fois en termes de « où » vous trouverez tout ce que nous publions quotidiennement, et de « quoi ».

Le nouveau site Motor1.com, la page d'accueil

Comment naviguer sur le nouveau Motor1.com

Notre nouveau site est, comme par le passé, entièrement réactif. Ainsi, que vous naviguiez depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, il s'adaptera parfaitement à la taille de votre écran. Un must pour profiter pleinement du contenu.

Dans la partie supérieure, appelée « header », vous trouverez des liens vers les différentes rubriques du site : Actualités, Essais et à savoir, ainsi que Vidéos, Photos et autres liens vers des pages traitant de sujets d'actualité, comme les différents salons automobiles. Viennent ensuite les articles, organisés dans des cases de différentes tailles et non plus dans l'ancien slider. Plus bas, les nouvelles sont classées par ordre de publication et sont accompagnées d'une boîte indiquant les articles les plus lus du moment.

Le nouveau site Motor1.com, les articles Le nouveau site Motor1.com, la page d'accueil

Vous dites qu'il manque quelque chose ? Si vous cliquez sur les trois lignes en haut à gauche - la commande que nos programmeurs appellent menu burger - vous trouverez les liens pour accéder à la liste des prix de Motor1, subdivisée par marque, modèle individuel ou type de carrosserie.

Au bas du menu se trouve une fonction très utile qui était déjà présente dans l'ancienne version et que nous vous recommandons d'essayer : la possibilité de passer d'un thème clair à un thème foncé. Le premier mode présente un arrière-plan blanc, le second un arrière-plan noir. Si vous utilisez des moniteurs Oled pour naviguer sur notre site, envisagez la deuxième option : vous économiserez de la batterie.

Le nouveau site Motor1.com, le thème clair et le thème foncé

Un travail toujours en cours

Après avoir repensé la mise en page et l'organisation du contenu, nous n'avons aucune envie de nous arrêter. Et pas seulement d'un point de vue éditorial. Nouvelles fonctionnalités, petites ou grandes améliorations. Sur tous nos sites. Motor1 est en effet une réalité internationale, le premier magazine automobile mondial, avec des éditions dans de nombreux pays. Et une rédaction européenne - Italie, France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Turquie - pour offrir des informations encore plus complètes. Avec InsideEVs, le magazine en ligne consacré à l'univers des voitures électriques.

En attendant, dites-nous ce que vous pensez de notre nouvelle « apparence ».